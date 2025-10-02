الإعلان يعرّف بمحفظة شنايدر إلكتريك الكاملة لتقنيات التبريد السائل بعد استحواذها على "موتيفير" أوائل عام 2025

المحفظة تجمع بين سلسلة التوريد العالمية لشنايدر إلكتريك وخبرتها الرائدة في البنية التحتية لمراكز البيانات والبرمجيات والخدمات، وبين خبرة "موتيفير" التي تزيد عن 15 عامًا في الحوسبة المسرعة والحوسبة فائقة الأداء (الإكساسكيل) لتقديم جيل جديد من حلول التبريد الشاملة

المحفظة تشمل وحدات توزيع سوائل التبريد، ومبادلات حرارية خلفية ChilledDoor®، ووحدات تبديد الحرارة من السائل إلى الهواء، وألواح التبريد الديناميكية؛ والمبردات وحلقات نظام التبريد التقني، وحلول البنية التحتية المجهزة للذكاء الاصطناعي من شنايدر إلكتريك

كشفت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم عن محفظتها السبّاقة عالميًا لحلول التبريد السائل الشاملة المخصصة لمراكز البيانات المشتركة فائقة السعة عالية الكثافة، والتي تهدف إلى تمكين المنشآت والمصانع المستقبلية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتواكب حلول التبريد التي توفرها "موتيفير من شنايدر إلكتريك"، بشكل موثوق وعلى نطاق واسع، احتياجات الطاقة العالمية في مراكز البيانات عالية الأداء ووحدات المعالجة. وتتضمن المحفظة الكاملة للتبريد بالسوائل والهواء البنية التحتية المادية لمركز البيانات، بما في ذلك وحدات توزيع سوائل التبريد، ومبادلات حرارة الباب الخلفي، ووحدات تبديد الحرارة، وألواح التبريد الديناميكية، والمبردات، وغيرها، بالإضافة إلى البرامج والخدمات.

وتهدف جميع تلك الحلول إلى تلبية متطلبات الإدارة الحرارية للجيل التالي من الحوسبة عالية الأداء، والإدارة الفاعلة لأحمال عمل الحوسبة المسرعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويقدّم هذا الإعلان أول نظرة شاملة على قدرات شنايدر إلكتريك الكاملة في مجال التبريد السائل منذ استحواذها على حصة مسيطرة في "موتيفير" في فبراير 2025.

ومع تخطّي القطاع لحاجز كثافة الطاقة عند 140 كيلوواط لكل رف، واستعداده لكثافة مستقبلية تبلغ 1 ميجاواط فأكثر، تزداد سخونة وكثافة شرائح الذكاء الاصطناعي. وتحتاج مراكز البيانات إلى التبريد السائل لتبريد أحمال العمل الأكثر سخونة بفعالية، والحفاظ على تشغيل البنية التحتية الحيوية بأقصى سرعة وكفاءة.

ويمكن أن يستهلك التبريد ما يصل إلى 40% من ميزانية طاقة مركز البيانات. ويعدّ التبريد السائل المباشر أكثر فعالية وكفاءة في إزالة الحرارة من الهواء بما يصل إلى 3 آلاف مرة، لأنه يلتقط الحرارة مباشرة على مستوى الشريحة. كما يعدّ استخدام تقنية التبريد السائل معقدًا ويتطلب نهجًا متكاملًا من توفير التقنيات وتركيبها بالتزامن مع الصيانة المستمرة.

ولمواجهة هذه التحديات، تزوّد ​​شنايدر إلكتريك وموتيفير العملاء بمجموعة شاملة من حلول مراكز البيانات والتبريد السائل المتوفرة في السوق، تشمل جميع البنى التحتية للتبريد المركزي، إلى جانب سلسلة توريد قادرة على تلبية الاحتياجات العالمية.

وقال ريتشارد ويتمور، الرئيس التنفيذي لـ "موتيفير من شنايدر إلكتريك": "مع تزايد تعقيدات تبريد مراكز البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي، تتطور محفظتنا باستمرار لتلبية متطلبات البنية التحتية الحالية والمستقبلية. ونحن اليوم المزود الوحيد لحلول التبريد السائل المجرّبة على مستوى السيليكون والمطوّرة بالتعاون مع "إنفيديا" وغيرها من الشركات الرائدة في تصنيع وحدات معالجة الرسومات. وبالتعاون مع شنايدر إلكتريك، أنشأنا محفظة فريدة لا تقتصر على تقليل وقت طرح المنتجات في السوق فحسب، بل تزيد أيضًا من عائد الاستثمار للعملاء حول العالم".

