القاهرة- أعلن كامل صالح الشريك التنفيذي لمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز، عن توقيع المكتب اتفاقية مع مؤسسة جرانت ثورنتون العالمية ليصبح عضو المؤسسة الدولية عن مصر، اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل 2022.

وتأتي الاتفاقية الجديدة لمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز بعد 22 عام من التعاون الناجح مع مؤسسة ديلويت العالمية، حيث أعلن كامل صالح عن اتفاق الطرفان على نقل جزء من نشاط المكتب الي كيان جديد لشركة ديلويت في مصر وإنهاء الاتفاقيات القائمة بينهما اعتبارا من 1 ديسمبر 2022، وذلك بعد محادثات دامت لأكثر من عام، وتأتي هذه الاتفاقية لتمكين كل طرف من تنفيذ استراتيجياته الخاصة في السوق المصري.

وعن الاتفاقية مع مؤسسة جرانت ثورنتون، قال كامل صالح: "نحن سعداء بتعاوننا مع مؤسسة جرانت ثورنتون العالمية لنصبح عضو المؤسسة الدولية عن مصر، والتي نثق انها ستساهم في توسيع نطاق خدماتنا كمؤسسه مصرية رائدة في المجالات المؤثرة في النمو الاقتصادي المصري، ولتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الدولية والوطنية والمتطلبات المستجدة للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا. وهذا تأكيدًا على التزامنا المستمر تجاه السوق المصري، وإيماننا القوي بالكفاءات المصرية المميزة وهو ما يعتبر من اهم قيمنا منذ تأسيسنا في مصر منذ 70 عامًا."

ومن جانبه علق بيتر بودين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جرانت ثورنتون العالمية قائلًا: "يسعدنا أن نرحب بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز كعضو جديد في شبكتنا العالمية، فهو مكتب ذات جذور مصرية عميقة يشاركنا التزامنا تجاه السوق المصري، وشغفنا بتطوير أفضل الكفاءات المصرية، ويتمتع المكتب بسمعة ممتازة كمؤسسة رائدة في السوق لأكثر من 70 عام"،

واضاف بودين " يعكس قرار انضمام مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز إلى مؤسسة جرانت ثورنتون قوة علامتنا التجارية والتزامنا لامتلاك القدرات الإستراتيجية المناسبة حيث يحتاجها عملائنا. ويمثل هذا الاتفاق فصلًا جديدًا في السوق المصري لكلا الطرفين وأنا أتطلع إلى رؤية ما يمكننا تحقيقه معًا"

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عن شركة صالح وبرسوم وعبد العزيز:

صالح وبرسوم وعبد العزيز هي شركة خدمات مهنية مدنية تم تأسيسها في مصر عام 1953، وهي تقدم خدمات استشارية في مجال المراجعة والضرائب والاستشارات المالية والمخاطر في مصر للشركات الدولية والمصرية الخاصة والعامة الرائدة.