تلتزم شنايدر إلكتريك بدعم خطط المملكة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060

شراكات متنوعة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والمباني الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة تعكس التزامها بدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واصلت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتحكم الآلي، تعزيز حضورها في السوق السعودي عبر سلسلة من الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون مع كيانات موثوقة وقعتها خلال الربع الأول من 2025. تهدف هذه التحالفات إلى تسريع مسارات التحول الرقمي والاستدامة في المملكة لمختلف قطاعات الأعمال، للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060، ودعم كافة المؤسسات والشركات لتحقيق خططها المستقبلية، وهو ما يعكس إيمان الشركة بأهمية الشراكات المحلية كجزء من استراتيجية شنايدر إلكتريك والتزاماتها الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة.

وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد المعرفي، والدور الرئيسي الذي تلعبه مراكز البيانات في كافة قطاعات الأعمال للمساهمة في تحقيق تلك الرؤية، قامت شنايدر إلكتريك بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة دلب، لاستخدام حلول شنايدر إلكتريك الذكية لإدارة الطاقة والتحكم الآلي في مجال مراكز البيانات وتوزيع الطاقة والبنية التحتية الذكية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات" لتعزيز قطاع مراكز البيانات الضخمة من خلال تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة موبايلي الرائدة في خدمات الاتصالات المتنقلة اللاسلكية، لتوفير حلول إدارة الطاقة والبنية التحتية الرقمية لمراكز البيانات الضخمة، ودعم جهود الشركة لإزالة الكربون من مراكز البيانات التابعة لها وتحسين جودة البيئة داخل تلك المراكز.

وإيمانًا بأهمية التحول الطاقي، اتفقت شنايدر إلكتريك مع شركة إنجي على تسريع وتيرة هذا التحول ودعم أهداف المناخ العالمية، وذلك باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية لإدارة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتعزيز الكفاءة التشغيلية في المملكة. وفي مجال إدارة المباني، وقعت شنايدر إلكتريك مذكرة تفاهم مع مجموعة الغزاوي لتصبح شريكًا معتمدًا لشنايدر إلكتريك ضمن شبكة إيكوإكسبرت “EcoXpert” لزيادة معايير المرونة والراحة والأمان لمستخدمي الوحدات السكنية وقاطنيها. تركز شنايدر إلكتريك جهودها على تطوير حلول مبتكرة في مجالات حيوية تشمل مراكز البيانات، وتوزيع الطاقة، والنقل الذكي والبنية التحتية المتطورة، وإدارة المباني الذكية، وتقنيات التحكم المنزلي المتقدمة، بالإضافة إلى حلول ترشيد الطاقة والاستهلاك. وتتبنى الشركة نهجًا متكاملًا يجمع بين أحدث التقنيات والبرمجيات المتطورة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات.

وصرح محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين، قائلاً: "على مدار أكثر من 40 عامًا في السوق السعودي، تمكنت شنايدر إلكتريك من تنمية شبكة عملائها لتتخطى 8 آلاف عميل من القطاع الحكومي والخاص، تشاركنا خلالها الرؤية والهدف لدعم مسيرة المملكة نحو مستقبل مستدام وترسيخ مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي. لقد كان الربع الأول من عام 2025 حافل بالنجاحات والشراكات التي نتطلع من خلالها لخلق تأثير إيجابي، بالتعاون مع كيانات تحمل ذات القيم والرية المشتركة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، مما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي ويدعم نمو القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والمباني الذكية، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة 2030 الطموحة ومبادراتها للوصول إلى الحياد الكربوني."

وفي إطار جهود شنايدر إلكتريك لتعزيز حلول النقل الذكي في المملكة، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الذكية، ودعم قطاع السيارات الكهربائية عبر تقديم حلول مبتكرة لتحسين أنظمة الشحن، وتوفير التدريب اللازم للكوادر المحلية، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة في هذا المجال، شملت مذكرة تفاهم مع شركةST Engineering ، الشركة الرائدة في حلول شحن السيارات الكهربائية في سنغافورة، بهدف تحسين أنظمة الشحن الكهربائي والتوسع في إنشاء محطات الشحن في جميع أنحاء المملكة، مما يسهل الوصول إليها بكفاءة أعلى. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع إلكترومين، المزود الرائد لخدمات المركبات الكهربائية، لمواكبة النمو المتسارع في أعداد السيارات الكهربائية في المملكة.

وفي إطار تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وقّعت شنايدر إلكتريك اتفاقية شراكة مع مجموعة عصام خيري قباني (IKK)، لتصبح شريكًا معتمدًا في برنامج إيكوإكسبرت "EcoXpert" الخاص بشنايدر إلكتريك في مجال النقل الذكي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Sara Engineering، لتكون شريكًا معتمدًا في نفس البرنامج في مجالات النقل الذكي، وحلول إدارة المباني، والتحكم الآلي المنزلي، باستخدام البروتوكول القياسي KNX.

تؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية التزام شنايدر إلكتريك بدعم رؤية المملكة 2030، وتعكس سعيها الدؤوب لتعزيز التحول الرقمي والاستدامة في المملكة، وحرصها على تضافر الجهود والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها لتحقيق الأهداف المشتركة، وبناء مستقبل أكثر استدامة وذكاءً للمملكة.

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلالتمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر إلكتريك" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريط الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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