محفظة متكاملة من حلول التبريد السائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تشمل حلول "موتيفير من شنايدر إلكتريك" للتبريد بالسوائل والهواء وحدات توزيع سوائل التبريد من فئة الميجاواط، ومبادلات حرارة الباب الخلفي ChilledDoor®، وألواح التبريد الديناميكية، والتي توفر تحكمًا حراريًا دقيقًا لرفوف الذكاء الاصطناعي بقدرة 100 كيلوواط وما فوق. كما تضمن هذه الحلول أقصى أداء، مع تعزيز كفاءة الطاقة ووقت العمل لمشغلي مراكز البيانات. وتشمل المحفظة ما يلي:

وحدات توزيع سوائل التبريد: صممت هذه الوحدات بالتعاون مع أفضل مصنعي السيليكون لضمان تكامل سلس مع الجيل التالي من المعالجات والمسرعات. ويتراوح حجم مجموعة وحدات توزيع سوائل التبريد من 105 كيلوواط إلى 2.5 ميجاواط، مما يجعل هذه التقنية تسبق طلب السوق بسنوات عديدة. واليوم، تتيح تقنية وحدات توزيع سوائل التبريد من موتيفير أيضًا تحسين الأداء الحراري لستة من أفضل عشرة حواسيب عملاقة في العالم، وهي معتمدة لأحدث أجهزة إنفيديا، مع كونها مجهزة بفعالية لمواكبة الزيادات المستقبلية في كثافة الرفوف.

يبرّد هذا المبادل الحراري كثافات رفوف تصل إلى 75 كيلوواط، مما يجعله مثاليًا لوحدات معالجة الرسومات كثيفة استهلاك الطاقة. كما أن تصميمه المتوافق مع أي رف يجعله حلاً متعدد الاستخدامات لأي بيئة حوسبة عالية الأداء. وحدة تبديد الحرارة من السائل إلى الهواء : تعد مثالية لمسرعات الذكاء الاصطناعي، وبيئات التجميع، أو المختبرات التي لا يتوفر فيها الماء بسهولة. وهي تعتبر أعلى الوحدات أداءً في السوق، حيث توفر 100 كيلوواط من تبديد الحرارة في مساحة لا يتجاوز عرضها 600 مليمتر. كما أنها قادرة على إنشاء حلقة مائية لتوليد ما يصل إلى 132 كيلوواط من سعة التبريد - بنسبة 1:1 وبالاستفادة من بنية الحوسبة NVL144 من "إنفيديا".

: تعد مثالية لمسرعات الذكاء الاصطناعي، وبيئات التجميع، أو المختبرات التي لا يتوفر فيها الماء بسهولة. وهي تعتبر أعلى الوحدات أداءً في السوق، حيث توفر 100 كيلوواط من تبديد الحرارة في مساحة لا يتجاوز عرضها 600 مليمتر. كما أنها قادرة على إنشاء حلقة مائية لتوليد ما يصل إلى 132 كيلوواط من سعة التبريد - بنسبة 1:1 وبالاستفادة من بنية الحوسبة NVL144 من "إنفيديا". المبردات وحلقات نظام التبريد التقني: تمكّن مبردات موتيفير وشنايدر إلكتريك ذات الحلقة المغلقة والمبردة بالهواء من توفير ملايين الجالونات من استهلاك المياه سنويًا لكل ميجاواط من متطلبات التبريد، مع توفير أداء أعلى بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بالحلول الأخرى في السوق.

تمكّن مبردات موتيفير وشنايدر إلكتريك ذات الحلقة المغلقة والمبردة بالهواء من توفير ملايين الجالونات من استهلاك المياه سنويًا لكل ميجاواط من متطلبات التبريد، مع توفير أداء أعلى بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بالحلول الأخرى في السوق. البرمجيات: صمم برنامج EcoStruxure من شنايدر إلكتريك بالاستناد إلى خبرة عريقة متعددة التخصصات تمتد أكثر من 50 عامًا وهو يقدم الحلول المبتكرة لتبريد الهواء والسوائل في مراكز البيانات - مما يوفر إدارة حرارية وأداءً وكفاءة مثالية في بيئات حيوية متنوعة.

