تهدف المشروعات إلى تحسين حياة أكثر من 5000 شخص، وخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 40 طن سنويا

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك وبنك أبو ظبي التجاري مصر (ADCB) عن افتتاح أولى مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة في منطقة عزبة أبو شهبة، النجيلة بمحافظة مرسى مطروح. تأتي هذه المشروعات تجسيداً للالتزام المشترك بين الطرفين لإحداث تأثير إيجابي لمواجهة التحديات الأساسية، مثل ندرة المياه، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ 10 أشهر بهدف تحسين سبل العيش في المجتمعات النائية وتعزيز التنمية المستدامة.

شهد مراسم الافتتاح حضور ممثلين عن قيادات شركة شنايدر إلكتريك وبنك أبو ظبي التجاري مصر، حيث ضم وفد شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، كل من كوثر دهماني، المدير المالي؛ وميريت وجيه، مدير الاستراتيجيات وتطوير الأعمال؛ وأسماء الشيمي، مدير الاستدامة. كما حضر من جانب البنك كل من، إيناس قدري، رئيس الاتصال المؤسسي والاستدامة ورضا العملاء؛ ومريهام يسري، نائب المدير العام ورئيس الاستدامة ورضا العملاء. وتم الافتتاح بحضور ممثلي مؤسسة جبال المسئولة عن تنفيذ المشروع وكذلك عدد من ممثلي منظمات العمل الاهلي في المنطقة.

تتركز جهود المشروعات على تحقيق التكامل بين قطاعات المياه، والطاقة، والغذاء "Water, Energy, Food Nexus" في القرية، حيث تهدف المشروعات الي المساهمة في تحسين حياة 5000 فرد من السكان الذين يعتمدون بشكل رئيسي على مياه الأمطار والآبار للحصول على مياه الشرب والري. ومن خلال تمكينهم للوصول إلى الطاقة النظيفة، تهدف هذه المشروعات إلى خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 40 طن سنويا، مما يساهم في الحفاظ على البيئة. كما ستنتج هذه المشروعات حوالي 35 كيلووات من الطاقة الشمسية، مما يعزز استخدام الطاقة المتجددة ويدعم التنمية البيئية والاقتصادية في المنطقة.

تتضمن الحلول التكنولوجية التي يتم تقديمها من خلال تلك المشروعات إقامة صوبة زراعية بمساحة 320 متر مربع، مجهزة بنظام تحكم مناخي ونظام لإدارة المياه بشكل دائري متكامل، بالإضافة إلى بئر بعمق 150 متر، ووحدة تحلية مياه، ووحدة تسميد، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفير نظام EcoStruxure المتكامل الذي يتولى عمليات المراقبة والتحكم، مما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة والموارد المائية.

صرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلا: "يعكس تعاوننا مع بنك أبو ظبي التجاري مصر التزامنا المشترك بتعزيز التنمية المستدامة وخلق تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية. من خلال تقديم حلول متقدمة تعتمد على تقنيات نظيفة مثل الري بالطاقة الشمسية، وأنظمة تحلية المياه، والصوب الزراعية. ونحن لا نهدف فقط إلى تحسين جودة حياة السكان، بل نضع أسساً صلبة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على البيئة، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وهو ما يعزز التزامنا بتسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وخلق عالم ذو مناخ إيجابي."

وصرح إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري مصر، قائلاً: "يسعدنا إتمام هذا المشروع كي يكون نموذجا للتنمية المجتمعية المستدامة، والذي يأتي ضمن التزامنا نحو المجتمع كجزء أساسي من استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تنبثق من استراتيجية مجموعة أبو ظبي التجاري للاستدامة، وامتثالاً لخارطة الطريق للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. ومن منطلق إيماننا بالدور الهام للبنوك في دعم الاقتصاد والتحول نحو الاستدامة، نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على تبني الممارسات الصديقة للبيئة والحد من انبعاثات الكربون. كما نسعى لتعزيز تنمية المجتمع وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للأفراد من خلال شراكات فعالة، خاصة مع شركاء بارزين مثل شنايدر إلكتريك."

وتأتي تلك المشروعات تأكيدًا على التزام شنايدر إلكتريك وبنك أبو ظبي التجاري مصر، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم الحلول المستدامة في المجتمعات المحلية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة في التعامل مع التغيرات.

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلال تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريط الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

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حول بنك أبوظبي التجاري مصر

ينتمي بنك أبو ظبي التجاري مصر إلى مجموعة أبو ظبي التجاري والتي تُعد ثالث أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم إطلاق علامة بنك أبو ظبي التجاري في مصر عام 2020 بعد الاستحواذ على مجموعة بنك الإتحاد الوطني على مستوى العالم.

ويعمل بنك ابوظبي التجاري مصر على تقديم حلول مصرفية مبتكرة وقيادة طفرة التحول الرقمي وذلك بهدف ان يصبح البنك الأكثر تفضيلاً لعملائه وبدعم من المجموعة في الامارات. ويقوم البنك بخدمة شرائح العملاء المختلفة سواء في مجال التجزئة المصرفية وكبار العملاء والشركات الكبرى بالإضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية على أعلى مستوى. ويتيح البنك لعملائه من الشركات والافراد قنوات رقمية متطورة فضلاً عن شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة حول الجمهورية.

ويحرص بنك أبو ظبي التجاري مصر على خدمة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما يشارك في تمويل عدد من المشاريع القومية البارزة.

للمزيد عن البنك: www.adcb.com.eg

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