أعلنت شوري، المنصة الرقمية الرائدة في مجال التأمين، عن إبرام شراكة مع شركة ميثاق للتأمين التكافلي لتوفير حلول التأمين التكافلي للمركبات. ويُعدّ هذا التعاون خطوة هامة نحو تقديم منتجات تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ترتكز على تلبية احتياجات العملاء، ومصممة خصيصاً لتلائم أنماط الحياة العصرية.

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تهدف كلٌّ من شوري وميثاق إلى إثراء تجربة التأمين للعملاء، وتوفير وصول مُيسّر إلى باقة من منتجات التأمين التكافلي عبر منصة Shory.com، بدءاً من تأمين المركبات ضد الغير، الذي صمم خصيصاً لتلبية احتياجات قاعدة عملاء واسعة مع الالتزام بأرقى المعايير الأخلاقية والتشغيلية.

وإلى جانب تأمين المركبات، تعمل شوري بشكل حثيث مع ميثاق للتأمين التكافلي على توسيع محفظة منتجاتها، مع التخطيط لطرح المزيد من العروض المبتكرة في المستقبل القريب.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عون الصمادي، الرئيس التنفيذي لشركة شوري في الإمارات، خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة قائلاً: "تُعدّ هذه الشراكة مع ميثاق للتأمين التكافلي علامة فارقة بالنسبة لنا، إذْ نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين. ومن خلال الدمج بين المنصات الرقمية المُتطورة لشركة شوري وخبرة ميثاق العريقة في مجال التأمين المُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإننا نُرسي معايير جديدة للراحة والشفافية والابتكار في هذا القطاع. ولا تمثّل هذه الشراكة سوى الخطوة الأولى في مسيرة حافلة، حيث نعمل على طرح باقة متنوعة من المنتجات التأمينية، مثل التأمين الصحي وتأمين محتويات المنزل، لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة لعملائنا الكرام.

ومن جانبه صرح السيد مسلم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق للتأمين التكافلي، قائلاً: " الشراكة بين ميثاق للتأمين التكافلي وشوري تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين، مما يساهم في بناء علاقة قوية ومستدامة تعود بالنفع عليهما معاً. هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تقوية التعاون في قطاع التأمين، مما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف: "كما تساعد هذه الشراكة في تعزيز الابتكار وتقديم خدمات تأمينية متطورة، مما يحقق الفائدة للطرفين ويدعم نمو السوق التأميني بشكل عام."

من خلال هذا التعاون، تُرسي شوري وميثاق للتأمين التكافلي معايير جديدة في توفير حلول التأمين التكافلي، وتُعيدان تعريف مفهوم الوصول إلى هذه الحلول واستخدامها، بما يضمن فعاليتها وتوافقها مع أحدث التقنيات والقيم المعاصرة.

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