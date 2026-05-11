مسقط : حصد صحار الدولي جائزتين مرموقتين من شركة فيزا وذلك تتويجًا لتسجيله أسرع نمو في إصدار بطاقات فيزا في سلطنة عُمان وريادته في حجم عمليات الدفع للعام الثاني على التوالي، في إنجاز يعكس قدرة البنك على تصميم وتنفيذ استراتيجية مدفوعات متكاملة تُحدث تحولًا سلوكيًا ممنهجًا على نطاق واسع. ولم يكن هذا الأداء نتاج التوسع في المنتجات فحسب، بل ثمرة نموذج استراتيجي مدروس يجمع بين التحليلات القائمة على البيانات، والشراكات ضمن المنظومات المتكاملة، والتفاعل المرتبط بسياق الاستخدام، بما يرسّخ حلول الدفع في تفاصيل الحياة اليومية للزبائن. ومن خلال مواءمة عروض البطاقات الائتمانية مع أنماط الاستهلاك الفعلية، نجح البنك في الانتقال من مجرد الحضور في المعاملات إلى ترسيخ الاستخدام الاعتيادي، لتصبح بطاقاته عنصرًا محوريًا في النشاط المالي اليومي.

وفي هذا السياق، قال عبدالقادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وإدارة الثروات في صحار الدولي: "يعكس هذا التتويج قوة نموذج تنفيذي منضبط يرتكز على فهم سلوك الزبائن، وليس فقط على ما يُقدم لهم من منتجات. فقد ارتكز نهجنا على تجاوز النمو التقليدي القائم على المنتجات نحو بناء منظومة مدفوعات متكاملة تنسجم مع إيقاع الحياة اليومية. كما مكّننا اعتماد نهج قائم على البيانات وتحليل سلوك المستهلك من تحقيق نمو متواصل في مستويات التفاعل، وتعزيز ارتباطنا بمختلف شرائح الزبائن، وترجمة استراتيجيتنا إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس."

ومن جانبه، قال ناصر بدير، المدير العام لشركة "فيزا" في سلطنة عُمان: "يجسد هذا التتويج الأداء المتقدم لصحار الدولي وقدرته على تحقيق نمو متسارع في منظومة المدفوعات، مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة واستثمار نوعي في البنية الرقمية وتجربة الزبائن. وقد أظهر البنك كفاءة لافتة في توسيع استخدام بطاقات فيزا وتعزيز حضورها في المدفوعات اليومية، بما يعكس قوة نموذجه التشغيلي. ونثمّن في فيزا هذه الشراكة القائمة على الابتكار والتكامل، ونتطلع إلى مواصلة التعاون لتطوير حلول دفع أكثر كفاءة تدعم نمو القطاع المصرفي في سلطنة عُمان."

وتعكس جائزة الريادة في حجم عمليات الدفع نجاح صحار الدولي في تحقيق نمو مستدام في إجمالي الإنفاق عبر بطاقات فيزا، مدفوعًا بارتفاع نشاط الزبائن، واتساع نطاق قبول التجار، وتعميق تكامل حلول الدفع الرقمية. كما يؤكد حصول البنك على لقب أسرع جهة إصدار بطاقات فيزا نموًا للعام الثاني على التوالي قدرته على توسيع قاعدة زبائنه وتعزيز حضور بطاقات الخصم كوسيلة رئيسية للمدفوعات اليومية.

بدوره يواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في الابتكار والخدمات الرقمية، مستفيدًا من قدراته في تحقيق نمو مستدام في قطاع المدفوعات. ويعكس هذا الإنجاز كذلك قوة شراكته الاستراتيجية مع فيزا والتزامه بتطوير حلول دفع رقمية تعزز الشمول المالي وتواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات