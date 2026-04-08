دبي - الإمارات العربية المتحدة، : أعلنت شركة "شويترامز" و"باركونيك" PARKONIC عن إطلاق تجربة مواقف سيارات مبسّطة وبدون تذاكر في عدد من فروعها المختارة بدولة الإمارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص "شويترامز" على الحد من مستوى التعقيدات المرتبطة بالمواقف، وتحسين تجربة العملاء، بما يعزز تجربة العملاء خارج نطاق المتاجر.

ويعتمد النظام الجديد على منصة PARKONIC OS، وهي عبارة عن نظام تشغيل رقمي لإدارة المواقف لضمان توفير تجربة سلسة، ومن دون الحاجة إلى التذاكر عبر مختلف المواقع.

وتعكس هذه الخطوة جهود الشركة المستمرة لتحسين طرق استخدام المواقف، وتقديم تجربة أكثر موثوقية للمتسوقين. ومن خلال نظام "باركونيك" المنظم والمدعوم بالتكنولوجيا، يتم تنظيم حركة المواقف وإدارتها بكفاءة أعلى، بما يدعم تجربة تسوق أكثر سلاسة وراحة. وسيبدأ الإطلاق التجريبي في فرع "شويترامز" في دبي مارينا، وفرع قرية جميرا الدائرية مانهاتن، وفرع واحة دبي للسيليكون، ومن المتوقع استكماله بحلول منتصف أبريل.

وضمن النظام الجديد، يحق للعملاء الحصول على ساعة واحدة من المواقف المجانية، يتم تفعيلها عند الدفع من خلال إدخال رقم لوحة المركبة، على أن تُحتسب مدة الوقوف تلقائياً عند الخروج.

وقال مارك مورتيمر-ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة "شويترامز": "إننا في "شويترامز" نضع العميل في صميم كل ما نقوم به، ونسعى باستمرار إلى جعل تجربة التسوق أكثر سلاسة. وندرك تماماً أن العثور على موقف للسيارة رغم بساطته، قد يؤثر كثيراً على تجربة الزيارة، لا سيّما وأن الجميع يفضلون الوصول بسهولة وتفادي العناء بسبب البحث عن موقف".

وأضاف: "نتيجة لذلك، نحرص على وضع احتياجات عملائنا في المقام الأول، ليس فقط بصفتنا شركة تجزئة، بل كعلامة تسعى إلى تسهيل التجارب اليومية. وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة نحو بنية تحتية أذكى وأكثر تكاملاً في قطاع التجزئة، ويسعدنا التعاون مع "باركونيك" لتحقيق ذلك".

من جانبه، قال عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "باركونيك": "يبدو واضحاً أن قطاع التجزئة اليوم لم يعد يقتصر على ما يحدث داخل المتجر، بل يعتمد على مدى سلاسة التجربة الكاملة للزيارة. ويركز تعاوننا مع "شويترامز" على إزالة التحديات اليومية، بدءاً من لحظة وصول العملاء. ومن خلال تبسيط تجربة المواقف وجعلها سلسة وبدون تذاكر، فإننا نُسهم في توفير تجربة أكثر راحة ومتعة لعملائهم".

وبعد انتهاء الفترة المجانية، سيتم احتساب رسوم المواقف بواقع 15 درهماً لكل ساعة إضافية. ويمكن إتمام عمليات الدفع عبر الخيارات المتاحة في الموقع، سواء من خلال رمز الاستجابة السريعة، أو عبر الخصم التلقائي من حساب سالك، حيثما ينطبق ذلك.

ومن خلال هذا الإطلاق، تواصل "شويترامز" تعزيز تجربة العملاء عبر متاجرها، بما يتماشى مع التزامها بالتميز التشغيلي، إلى جانب الابتكار المرتكز على العملاء في دولة الإمارات.

نبذة عن شويترامز:

تعتبر شركة شويترامزز مجموعة ناجحة تتمتع بحضور قوي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة والتوزيع والتصنيع والتجارة. ويساهم هذا المزيج الغني في توفير مجموعة واسعة من الخبرات والموارد للمجموعة.

في عام 1974، دخلت شركة شويترامزز إلى الإمارات العربية المتحدة، ومنذ ذلك الحين، توسعت استراتيجيًا في منطقة الخليج، وأنشأت موطئ قدم قوي في عُمان والبحرين وقطر.

تعد شركة تعتبر شركة شويترامزز اليوم من أكبر شركات البيع بالتجزئة في قطاع السوبر ماركت وتوزيع المواد الغذائية، مستفيدة من عقود عديدة من الخبرة والشبكات والاتصالات الدولية.

تشتهر شويترامزز بالتزامها بالجودة والخدمة الاستثنائية، وأصبحت مرادفًا للتميز في المنطقة. تم تصميم متاجرها بالتجزئة لتلبية الأذواق المختلفة وتطلعات أنماط الحياة أو الميزانيات المختلفة لخدمة السكان المتنوعين.

باعتبارها اسمًا موثوقًا به، تواصل شركة شويترامزس لعب دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة في منطقة الخليج.

نبذة عن "باركونيك":

تُعد "باركونيك" أحد أنظمة التشغيل الذكية من الجيل الجديد للتنقل، حيث يعيد تعريف إدارة المواقف والتحكم في الدخول على مستوى المنطقة. ويعتمد النظام على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على لوحات المركبات، ما يلغي الحاجة إلى التذاكر والحواجز، ويوفر تجربة سلسة وبدون تلامس للسائقين.

وبفضل تنفيذها ما يزيد على 230 مشروعاً متكاملاً، وتشغيل أكثر من 250,000 موقف سيارات حول العالم، تقدم "باركونيك" حلول تنقل قابلة للتوسع ومدعومة بالبيانات، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتحد من الازدحام، وتوفر تجربة وصول سلسة في البيئات الحضرية.

