دبي، الإمارات العربية المتحدة : عقدت إعمار العقارية ش.م.ع.، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية اليوم، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة لعام 2025، وناقش أولوياتها الاستراتيجية وتوجهاتها للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على توزيع أرباح بنسبة 100% من رأس المال، بقيمة إجمالية تبلغ 8.8 مليار درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي)، في تأكيد على التزام الشركة بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، وذلك انسجاماً مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنت عنها الشركة في ديسمبر 2024. كما شهد الاجتماع اعتماد تقرير مدقق الحسابات لعام 2025، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي.

وأظهرت النتائج المالية التي حققتها إعمار خلال عام 2025 استمرار الزخم التشغيلي القوي ونمو أعمالها عبر مختلف قطاعاتها الرئيسية. فقد سجلت الشركة أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلا ق بقيمة 80.4 مليار درهم إماراتي (21.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2024. كما ارتفع رصيد الإيرادات المتراكمة من المبيعات العقارية ليصل إلى 155 مليار درهم إماراتي (42.1 مليار دولار أمريكي)، ما يعزز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات المستقبلية.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2025 إلى 49.6 مليار درهم إماراتي (13.5 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً نمواً بنسبة 40% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 25.6 مليار درهم إماراتي (7 مليارات دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 33%. كما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 25.7 مليار درهم إماراتي (7 مليارات دولار أمريكي)، محققاً نمواً بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق.

وواصلت محفظة أعمال إعمار المتنوعة دعم أدائها عبر قطاعاتها الأساسية، بما يشمل التطوير العقاري، ومراكز التسوق، والضيافة، والترفيه، إضافة إلى أسواقها الدولية. وتواصل الشركة تركيزها على تسليم مشاريعها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، وتعزيز تجربة العملاء، وترسيخ التميز التشغيلي، ودعم مسار النمو المستدام على المدى الطويل.

وتعقيباً على النتائج، قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "يجسّد أداؤنا في عام 2025 قوة القيادة في دولة الإمارات والرؤية الواضحة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات العالمية حيوية وموثوقية للاستثمار والنمو. وتوفر هذه البيئة الداعمة لشركات مثل إعمار الأسس اللازمة للتخطيط بثقة، ودفع مسيرة الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. كما أود الإشادة بالتفاني الكبير الذي تبديه فرق عملنا، إذ يظل التزامهم بالجودة ودقة التنفيذ محركاً أساسي اً لنجاحنا المستمر".

وبالنظر إلى عام 2026، تواصل إعمار إطلاق مشاريع تطويرية جديدة ووجهات متكاملة لأنماط الحياة العصرية، إلى جانب تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق الرئيسية.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الرابط التالي: https://properties.emaar.com/en/investorrelations/

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد من الأراضي يقارب 618 مليون قدم مربع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 125,600 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و41 فندقاً ومنتجعاً تضمّ قرابة 10,000 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة تقارب 26% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على البريد الإلكتروني: PR@emaar.ae

