دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت «موفيت أون - MovitOn»، منصة الخدمات اللوجستية اللامركزية القائمة على تقنيات الويب 3 والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي، عن إتمام جولة البيع المسبق المجتمعي بنجاح بقيمة 2 مليون دولار. وانطلاقاً من قلب منظومة الابتكار المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل هذا الإنجاز تقدماً كبيراً في مهمة الشركة لإحداث ثورة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية من خلال تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وشبكات التوصيل من نظير إلى نظير (P2P).

أُنجزت جولة البيع المسبق في وقت سابق من فبراير 2026، وتُظهر دعماً مجتمعياً قوياً وثقة عميقة في نهج «موفيت أون» المبتكر لمعالجة التحديات المستمرة في مجال الشحن الدولي والتوصيل في الميل الأخير. وستسرع عائدات التمويل تطوير الميزات الأساسية للمنصة، بما في ذلك محطات إنترنت الأشياء الذكية المملوكة «موفيت بوكس™ - MovitBox™» ، وأنظمة الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإطلاق المقرر للشبكة الرئيسية في وقت لاحق من هذا العام.

وعن هذه الخطوة صرّح إريك بيكن تلوبيك، مؤسس «موفيت أون» ، قائلاً: "لطالما قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، على مدى عقود، إلى مزيد من الاهتمام والتطوير، واليوم نشهد أخيراًبداية هذا التحول من هنا، من دبي، المدينة التي تدرك قوة الترابط والتجارة. يؤكد هذا البيع المسبق بقيمة مليوني دولار صحة رؤيتنا القائمة على أن يصبح كل مسافر ناقلاً موثوقاً، وأن يتمكن كل مستخدم من الشحن عالمياً دون عوائق. كما يعكس دعم المجتمع وجود طلب حقيقي على حل لوجستي لامركزي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قادر على معالجة أوجه القصور والقيود الملازمة لخدمات الشحن التقليدية".

تستخدم منصة «موفيت أون» العقود الذكية على البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لإنشاء نظام بيئي قائم على مبدأ انعدام الثقة يربط المسافرين والمستخدمين مباشرةً بخدمات توصيل آمنة وفعالة من حيث التكلفة. وتوفر المنصة خفضاً في التكاليف يصل إلى 75% مقارنة بشركات النقل التقليدية مثل DHL وUPS وFedEx، مع تمكين التوصيل في نفس اليوم في معظم الحالات (بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية عندما تكون الخدمات التقليدية غير متاحة).

يقع المقر الرئيسي لـ «موفيت أون» بشكل استراتيجي في دبي — أحد أبرز المراكز اللوجستية في العالم وبوابة بين الشرق والغرب — مما يضعها في موقع فريد للاستفادة من البنية التحتية العالمية المستوى للإمارة، وإطارها التنظيمي المتقدم، وثقافتها المتجذرة في التجارة العالمية. ويتضمن عرض القيمة المتميز للمشروع العديد من الابتكارات التكنولوجية. تُلغي تقنية «موفيت بوكس™ - MovitBox™» الحاجة إلى الاجتماعات الشخصية أثناء تسليم الطرود، باستخدام ماسحات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعقود ذكية لضمان عمليات نقل آمنة ومقاومة للتلاعب. وفي الوقت نفسه، يتنقل محرك الامتثال بالذكاء الاصطناعي في «موفيت أون» عبر لوائح الشحن الدولية المعقدة، متكيفاً بشكل ديناميكي مع تطور القوانين في مختلف الولايات القضائية.

وبدوره صرّح فاديم أندريان، المؤسس المشارك وكبير المهندسين المعماريين في MovitOn، قائلاً:

"يفشل مقدمو الخدمات اللوجستية التقليديون مراراً وتكراراً في معالجة نقاط الألم التشغيلية: التوفر في عطلات نهاية الأسبوع، والتكاليف الباهظة، والجداول الزمنية الممتدة للتسليم، والسياسات المقيدة التي تحكم المواد المسموح بها، والقائمة تطول. تقوم منصة «موفيت أون» بحل جميع التحديات الرئيسية في وقت واحد. إن البناء من دبي يمنحنا ميزة استراتيجية — الوصول إلى بيئة أعمال نابضة بالحياة ومتصلة عالمياً وحكومة تتبنى الابتكار بفعالية. نحن نبني نظاماً بيئياً كاملاً من الويب 3 يربط مستخدمي الويب 2 بالاقتصاد اللامركزي، مع تقديم قيمة ملموسة من خلال نموذج تحويل الأصول الحقيقية (RWA)".

يعمل رمز MVON كعنصر أساسي في منظومة منصة «موفيت أون»، حيث يُستخدم كوسيلة الدفع الرئيسية لجميع خدمات المنصة، ويمكن معاملات الضمان الآمنة، ويمنح حقوق الحوكمة لحاملي الرموز. ويتضمن إطار اقتصاديات الرمز آليات انكماشية من خلال عمليات حرق ربع سنوية للرموز، ومكافآت التخزين، وبرامج ولاء شاملة مصممة لتحفيز المشاركة المستدامة وتوسيع النظام البيئي.

وفي أعقاب هذا البيع المسبق الناجح، تتقدم منصة «موفيت أون» نحو إطلاق شبكة الاختبار (TESTNET) في أبريل 2026، يليه الإصدار التجريبي لتطبيقها على الهاتف المحمول. وتنطلق المنصة أولاً من قاعدتها في دبي، بهدف الوصول إلى أسواق استراتيجية في جميع أنحاء الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة، مع التوسع العالمي المخطط له مع نضوج الشبكة.

حول منصة «موفيت أون» MovitOn

منصة «موفيت أون» MovitOn هي منصة توصيل الويب 3 من نظير إلى نظير مقرها دبي تربط المرسلين بالمسافرين لتوفير شحن عالمي في نفس اليوم، بتكلفة أقل بما يصل إلى 4 أضعاف مقارنة بشركات النقل التقليدية. ومؤمّنة بالعقود الذكية على البلوك تشين وتقنية المطابقة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن المنصة من توصيل المقتنيات الثمينة والأدوية والإلكترونيات دون القيود والتأخيرات المرتبطة بالخدمات اللوجستية التقليدية. يُشغّل رمز MVON المدفوعات والتخزين والوصول إلى المنصة عبر النظام البيئي بأكمله.

