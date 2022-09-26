مسقط : في إطار سعيه المستمر نحو توسيع شبكة فروعه في السلطنة لتعزيز خدماته والتواصل مع الزبائن، أعلن صحار الدولي عن الافتتاح الرسمي لفرعه المتكامل الخدمات في ولاية بوشر، وقد تم افتتاح الفرع تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الحراصي، والي بوشر. وقد استُهل حفل الإفتتاح بقص الشريط من قبل راعي الحفل، بحضور عدد من زبائن البنك وأعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك، وعقِب ذلك تم مرافقة راعي الحفل والحضور في جولة تعريفية حول مرافق الفرع الخدمية وأهم الابتكارات التي يضمها، كما ألقى الفاضل سيف بن سعيد الراشدي، رئيس توزيع الفروع بصحار الدولي، كلمة ترحيبية سلط فيها الضوء على جهود البنك الهادفة إلى تعزيز تجربة زبائنه.

بدوره يعكس فرع مجمع التأمينات الجديد تجربة مصرفية استثنائية، حيث يقدم الفرع بموقعه المتميز مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المالية لزبائنه من الأفراد وزبائن إدارة الثروات، فضلاً عن ضمّه لمرفق يوفر خدمات رقمية يعمل على مدار الساعة. كما يضم الفرع مرافق خدمية صُممت بشكل مميز ومجموعة من الموظفين الأكفاء بهدف توفير تجربة مصرفية فريدة من نوعها للزبائن، عليه فإن الفرع يستقبل زبائنه الحاليين والمحتملين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 ظهرًا.

وحول الافتتاح الرسمي للفرع، علق الفاضل خليل بن سالم الهديفي، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية، قائلاً: "يشكل افتتاح فرع صحار الدولي بولاية بوشر خطوة أخرى ضمن نهج البنك في التوسع في شبكة فروعه وبالتالي خدماته وتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة لزبائنه وتلبية كافة تطلعاتهم، فضلاً عن توفير نقاط أكثر لخدمة للزبائن في عالم دائم التطور."

ويضيف الفاضل خليل بن سالم الهديفي: "بدورنا نواصل في صحار الدولي مضينا نحو تعزيز عملياتنا لخدمة الزبائن، ويتجلى ذلك من الحرص الذي يوليه البنك لوضع معايير جديدة وتمهيد الطريق نحو الابتكار وتحقيق التميز والارتقاء بالقطاع المصرفي في السلطنة. عليه فإن شبكة فروعنا تواصل توسعها وانتشارها في كافة أنحاء السلطنة لتوفير تجربة مصرفية مميزة للزبائن من خلال توفير حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة، ويعد الفرع الجديد بموقعه المتميز ترجمة لهذا التوجه."

بدوره يواصل صحار الدولي جهوده في توفير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تعود بالنفع على زبائنه، فضلاً عن سعيه الحثيث نحو التوسع والتميز والابتكار في القطاع المصرفي، يواصل صحار الدولي جهوده في توفير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة لزبائنه وكافة الأطراف ذات الصلة.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة. www.soharinternational.com

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