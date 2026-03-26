دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شوبا العقارية، الشركة العالمية الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، عن حصول مشروع "شوبا كريست غراندي" على شهادة إنجاز البناء، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الوحدات للعملاء قريباً.

ويقع المشروع ضمن الواجهة البحرية في "شوبا هارتلاند"، ويضم 985 وحدة سكنية، ويمتاز بسهولة الوصول إلى أبرز معالم دبي، بما في ذلك برج خليفة، ووسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي. ويوفر المشروع إطلالات خلابة على الواجهة البحرية، ومطابخ مجهزة بالكامل، ومواقف سيارات مغطاة، إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل صالات رياضية داخلية وخارجية، وغرفة ساونا، ومسابح للبالغين والأطفال، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة للشواء، إضافة إلى خيارات متنوعة من المتاجر والمطاعم.

ومن المقرر تسليم المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، بما يعكس التزام شوبا العقارية المستمر في دقة التنفيذ وضمان التسليم في المواعيد المحددة، وهي السمات التي تميز نموذجها القائم على التكامل العكسي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرانسيس ألفريد، العضو المنتدب في شوبا العقارية: "تكتسب محطات مثل الحصول على شهادة إنجاز البناء أهمية أكبر، في ظل ما نشهده اليوم من تزايد أهمية اليقين في التسليم والالتزام بالتنفيذ. وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر الوجهات العالمية موثوقية للعيش والاستثمار، بفضل ما تتمتع به من مرونة ورؤية طويلة الأمد. ويمثل الحصول على شهادة إنجاز البناء لمشروع شوبا كريست غراندي بالنسبة لنا أكثر من مجرد إنجاز تطويري، فهو يعكس الثقة التي تضعها العائلات بنا عند استثمار مدخراتها وطموحاتها ورؤيتها لمنزل الأحلام في دولة الإمارات. كما أن الالتزام بالتسليم ضمن الإطار الزمني المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري يؤكد حرصنا على الوفاء بهذه الثقة من خلال التنفيذ المتقن، والتسليم في الوقت المحدد، والجودة الدائمة التي نضمنها لجميع عملائنا".

ويهدف شوبا كريست غراندي إلى تقديم أسلوب حياة رفيع المستوى مع إطلالة فريدة على الواجهة البحرية ضمن واحدة من أبرز الوجهات السكنية في دبي. ويتيح موقعه في "شوبا هارتلاند" للسكان الوصول إلى قلب دبي خلال دقائق، مع الاستمتاع في الوقت ذاته ببيئة معيشية هادئة تتميز بإطلالات مفتوحة، ومساحات خضراء، ومرافق مصممة بعناية.

ويعزز الحصول على شهادة إنجاز البناء وبدء عمليات التسليم قريباً سجل شوبا العقارية الحافل في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال التخطيط الدقيق، والقدرات المتكاملة داخلياً، والالتزام طويل الأمد بكسب ثقة العملاء.

ويمثل هذا الإنجاز بالنسبة لمالكي المنازل الانتقال من مرحلة الترقب إلى التملك، مع دخول "كريست غراندي" مرحلته النهائية قبيل بدء السكان اختبار المشروع كوجهة سكنية مكتملة.

