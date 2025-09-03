مسقط: انسجاماً مع التزامه المستمر بتقديم حلول مالية ميسّرة وملائمةً للجميع، أعلن صحار الدولي ونافذته المصرفية الإسلامية – صحار الإسلامي – عن تدشين منتج تمويلي عقاري جديد، يهدف إلى تسهيل تملّك المنازل وتعزيز فرص الاستثمار في سلطنة عُمان، مما يتيح للأجانب شراء العقارات سواء لغرض السكن أو الاستثمار، وتحقيق أهدافهم بثقة أكبر.

يُقدّم هذا المنتج خدمات التمويل العقاري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللأجانب، سواء المقيمين وغير المقيمين، الراغبين في الاستثمار في العقارات ضمن المجمعات السياحية المتكاملة. ويتيح التمويل بنسبة تصل إلى 50% من قيمة العقار، ليضمن حصول الزبائن على تسهيلات تمويلية عملية مصممة خصيصًا لشراء وحدات جاهزة أو قيد الإنشاء في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة المعتمدة من الوزارة.

وبفضل ما يتميز به المنتج من مرونة وشروط مالية سهلة، يوفر تمويلًا يصل إلى 250,000 ريال عماني بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بما في ذلك فترة سماح لمدة 18 شهرًا للعقارات قيد الإنشاء. كما يمكّن للمستثمرين المؤهلين الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التمويلية التي يوفرها صحار الدولي، بالإضافة إلى الخدمات التمويل الإسلامي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يقدمها صحار الإسلامي، مع الاستفادة أيضًا من تسهيلات ائتمانية تصل إلى 10,000 دولار أمريكي خلال مرحلة البناء، مما يضيف مزيداً من الأريحية والمرونة.

وفي هذا الصدد، قال عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "يجسد هذا المنتج التزامنا المستمر بدعم المقيمين والمستثمرين على حد سواء من خلال جعل تمويل المنازل في سلطنة عُمان أكثر سهولة وبقيمة تنافسية. نحن هنا لتسهيل وتمكين الزبائن، وضمان قدرتهم على الاستثمار بثقة في القطاع العقاري المتنامي في البلاد. علاوةً على ذلك، تنسجم هذه الحلول مع رؤية عُمان 2040، التي تؤكد على التنويع الاقتصادي والنمو المستدام وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. ومن خلال تمكين المزيد من الأفراد في الاستثمار العقاري، نساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية والمساهمة في مسيرة الازدهار الاقتصادي في السلطنة."

يعكس تدشين هذا المنتج التمويلي العقاري إضافة نوعية إلى منظومة الحلول المصرفية الشاملة التي يقدمها كل من صحار الدولي وصحار الإسلامي للأفراد والمؤسسات. ويأتي هذا التدشين انسجامًا مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع محفظة التمويل العقاري، بما يوفر خيارات أكثر تنوعًا ومرونة للزبائن. وبصفته شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الوطنية، يسهم هذا الإنجاز في استقطاب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، ودعم أهداف رؤية عُمان 2040، بما يسرّع وتيرة النمو الاقتصادي ويعزز استدامته في السلطنة.

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

