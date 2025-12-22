مسقط،: في إطار التزامه بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام وتعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد المستقبلي، وقّع صحار الدولي سلسلة من مذكرات التفاهم الهادفة إلى تأسيس إطار وطني متكامل للتعاون من أجل إنشاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية. ويأتي هذا الإطار استجابةً لحاجة جوهرية في منظومة ريادة الأعمال، عبر تقديم مسار وطني مترابط يربط بين جميع مراحل الأعمال نحو تحقيق الريادية، بدءًا من الفكرة والتأهيل والاحتضان، مرورًا بالتمويل والنمو، وصولًا إلى الجاهزية للإدراج المحتمل في بورصة مسقط. ويوفّر هذا النهج وضوحًا واستمرارية تُمكّن رواد الأعمال من التقدّم بثقة ضمن منظومة منظمة ومتكاملة. وبموجب هذه المذكرات، سيتولى البنك دور العمود الفقري المالي من خلال توفير منتجات وخدمات تمويلية مصممة لكل مرحلة.

وقد صُمّمت الجمعية التعاونية الاستهلاكية كنموذج تنفيذي عملي يزوّد الشباب العُماني بالخبرات الفنية، والدعم المؤسسي، والحلول المصرفية والتمويلية المصمّمة لكل مرحلة من مراحل النمو، بما يدعم تأسيس متاجر تجزئة مملوكة للشباب وقابلة للتوسع. كما يساهم هذا المسار في خلق فرص عمل نوعية، وتحفيز النشاط التجاري المحلي، وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر في الناتج المحلي غير النفطي، إلى جانب تعميق المنظومة المالية وتوسيع قاعدة المشاركة في أسواق رأس المال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وحول ذلك، علّق عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "إن بناء ريادة أعمال مستدامة لا يتحقق عبر مبادرات متفرقة، بل من خلال منظومات متكاملة تقود الطموح إلى التنفيذ ثم إلى النمو المؤسسي. هذه المبادرة تنطلق من إيماننا بأن الشباب العُماني يمتلك القدرات والكفاءات، ويحتاج إلى مسار وطني واضح يربط بين التأهيل، والتمويل، والتنظيم، والوصول إلى الأسواق. ومن خلال توحيد جهود المؤسسات الوطنية ضمن إطار تعاون واحد، نُمكّن رواد الأعمال من الانتقال بثقة من مرحلة الفكرة إلى شركات قادرة على النمو والمنافسة، وصولًا إلى أسواق رأس المال. وفي صحار الدولي، لا يقتصر دورنا على التمويل، بل نعمل كمحفّز للتقدم الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية ومرونة واستدامة."

وقد وقّع مذكرات التفاهم عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، من بينهم: سعادة السّيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية؛ العميد الركن ناصر القتبي، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والدفاعية؛ زكريا السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ والمكرم الدكتور عامر المطاعني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال ؛وسعود الجابري، مدير تطوير القيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عُمان.

ويجمع إطار التعاون هذا نخبة من الجهات الوطنية، كلٌ بدوره التخصصي ضمن سلسلة القيمة الريادية، حيث يشمل تطوير مركز متقدم لريادة الأعمال بالشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، ودعم منصة «استدامة مؤسستي» كشريك تقني ومصرفي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب إطلاق 14 منتجًا تأمينيًا مخصصًا للعاملين لحسابهم الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة التأمين العربية فالكون. كما يتضمن التعاون مع بورصة مسقط على برامج ما قبل الإدراج للشركات الناشئة، ودعم المبادرات الوطنية لريادة الأعمال الرقمية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ويعكس هذا التكامل توحيد الجهود في التخطيط الاستراتيجي، والتمويل، والتأهيل الفني، وتوفير الحلول المصرفية.

بدوره يواصل صحار الدولي ترسيخ دوره كمحرك للابتكار داخل القطاع المصرفي وخارجه، من خلال تطوير منصات وحلول وشراكات تفتح آفاقًا جديدة لنمو الأعمال وتعزيز التنافسية ودعم التقدم الوطني. كما يواصل البنك التزامه تجاه الاسهام في تطوير البنية المؤسسية لريادة الأعمال في عُمان، والمساهمة في بناء اقتصاد ديناميكي ومواكب للمستقبل، يقوم على الفرص والابتكار والنمو المستدام.

