مسقط: في إطار التزامه الراسخ بالإسهام في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، أعلن صحار الدولي عن تعاونه مع شركة عُمان تحت المجهر كراع للفيلم الوثائقي الذي سيتضمن سلسلة جديدة من ثلاثة أجزاء تحت عنوان "ARABIA UNTAMED"، وسيسلط الفيلم الضوء على الصحراء العربية واستكشاف الماضي والتاريخ العريق والفولكلور العربي ومغامرات الطبيعة الخلابة. وستستعرض أولى بداية السلسلة الوقت الحاضر مع لقطات من مغامرين معاصرين وعلماء البيئة والحياة البرية الفريدة، وستنتهي بإلقاء نظرة على المستقبل. وبالنيابة عن صحار الدولي، قام الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق في صحار الدولي، بتوقيع الاتفاقية مع الفاضلة ميساء الهوتية، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان تحت المجهر.

وحول هذا التعاون، علق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "في صحار الدولي، نولي أهمية للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والحياة البرية للترويج عن السلطنة على خارطة السياحة الدولية، الأمر الذي يعد مكملاً للجهود الحثيثة التي تبادر بها الحكومة الرشيدة. بدورها ستسهم الخبرات العالمية التي ستكون جزءًا من هذا المشروع والطابع المحلي الذي سيتحلى به العمل في استعراض الحياة البرية الخلابة التي تتميز بها عُمان، كما أنها ستكون مصدر لإلهام العديد من الكفاءات الشابة الطامحة تجاه تحقيق تطلعاتها من خلال مغامرات الاستكشاف وصناعة الأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على البيئة، وبالتالي الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني."

ومن المتوقع أن ينتهي العمل على الفلم بحلول العام 2025، حيث سيأخذ الفيلم المشاهدين في مغامرة استكشافية رائعة تمزج بين التاريخ والثقافة والطبيعة، كما سيتضمن الفيلم مقتطفات من الحياة البرية الجامحة ومناظر طبيعية خلابة.

من جانبها، صرحت الفاضلة ميساء الهوتي على أهمية التعاون مع المؤسسات الرائدة ودعم المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث علقت: "لن يكون من الممكن إتمام مشاريع بمثل هذا الحجم دون الدعم الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص الرائدة بما في ذلك صحار الدولي. حيث نحرص على تحقيق رؤيتنا المشتركة وقيمنا وشغفنا تجاه الثقافة والبيئة العُمانية. كما أن مبادرة فيلم "ARABIA UNTAMED هي مبادرة غير مسبوقة في حد ذاتها، وستسهم في الترويج عن السلطنة في مختلف أنحاء العالم لتعريفهم بالتراث والثقافة في عُمان، والحياة البحرية والبرية المتنوعة التي تزخر بها."

بدوره بادر صحار الدولي برعاية العديد من المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان على خارطة السياحة العالمية، بما في ذلك رعايته لسلسلة "عُمان تحت المجهر" الوثائقية في عام 2021 تحت شعار “جمال لم يكتشف"، حيث غطت السلسلة 12 وجهة سياحية بارزة في السلطنة، وتضمنت فيلمًا وثائقيًا مدته ساعة كاملة بعنوان "شواطئ عمان"، وسلسلة وثائقية من جزأين. والتقطت الأفلام الوثائقية جوهر شواطئ عمان والحياة البرية والبحرية النادرة، وأخذت المشاهد في رحلة استكشاف استثنائية شاملة في هذا البلد الرائع.

يواصل صحار الدولي التزامه في الاسهام في دعم المبادرات الهادفة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، وذلك من خلال الترويج عن السلطنة ووضعها على خارطة السياحة العالمية كوجهة سياحية مثالية.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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