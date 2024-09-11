زار صاحبُ السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الموقر الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة صباح اليوم مقر مختبرات عُمانتل للابتكار بمبنى الشركة العُمانية للاتصالات عمانتل بمدينة العرفان.

وكان في استقبال سموّه طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية بالشركة، وبحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتجوّل سموّه في أروقة مختبرات عمانتل للابتكار، واطلع على المبادرات والبرامج التي ترعاها وتحتضنها المختبرات والإنجازات التي تم تحقيقها طيلة السنوات الماضية منذ تأسيسها، وعلى الخدمات المقدمة من قبل المختبرات للشركات التقنية الناشئة من استثمارات وبيئات تجريبية تهدف إلى دعم هذه الفئة من الشركات بشكل خاص والمنظومة الريادية في السلطنة بشكل عام.

كما شهدت الزيارة الاطلاع على الشركات التقنية الناشئة من مختلف البرامج، والتي بلغ عددها ثماني شركات تندرج تحت مظلة مختبرات عمانتل للابتكار وهي:

شركة بيانات: وهي شركة متخصصة في تحسين العمليات وتعظيم العوائد على الاستثمارات في الأصول المهمة والبنية الأساسية لقطاعي الطاقة والاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

شركة وديعة: وهي منصة تمويل جماعي قائمة على بيع حصة من أسهم الشركات الناشئة وعلى الإقراض بين الأقران (الند للند).

شركة آيون: وهي عبارة عن منصة تجارة اجتماعية تساعد البائعين على تحقيق معدل عائد أعلى من خلال تزويدهم بالقدرة على نشر المنتجات والخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي.

شركة ريميدي: حيث تقدم شركة ريميدي خدمات في مجال الصحة النفسية من خلال ربط المرضى بالعيادات والمستشارين ذوي الاختصاص.

شركة صيّاد: تعد المنصة محطةً واحدةً للقطاع السمكي، حيث يمكن لكل من البائعين والمشترين من جميع أنحاء السلطنة التواصل والتبادل وتسليم البضائع والخدمات المختصة بهذا القطاع.

شركة أو أم باي: هي منصة تقنية مالية متكاملة، تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك المحافظ الإلكترونية، وهي بوابة دفع مالية موثوقة تضمن الأمان والثقة للمستخدمين في جميع تعاملاتهم المالية بما فيها تحويل الأموال للخارج، وهي حاصلة على الترخيص من البنك المركزي العماني وهيئة تنظيم الاتصالات.

شركة بُن بلس: وهي منصة خدمة تربط بين الموردين والأعمال التجارية في قطاع صناعة الضيافة وخدمات الأطعمة والمشروبات (الهوريكا) مستهدفةً الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، وخدمات الضيافة، وتموين المكاتب.

شركة سرب: تعمل بصفتها مزودا لنظام إدارة حركة المرور للطائرات من دون طيار (UTM) عبر منصة وجدت لخدمة المستخدمين الأفراد والشركات، حيث تجنبهم المخاطر التشغيلية والتحديات التنظيمية والنفقات الرأسمالية المرتبطة بعمليات الطائرات من دون طيار.

وتأتي هذه الزيارة حرصًا من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد على مواصلة دعم الشركات التقنية الناشئة العمانية والاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجهها في رحلتها الريادية ودعم شركاء المنظومة الريادية في سلطنة عُمان.

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