صمم برنامج EcoStruxure من شنايدر إلكتريك بالاستناد إلى خبرة عريقة متعددة التخصصات تمتد أكثر من 50 عامًا وهو يقدم الحلول المبتكرة لتبريد الهواء والسوائل في مراكز البيانات - مما يوفر إدارة حرارية وأداءً وكفاءة مثالية في بيئات حيوية متنوعة. الخدمات: تتمتع موتيفير بخبرة ميدانية تزيد عن عشر سنوات في نشر وصيانة أنظمة التبريد. وتشرف الشركة على أكبر حزمة من حلول تبريد السوائل عالية الكثافة في العالم، مع وجود فنيين مدربين في جميع المناطق الجغرافية الرئيسية. كما نقوم حاليًا بتدريب أكثر من 600 فني خدمة تبريد ميداني، وتأهيل شركاء تبريد EcoXpert حول العالم.

تصنيع عالمي وخبرة تقنية واختبارات دقيقة

تستند محفظة شنايدر إلكتريك الشاملة إلى قدرات تصنيع وسلسلة توريد عالمية، بالإضافة إلى خبرات تقنية، واختبارات مكثفة للتحقق من فاعلية جميع الحلول.

سلسلة التوريد العالمية: افتتحت موتيفير مؤخرًا منشأتها الإنتاجية الرابعة في بوفالو بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعمل الشركة على توسيع قدراتها الإنتاجية في إيطاليا والهند، مما أدى إلى زيادة مخرجات التصنيع ثلاث مرات وتقليل مدد التسليم للعملاء في كل مكان.

افتتحت موتيفير مؤخرًا منشأتها الإنتاجية الرابعة في بوفالو بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعمل الشركة على توسيع قدراتها الإنتاجية في إيطاليا والهند، مما أدى إلى زيادة مخرجات التصنيع ثلاث مرات وتقليل مدد التسليم للعملاء في كل مكان. اختبارات دقيقة: تخضع جميع نماذج التبريد السائل لاختبارات أداء لمحاكاة الأحمال الحرارية الفعلية. وهذا يثبت فاعلية الأداء الحراري والميكانيكي قبل شحن المنتجات. وأثناء تطوير المنتج، يتم التحقق من أداء المنتج داخليًا، ويتم تنظيف كل وحدة قبل استخدامها لتسهيل التركيب في الموقع.

وقال أندرو برادنر، نائب الرئيس الأول لأعمال التبريد في شنايدر إلكتريك: "الذكاء الاصطناعي هو الثورة التكنولوجية القادمة، ما جعل التبريد السائل ضرورة استراتيجية لمراكز البيانات والمصانع العاملة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج خبرتنا متعددة المجالات مع "موتيفير"، نرسم آفاقًا جديدة للحوسبة المسرّعة من خلال محفظة تبريد سائل لا تضاهى، تتميز بنطاق وإنتاج وانتشار عالمي، مع التزامنا باختبار كل حل نقدمه بدقة والتحقق من فاعليته للحد من المخاطر وتوفير تجربة مريحة لعملائنا".

وقالت أولغا ياشكوفا، مديرة أبحاث البنى التحتية لأحمال المشاريع ومراكز البيانات لدى مؤسسة البيانات الدولية: "لقد تحوّل التبريد السائل من محسّن للأداء إلى عنصر أساسي في بيئات الحوسبة الحديثة عالية الكثافة. ويعزز استحواذ شنايدر إلكتريك على موتيفير مكانتها بشكل كبير في مجال البنية التحتية للطاقة والكهرباء والتبريد لمراكز البيانات، بالإضافة إلى خدمات الدعم. وبصفتها مورّدًا موحّداً قادرًا على تصميم وتوريد جميع البنى التحتية الحيوية والطاقة والتبريد لمراكز البيانات، فإن نهج شنايدر إلكتريك يبسّط أيضًا عمليات نشر وتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي".

نبذة عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف شنايدر إلكتريك في إحداث تأثير إيجابي عبر تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه شنايدر"حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On. ورسالتنا أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة. وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية. وعبر خبراتنا الراسخة في هذا المجال الحيوي، نقدّم حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبنّي قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي تصميم مستقبل مستدام للجميع.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: /https://www.se.com/ae/en

