مسقط. يناير 6: في خطوة فارقة في مسيرة صحار الدولي نحو تحقيق رؤيته بأن يصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، بدأ صحار الدولي أعماله التشغيلية في سوق المملكة العربية السعودية الذي يشهد مستوى متميز من النمو والتطور، وذلك عقب حصول البنك على موافقة البنك المركزي السعودي. وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع التزام البنك والاهتمام الذي يوليه تجاه تلبية تطلعات زبائنه من خلال الابتكار وتقديم حلولاً رقميةً مبتكرة، كما يمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية هامة أخرى يتخذها البنك في مسيرة النمو التي ينتهجها وحرصه على اغتنام فرص التوسع المستدام.

بدوره يتيح تواجد صحار الدولي في السوق السعودي ومكانته كأحد المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة المجال أمام الشركات والمؤسسات المحلية في السلطنة التي تطمح إلى استكشاف سوق المملكة العربية السعودية. وباعتباره ثاني أكبر بنك في السلطنة، فقد اكتسب صحار الدولي مكانته المتميزة كشريك مالي موثوق للعديد من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، حيث يمتلك البنك مقومات كبيرة تمكنه من توفير التسهيلات المالية فضلاً عن الخبرة والتخصص في تقديم الاستشارات المالية للشركات. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع صحار الدولي بسجل حافل من الإنجازات والنجاحات التي حققها على مدى الأعوام الماضية، الأمر الذي يجعل منه الخيار الأول لمن يتطلع نحو دخول قطاع الأعمال السعودي.

وحول ذلك، علق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "إن دخول صحار الدولي في السوق السعودي ليس بمجرد توسع على المستوى الجغرافي فحسب، بل إنه يرمز إلى استكشاف مستقبلاً وافراً من الفرص التي ستسهم بدورها في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث يمكن هذا التوسع على المستوى الدولي البنك من استقطاب أفضل التجارب الناجحة إلى عُمان والأخذ بالتجارب المحلية الناجحة إلى بعد عالمي أوسع. كما يمثل هذا التوسع شهادة على المكانة التي يتميز به الاقتصاد العماني ومرونته، ورؤية البلاد الطموحة في انتهاج مبادرات مالية استراتيجية."

وقد أضاف الفاضل أحمد المسلمي: "يكمن جوهر توسع البنك الاستراتيجي في توفير مزيد من العروض والخدمات المبتكرة للزبائن، كما أنها تشكل المحور الأساسي للاستراتيجية الشاملة للبنك التي تهدف إلى التوسع والنمو، وأيضًا تعزيز تجربة الزبائن بشكل مستدام وسط التطورات التي يشهدها قطاع المال والأعمال بشكل مستمر."

ويهدف تواجد صحار الدولي في المملكة العربية السعودية إلى توطيد علاقات وشراكات تعزز من شأنها النمو الاقتصادي وسبل التعاون بين البلدين الشقيقين. ونظراً لإمكانات السوق السعودي في توفير فرص أعمال متميزة، يتطلع صحار الدولي إلى الإسهام في تعزيز نسبة التبادل التجاري بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، سيثمر التوسع لصحار الدولي خارج حدود السلطنة في توفير العديد من فرص التوظيف إلى جانب تبادل المعرفة وتطوير المهارات. بدوره يلتزم صحار الدولي بنهجه المرتكز على الابتكار في عملياته ومنتجاته، وتزويد رواد الأعمال والشركات بأحدث الحلول المالية والموارد التي تمكنهم من تعزيز امكانياتهم وبقائهم في طليعة توجهات السوق.

ويعد توسع صحار الدولي خارج السلطنة إنجازاً للبنك، حيث يسهم البنك من خلال تعزيز مكانته في المنطقة في تمكين الوسط المحلي ليصبح دوره أكبر في منظومة الاقتصاد الإقليمي ومسيرة نموه، فضلاً عن اسهامه في تعزيز أطر الترابط والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.