سيتتبع صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز باكستان يوسيتس أداء أسهم أكبر 15 شركة مدرجة ببورصة باكستان من حيث السيولة

سيتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز باكستان يوسيتس المتداول فئة (د) ذات العائد الموزع بسوق أبو ظبي للأوراق المالية

أبو ظبي: أعلنت اليوم شركة شيميرا كابيتال ليمتد، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول وتتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز باكستان يوسيتس المتداول (كود بلومبيرج:CHPKIN)، وهو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل. ومن المقرر أن تبدأ فترة الطرح الأولي في 16 أغسطس وتنتهي في 17 أغسطس.

ويمثل صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز باكستان يوسيتس المتداول ثاني صندوق فرعي تحت مظلة الصندوق الأساسي «شيميرا يوسيتس ايكاف» وهو أداة للاستثمار الجماعي في إدارة الأصول الإيرلندية وتتم إدارته بواسطة شركة «فاند روك مانجمنت كومباني اس.أيه» المتخصصة في مجال إدارة الأصول، علمًا بأن كلا الصندوقين الفرعي والأساسي يخضعان تنظيميًا ورقابيًا للبنك المركزي الأيرلندي.

وقد تم إنشاء صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز باكستان يوسيتس المتداول لمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped) كود بلومبيرج: (SPPKRCAP)، وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة S&P Dow Jones Indices لقياس أداء أكبر 15 شركة في بورصة باكستان من حيث السيولة.

وفي هذا السياق أوضح السيد/ سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاسثمار، أن إطلاق شركة شيميرا كابيتال لهذا الصندوق، وهو ثاني الصناديق التي تطلقها الشركة لتغطية الأسواق الآسيوية والثاني عشر بشكل عام منذ بدء نشاطها، يعكس قدرتها على الاستفادة من خبراتها الكبيرة لإتاحة حلول استثمارية لعملائها في كل من الأسواق النامية والناشئة والمستجدة، وهو ما يساهم في تطوير أسواق المال الإماراتية والتوسع بأنشطتها.

ومن جانبه أكد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، على أهمية إضافة صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز باكستان يوسيتس إلى مجموعة الصناديق المتداولة التي يضمها سوق أبوظبي للأوراق المالية لما في ذلك من مردود إيجابي على المكانة الرائدة التي يحظى بها سوق أبوظبي إقليميًا في مجال صناديق الاستثمار المتداولة، مشيرًا إلى أن إدراج الصندوق يعكس الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار في أبوظبي. كما أضاف النعيمي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سيواصل العمل على المزيد من الإدراجات في البورصة بهدف تعزيز السيولة في السوق وإتاحة مجموعة واسعة من خيارات التداول والاستثمار من مختلف فئات الأصول عبر عدد من البلدان المختلفة.

ومن المقرر أن يتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز باكستان يوسيتس المتداول فئة (د) ذات العائد الموزع بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، يوم 18 أغسطس 2023، وسيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح التي يتلقاها على المستثمرين كلما توافرت على أساس نصف سنوي.

ومن جهته أعرب السيد / شريف سالم رئيس قطاع الاستثمار – الأسواق المالية بشركة شيميرا كابيتال، عن سعادته بإطلاق هذا الصندوق الذي سيتيح لمستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصة الاستثمار في سوق الأوراق المالية الباكستاني، وكذلك فرصة تنويع استثماراتهم عبر مختلف الأسواق والبلدان.

وسوف يتولى مهام مدير الاستثمار للصندوق شركة شيميرا كابيتال ليمتد من مقرها بسوق أبو ظبي العالمي، وهي شركة حاصلة على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي. وتم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون فاند سيرفيسيس (ايرلندا) كمقدم للخدمات الإدارية ومسؤول التسجيل ووكيل التوزيع، كما تم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون اس ايه/ان ڤي، فرع دبلن كحافظ أمين للصندوق الأساسي الأيكاف. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كل من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام لتداول الأوراق المالية، وشركة بي اتش ام كابيتال.

وأعرب ماريوس بومان، رئيس قطاع المؤشرات الخاصة بمؤسسة اس اند بي داو جونز انديسيس، عن اعتزازه بمواصلة العمل مع شركة شيميرا كابيتال ليمتد من خلال ترخيص حقوق الملكية الفكرية للمؤشر الاسترشادي (S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped) ليتمكن صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز باكستان يوسيتس المتداول من محاكاته، مشيرًا إلى أن المؤشر يتيح الفرصة لرؤية وقياس أداء الشركات مما يعزز قدرة المستثمرين على فهم مكونات المؤشر الأساسي لبورصة باكستان.

