مسقط. في إطار التزامه بتعزيز تجربة مصرفية شاملة وتقديم خدمات مصرفية متميزة، اختتم صحار الدولي برنامجًا تدريبيًا متكاملاً لموظفيه حول لغة الإشارة، حيث تم تنظيم البرنامج بالشراكة مع معهد التواصل للتدريب – أحد المؤسسات التدريبية الرائدة في تمكين ذوي الإعاقات السمعية في العالم العربي. وقد استهدف البرنامج التدريبي تزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للتواصل مع الزبائن من ذوي الإعاقات السمعية بكفاءة وسهولة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، وتعكس رؤيته في دعم وتمكين الأفراد بمختلف قدراتهم في التواصل.

وحول ذلك، علق الفاضل عبد الواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "الشمولية ليست مجرد مسؤولية اجتماعية؛ بل هي سمة مميزة للمؤسسات المتطلعة نحو المستقبل. عليه فإن شراكتنا مع معهد التواصل تعكس التزامنا بالتعاون مع الخبراء في هذا المجال لنتمكن معًا من بناء مجتمع يقدّر التنوع ويمكّن كل فرد. ومن خلال تزويد موظفينا بمهارات التواصل بلغة الإشارة، نسعى إلى إزالة الحواجز وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدماتنا لجميع الزبائن. إن هذه المبادرة تمثل جهدًا أوسع لغرس ثقافة الاحترام والتفاهم – ليس فقط داخل مؤسستنا، ولكن أيضًا في المجتمع بشكل عام. ومن خلال هذه الجهود، نطمح إلى وضع معيار للقطاع، مما يشجع على اتباع نهج أكثر وعيًا وفعالية في خدمة الأفراد ذوي الإعاقة بكل احترام ورعاية".

بدورها تنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية صحار الدولي التي تهدف إلى تعزيز تجربة الزبائن من خلال توفير حلول مبتكرة ومتكاملة، مما يضمن بقاء الخدمات المصرفية متاحة لجميع الأفراد عن قدراتهم في التواصل. وقد تم تصميم برنامج التدريب على لغة الإشارة بعناية لتزويد المشاركين بالمهارات العملية والوعي الثقافي، مع التركيز على مجالين رئيسيين: التواصل بلغة الإشارة وأصول التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقات السمعية. هذه الوحدات التدريبية لا تقتصر على تحسين قدرة الموظفين على التفاعل بفعالية، بل أيضًا تعزز فهمًا أعمق للتحديات التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع. ومن خلال تعزيز قنوات التواصل، وتهيئة بيئة قائمة على الشمولية، يؤكد صحار الدولي التزامه برعاية قوة عمل تضع التفاعل مع الزبائن في أولوياتها وتقدر التنوع في كل تفاعل.

يواصل صحار الدولي التزامه الراسخ بالشمول المالي من خلال ضمان توفير منتجاته وخدماته لجميع الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إطار التزامه بالتوافق مع إطار حماية المستهلك المالي، يعمل البنك على تحسين بيئته المصرفية بشكل مستمر لتلبية احتياجات زبائنه المتنوعة. في عام 2024، قام كل من صحار الدولي وصحار الإسلامي بتوفير أجهزة صراف آلي مزودة بتقنية NFC وخيارات صوتية لدعم المستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية. وقد تم تحديث هذه الأجهزة، مع خطط لتوسيع هذه المبادرة من خلال إضافة سبع وحدات جديدة في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد عدد من أجهزة الصراف الآلي في مواقع استراتيجية بمسارات وصول خاصة ، وواجهات مستخدم سهلة، مما يعكس التزام البنك الراسخ بتقديم خدمات مصرفية شاملة.

يواصل صحار الدولي الاستثمار في مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير المهارات وتزويد الكوادر بالأدوات اللازمة لمواكبة متطلبات الزبائن المتنوعة. من التدريب على أحدث التقنيات إلى البرامج التي تركز على تنمية المهارات الشخصية، يضمن البنك أن يظل موظفوه على أتم الاستعداد للمستقبل ومتطلعين إلى تحقيق التميز. لا تسهم هذه الجهود في تعزيز الكفاءة التشغيلية للبنك فحسب، بل تعكس أيضًا التزامه بتقديم تجارب مصرفية شاملة، متميزة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات زبائنه، مما يعزز مكانته كشريك مصرفي رائد في المجتمع. ومن خلال إطلاق مبادرات رائدة ومؤثرة، يرسّخ صحار الدولي مكانته كمؤسسة رائدة في المسؤولية الاجتماعية، كما يواصل البنك التزامه ببناء مستقبل يرتكز على قيم المساواة والاحترام المتبادل، مجسدًا رؤيته لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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