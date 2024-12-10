مسقط: في إطار التزامه بدعم النمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان وتعزيز الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أعلن صحار الإسلامي - نافذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي - عن بدئه للعمليات في فرعه الجديد في مدينة خزائن الاقتصادية. وتتمتع مدينة خزائن بموقع استراتيجي في ولاية بركاء، حيث تُعد ضمن أكبر مناطق التنمية الاقتصادية المتكاملة في السلطنة، ومركزًا حيويًا للنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في دفع التنوع والنمو الاقتصادي. بدوره يُعد القطاع اللوجستي محورًا رئيسيًا في اقتصاد عمان، حيث يعزز التجارة، ويدعم الصناعة، ويخلق فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى جعل السلطنة رائدًا عالميًا في مجال اللوجستيات.

ومن خلال فرعه الجديد، يتطلع صُحار الإسلامي إلى المساهمة في تطوير هذا القطاع من خلال توفير حلول مالية مخصصة تعزز الاستثمار، وكفاءة العمليات، والنمو المستدام، حيث ستدعم خدمات البنك الشركات اللوجستية من خلال خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة لتطوير البنية التحتية، وإدارة سلسلة الإمداد، وتوسيع الأعمال. وعلاوة على ذلك، سيوفر الفرع منتجات مصرفية متخصصة تمكن الشركات من الوصول إلى رأس المال، وتعزيز التدفق النقدي، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، مما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات الاقتصاد العالمي المتطورة.

وحول بدء العمليات في الفرع الجديد، علق الفاضل عبد الواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية، قائلاً: "بفضل الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة، أصبحت مدينة خزائن مركزًا اقتصاديًا حيويًا يربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، يسرّ صحار الإسلامي أن يعلن عن بدء عملياته بفرعه الجديد في قلب هذه المدينة المزدهرة، ليقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات الأفراد والشركات المختلفة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتمكين المجتمعات المحلية ودعم الرؤية الاقتصادية الشاملة لسلطنة عُمان. ومن خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، نطمح إلى تعزيز النمو الاقتصادي المحلي، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم الاستثمارات، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته على المدى البعيد."

بدوره يعكس فرع صحار الإسلامي الجديد في مدينة خزائن التزام البنك بالابتكار والتميز، حيث يجمع بين أحدث التقنيات لتقديم تجربة مصرفية مميزة للزبائن، فقد تم تصميم الفرع لضمان الكفاءة والدقة، مما يتيح تبسيط العمليات وجعل كل معاملة أسرع وأكثر سلاسة. وإضافة إلى ذلك، يعزز الفرع التزام البنك بدعم الكوادر المحلية من خلال فريق عمل مؤهل عالي الكفاءة، يجمع بين الخبرة المهنية والفهم العميق للقيم الثقافية للمدينة واحتياجاتها المالية المتنوعة.

ويوفر الفرع الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد والشركات المتنوعة، حيث يتيح الفرع خدمات شاملة تشمل المعاملات النقدية وأجهزة الصراف الآلي، مما يمكّن الزبائن من إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية بسهولة وسلاسة. ولأولئك الذين يسعون للنمو والتطوير المالي، يقدّم الفرع خدمات فتح الحسابات، وحلول التمويل الإسلامي، ومعالجة الشيكات والبطاقات بكفاءة عالية، مما يضمن المرونة والراحة المالية. كما تشمل خدماته التحويلات المالية السريعة والآمنة، لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية. بذلك، يعزز الفرع مكانته كشريك مالي موثوق، ملتزم بدعم المجتمع وتوفير حلول مالية متميزة.

ويمثل افتتاح فرع صحار الإسلامي في مدينة خزائن خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في السلطنة، ومن خلال تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يسهم الفرع في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الإسلامية ودعم ريادة الأعمال. كما يلتزم البنك بتشجيع الاستثمارات في المشاريع المستدامة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويرسخ الشفافية لضمان الاستقرار المالي. ويسهم هذا النهج في بناء الثقة وإرساء أسس قوية للنجاح بعيدة المدى في قلب مدينة خزائن الاقتصادية.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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