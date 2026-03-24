مسقط: مواصلاً توسيع نطاق الوصول إلى حلول الصيرفة الإسلامية المتكاملة، افتتح صحار الإسلامي – النافذة المصرفية الإسلامية لصحار الدولي – مؤخرًا فرعًا جديدًا في ولاية جعلان بني بوحسن، في خطوة تهدف إلى توسيع حضوره المحلي وتقريب الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من المجتمعات التي يخدمها. وبهذه الإضافة، يرتفع عدد فروع صحار الإسلامي إلى 21 فرعًا، إلى جانب مركزين للخدمات، في تجسيدٍ لنهجه المدروس في النمو مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بمستويات عالية من الكفاءة والتميّز.

علق الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي، على الافتتاح قائلاً:"يعد التوسع في الفروع أحد الركائز الأساسية لتعزيز ثقة الزبائن وبناء علاقات طويلة الأمد في قطاع الصيرفة الإسلامية. ويسهم افتتاح فرعنا في جعلان بني بوحسن في تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الولاية والمناطق المحيطة بها، مما يمكّن الزبائن من الاستفادة من هذه الخدمات ضمن بيئة مصرفية مُدارة باحترافية وتركز على تقديم أفضل الخدمات. وقد أُنشئ هذا الفرع لترسيخ حضورنا على مستوى السلطنة، ولتزويد الأفراد بحلول مالية مُهيكلة تُناسب أولوياتهم المتجددة."

وأضاف: "إن التوسع المتوازن في شبكة فروعنا يعكس قناعتنا بأهمية أن تكون الصيرفة الإسلامية قريبة وسهلة الوصول، بما يدعم الإقبال الفعلي ويعزّز التفاعل المستدام معها. إذ نسعى إلى ترسيخ الثقة، وتعميق مفاهيم القطاع، وبناء ارتباط إيجابي طويل الأمد معه من خلال إتاحة الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل أوسع في المجتمعات المحلية. وبهذا النهج، نواصل الإسهام في تطوير الصيرفة الإسلامية بوصفها ركيزة موثوقة وداعمة للمنظومة المالية الوطنية."

يقع الفرع في موقع استراتيجي بولاية جعلان بني بوحسن، وقد صُمّم لتقديم بيئة مصرفية منظمة بمستوى احترافي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتميز في خدمة الزبائن. ويتيح الفرع إنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة، مدعومًا ببنية تحتية مصرفية حديثة وأنظمة متكاملة وآمنة، بما ينعكس إيجابًا على تجربة الزبائن ويعزّز مستوى رضاهم.

يضم الفرع فريقاً من ذوي الخبرة، الذين يمتلكون فهمًا عميقًا لاحتياجات الزبائن المحليين، ما يضمن تقديم خدمات فعّالة وإرشادًا ماليًا موثوقًا. كما يمكن للزبائن الوصول إلى مجموعة متكاملة من خدمات الصيرفة للأفراد، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وبطاقات السحب والائتمان، بالإضافة إلى مجموعة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، المصممة بما يتوافق مع الإدارة المالية للزبائن.

يعكس فرع جعلان بني بوحسن التزام صحار الإسلامي المستمر بدعم مسيرة تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوسيع الفهم بحلول الصيرفة الإسلامية بين الأفراد والأسر. وسيواصل البنك تحقيق نمو منضبط وتقديم قيمة مستدامة ضمن المشهد المالي المتطور في سلطنة عُمان من خلال الاستثمار في قدراته الخدمية وحضوره في مختلف مناطق السلطنة.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

