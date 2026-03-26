أكبر 50 شركة تشكل نحو 83% من إجمالي قيمة السوق المصرية.

قطاع البنوك والخدمات المالية يهيمن من حيث الحجم بقيمة سوقية تبلغ 21.1 مليار دولار.

قطاع الصناعة يقود ارتفاعات السوق، بدعم من شركات الأسمنت والأسمدة.

دبي، الإمارات : شهدت البورصة المصرية أداء استثنائيًا في عام 2025، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة لأكثر من 40%. وتسلط قائمة فوربس الشرق الأوسط "أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر لعام 2026" الضوء على أكبر الشركات في السوق، في وقت تشهد أسهم البلاد انتعاشًا ملحوظًا، بدعم من ارتفاع التقييمات، وتجدد ثقة المستثمرين.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المصرية إلى 67.3 مليار دولار، في نهاية يناير/ كانون الثاني 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 40%. وقادت أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر لعام 2026، معظم هذا الزخم، بقيمة سوقية مجمعة بلغت 55.8 مليار دولار، أي نحو 83% من إجمالي السوق.

وخلال 12 شهرًا الماضية، شهدت القيمة السوقية المجمعة لهذه الشركات ارتفاعًا لأكثر من 48%، مدفوعة بالإقبال القوي للمستثمرين على الأسهم المصرية. في حين احتفظ البنك التجاري الدولي (CIB) بصدارته لأكثر الشركات المدرجة قيمة في بورصة مصر، بقيمة سوقية بلغت 9.6 مليار دولار، تليه مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي اليكتريك.

كما قاد قطاع الصناعة ارتفاعات السوق، مدعومًا بشكل أساسي من شركات الأسمنت والأسمدة. وكانت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات أكبر الرابحين، مسجلة قفزة استثنائية في قيمتها السوقية مع ارتفاع سهمها بنسبة 746%، وزيادة رأسمالها المدفوع بنسبة 2,180%، عقب اندماجها مع شركتين، وانتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية. تلتها شركات مجموعة مصر للأسمنت، بارتفاع أسهمها لنحو 554%، وأسمنت سينا لنحو 264%، وشركة مصر بني سويف للأسمنت لنحو 222%.

وقد ارتفعت القيمة السوقية لنحو نصف الشركات المدرجة في القائمة، لأكثر من 50% خلال العام. بينما سجلت 10 شركات انخفاضًا، كشركة الحديد والصلب المصرية، التي تراجعت بنسبة 35% بالتزامن مع السير في إجراءات تصفيتها. ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا بـ14 شركة، وقيمة سوقية إجمالية بلغت 21.2 مليار دولار، متقدمًا على القطاع الصناعي الذي حلّ ثانيًا بـ11 شركة، وقيمة سوقية إجمالية بلغت 12.4 مليار دولار.

فيما صُنّفت الشركات وفقًا للقيمة السوقية في 31 يناير/ كانون الثاني 2026.

أكبر 5 شركات من حيث القيمة السوقية في مصر لعام 2026

1 | البنك التجاري الدولي ((CIB

القطاع: البنوك والخدمات المالية

القيمة السوقية: 9.6 مليار دولار

2 | مجموعة طلعت مصطفى القابضة

القطاع: العقارات والإنشاءات

القيمة السوقية: 3.8 مليار دولار

3 | السويدي اليكتريك

القطاع: الصناعة

القيمة السوقية: 3.6 مليار دولار

4 | المصرية للاتصالات

القطاع: الاتصالات

القيمة السوقية: 2.9 مليار دولار

5 | الشركة الشرقية إيسترن كومباني

القطاع: التجزئة

القيمة السوقية: 2.4 مليار دولار