وأخيرًا، أشار هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي إن واي ميلون انترناشيونال، إلى إن الصندوق يعد فرصة مميزة للمستثمرين، مؤكدًا اعتزازه بمهام الحافظ الأمين التي يقوم بها البنك مع مختلف صناديق شيميرا للمؤشرات المتداولة. كما أضاف أن البنك سيواصل دعم صناديق شيميرا من خلال منصته المفتوحة للجميع وخبراته في صناديق المؤشرات المتداولة وحجم نشاطاته الضخم.

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عن شركة شيميرا كابيتال ليمتد

شيميرا كابيتال ليمتد هي شركة متخصصة في إدارة الأصول وتتخذ من أبوظبي مقرًا لها. تقوم الشركة بتوفير باقة مميزة ومتنوعة من الأدوات الاستثمارية الابتكارية لعملائها وعلى رأسها الأصول البديلة. وتقوم الشركة بتوظيف سجل إنجازاتها وخبرتها الواسعة في إدارة الأصول وشبكة علاقاتها القوية مع المؤسسات المالية، في تعظيم المردود والعائد الاستثماري مع المساهمة في تطوير أسواق رأس المال بدولة الإمارات. وقد تأسست شيميرا كابيتال ليمتد كشركة خاصة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع تنظيميًا لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

للاستعلام والتواصل:

شيميرا كابيتال ذ.م.م

ماري بجويلهان

بريد إلكتروني: chimeracapital@kekstcnc.com

chimerainvestment.com/

عن سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد غير النفطي في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

عن بنك أوف نيويورك ميلون

يعد بنك أوف نيويورك ميلون أعرق بنك في أمريكا وأول شركة يتم إدراجها ببورصة نيويورك (كود: BK). تكرس الشركة جهودها وأعمالها في تطوير أسواق رأس المال عبر تقديم باقة من الحلول المتكاملة التي تساعد العملاء على إدارة وخدمة الأصول المالية خلال جميع المراحل الاستثمارية. وقد وصل إجمالي الأصول المدرجة بأمانة الحفظ والإدارة إلى 46.6 تريليون دولار بحلول 31 مارس 2023، كما وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي. وقد تم تصنيف البنك بمجلة Fortune باعتباره أكثر بنك ينال إعجاب المستثمرين مع تصنيفه أيضًا ضمن أفضل الشركات من حيث بيئة العمل المثالية للابتكاريين. لمزيد من المعلومات عن بنك أوف نيويورك ميلون، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.bnymellon.com ويمكنك متابعة الشركة على موقع LinkedIn أو زيارة المركز الإعلامي على الرابط التالي: www.bnymellon.com/newsroom

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

جيسيكا توماس

بنك أوف نيويورك ميلون

رئيس قطاع الاتصالات الخارجية – أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

بريد إلكتروني: Jessica.thomas@bnymellon.com

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مؤشر S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped Index هو أحد منتجات مؤسسة "إس آند بي داو جونز انديسيز" وتم ترخيصه للاستخدام من قبل شركة شيميرا كابيتال ليمتد. تعد Standard & Poor’s® و S&P®علامات تجارية تابعة لمؤسسة Standard & Poor’s Financial Services LLC "إاس آند بي"، بينما تمثل Dow Jones® العلامة التجارية التابعة لشركة Dow Jones Trademark Holdings LLC. وقد تم ترخيص هذه العلامات التجارية للاستخدام من قبل مؤسسة S&P Dow Jones Indices، وتم ترخيصها استعمال العلامة التجارية بالباطن من قبل Chimera Capital Limited. لا يتم رعاية صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز باكستان يوسيتس المتداول أو المصادقة عليه أو بيعه أو الترويج له من قبل SPDJI أو Dow Jones أو S&P أو الشركات التابعة لهما ولا يقدم أي من هذه الأطراف أي استشارات أو آراء متعلقة بالاستثمار في مثل هذا المنتج (المنتجات) ولا يتحملون أي مسئولية عن أي أخطاء أو سهو أو انقطاعات لمؤشر S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped.