القاهرة: وقعت صافولا مصر اتفاقية استراتيجية مع جامعة اسلسكا مصر، وذلك بهدف تطوير الجيل القادم من رواد الصناعة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة دينماكيات السوق المتغير. وتعكس هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها خلال قمة التعليم التنفيذي 2024، الجهود المشتركة التي يبذلها الطرفين لتعزيز كفاءات القوى العاملة.

ستمنح هذه الاتفاقية طويلة الأمد مجموعة واسعة من الفرص لكل من موظفي صافولا وطلاب اسلسكا مصر. ستتيح صافولا برامج أكاديمية مصممة خصيصا لتمكين الموظفين من تعزيز قدراتهم المهنية. بالإضافة إلى فرص للتدريب الداخلي ومراقبة الوظائف لطلاب اسلسكا مصر، لإكتساب خبرة عملية في بيئة داعمة. ولدعم المساعي الأكاديمية للطلاب، ستقدم صافولا منحا دراسية جزئية، مما يدل على تفانيها في تطوير قادة المستقبل في القطاع. تلعب جامعة اسلسكا دورا محوريا في تسهيل هذه الشراكة، حيث ستوفر للطلاب توجيهات مستمرة خلال عملية التقديم، ومعلومات شاملة حول تفاصيل البرنامج وفرص التدريب والمدد الزمنية للبرامج.

وتعليقا على هذه الشراكة، صرح السيد/ كريم بركة، المدير العام لمجموعة صافولا مصر: "نحن في صافولا فخورون بشراكتنا مع جامعة اسلسكا المرموقة. هذه الشراكة تعكس إيماننا الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، إذ نرى في موظفينا شركاء حقيقيين في نجاحنا. يسعدنا أن نوفر لهم فرصًا للتطوير المستمر، مما يساهم في تعزيز كفاءتهم وابتكارهم، ليصبحوا سفراء لنا يحملون اسم صافولا بكل فخر أينما ذهبوا".

وبالإضافة للحضور المشرف لصافولا في هذا الحدث، شارك كريم بركة في حلقة النقاش بعنوان "القيادة من أجل مستقبل مستدام". وخلال النقاش، استعرض جوانب مختلفة من تأثير القيادة على تشكيل الثقافة التنظيمية، حيث أشار إلى قدرة القيادة على زيادة تفاعل الموظفين، وتشجيع التعلم المستمر، وزيادة التنوع والشمول. وقد أكد على التزام صافولا ببناء بيئة عمل مستدامة وشاملة، الذي يعكس رؤية الشركة الطموحة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويلة.

أعرب المهندس كريم الحناوي، الأمين العام لجامعة أسلسكا، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلًا: "نحن سعداء بانضمام صافولا إلينا في هذه الشراكة طويلة الأمد. تتمثل مهمة جامعة اسلسكا في تمكين المؤسسات من خلال تقديم حلول تعليمية مخصصة تساهم في تحقيق نمو مستدام ودفع عجلة الابتكار. هذه الأتفاقية تؤكد على تشاركونا في رؤية واحدة، وهي تزويد الأفراد بالمهارات والخبرات والثقة اللازمة لتحقيق أقصى إمكاناتهم."

يجدر بالذكر أن قمة التعليم التنفيذي، والتي عقدت تحت شعار "التعليم التنفيذي: طريقك نحو التميز القيادي" على مدار يومين، وفرت منصة ديناميكية لقادة الصناعة لتبادل الأفكار ودراسة استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات اليوم، مما يعزز الدور المحوري للشركات الاستراتيجية مثل شراكة صافولا مصر وجامعة اسلسكا.

نبذة عن صافولا للأغذية:

تعد شركة صافولا للأغذية إحدى الشركات الرائدة المملوكة لمجموعة صافولا السعودية، والتي تفردت بفضل ممارساتها عالية المهنية من إدارة محفظة كبيرة من العلامات التجارية لمنتجات غذائية فائقة الجودة مثل زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمأكولات البحرية والمسلى ودهون الطهي والمخبوزات والخضروات المجمدة. تمتلك صافولا للأغذية مجموعة من أشهر العلامات التجارية في سوق السلع الغذائية في مصر والتي حازت عن جدارة بكسب ثقة ملايين العملاء بواسطة منتجاتها من السمن النباتي روابي وجنة وزيوت عافية وحلوة وسكر الأسرة ومكرونة ايطاليانو والملكة.

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