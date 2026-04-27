مسقط : مواصلاً تعزيز شراكاته الاقتصادية ودعم منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية مشروعات الشباب "شراكة" لإطلاق النسخة الثانية من برنامج صحار الدولي لتطوير رائدات الأعمال ، حيث وقّع الاتفاق كلٌّ من الدكتور مازن الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق في صحار الدولي، وعلي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة، وذلك إثر نجاح النسخة السابقة، بما رسّخ مكانتها كمنصة منظمة تسهم في تسريع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في مختلف أنحاء السلطنة ومساعدتهم على التحول الرقمي وتبني القنوات الرقمية المتاحة بالشكل الأمثل. وتأتي هذه المبادرة ضمن النهج الأوسع للبنك في تنمية رأس المال البشري، ومنسجمةً مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولية.

وفي تعليقه على الشراكة، قال الدكتور مازن الرئيسي: "إن تجديد إطلاق هذه المنصة ما هو إلا ثمرة نجاح النسخة السابقة، وإدراكنا التام بتطوّر احتياجات منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. ومع استمرار نمو هذه المنظومة، أصبحت الحاجة لبناء القدرات الرقمية لدى رواد الأعمال أكبر، مع ضرورة توفير دعم مستمر في بناء القدرات، وتوفير أنظمة دعم مناسبة. ومن خلال تعاوننا مع شراكة، نُقدّم نموذجاً تطويرياً يدمج بين بناء المهارات العملية والتواصل المباشر مع خبرات القطاع والتعرف على وجهات النظر المؤسسية."

وستمتد النسخة الثانية من البرنامج على مدى ثمانية أشهر، محافظةً على مساراتها الأساسية في التحول الرقمي، والإرشاد والتوجيه، والتخطيط التجاري، وبناء القدرات، مع إدخال تحسينات مستمدة من آراء المشاركات والخبرة المؤسسية لشراكة في تنفيذ النسخة الأولى. ويؤكد هذا النهج على أهمية تزويد رائدات الأعمال العُمانيات بالأدوات العملية والمعرفة التطبيقية والشبكات المهنية اللازمة للعمل والنمو ضمن بيئة أعمال تنافسية ذات رقمية متسارعة. وسيجمع البرنامج نخبة مكونة من 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقودها نساء عمانيات، على أن تكون قد مارست نشاطها لمدة لا تقل عن 18 شهرًا، مع تركيز أوضح على المؤسسات العاملة في قطاع التصنيع، إدراكًا لأهميته ضمن أجندة التنويع الاقتصادي في السلطنة.

وتجري التحسينات الإضافية في هذه النسخة في إطار رفع مستوى التفاعل والتواصل والتركيز على أهمية التطبيق العملي، وذلك عبر ندوات افتراضية يقدمها خبراء في القطاع تتناول موضوعات التحول الرقمي، واتجاهات ريادة الأعمال، وقصص نجاح واقعية. كما سيساند المشاركات مشرفون متخصصون من صحار الدولي طوال مدة البرنامج، إلى جانب لقاءات مثرية مع الإدارة التنفيذية للبنك. وتهدف هذه التحسينات إلى تجاوز الإطار النظري التعليمي، ممكناً المشاركات من التعرض المباشر لوجهات نظر تدعم عملية اتخاذ القرار لديهن وتطوير أعمالهن.

من خلال هذا التعاون، يواصل صحار الدولي تطوير منظومة تدعم تنمية المؤسسات المستدامة، وتعزز نماذج الأعمال القابلة للتوسع، وترسّخ أسس المشاركة الاقتصادية طويلة الأمد.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات