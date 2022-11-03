· شركة الإنماء العربي وشنايدر إلكتريك تؤسسان منشأة تصنيع مرخصة في أبوظبي

· أحدث حلول إدارة الطاقة سيتم تقديمها للعملاء في الإمارات

· المنشأة الجديدة ستقدم حلولاً هندسية على أيدي مهارات محلية في الدولة

أبوظبي: وقعت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، وشركة الإنماء العربية، مؤسسة الأعمال الرائدة التي تتخذ مقرها في أبوظبي، اتفاقية استراتيجية لتصنيع أحدث حلول تكنولوجيا الطاقة والطاقة في دولة الإمارات، حيث ستقوم شنايدر إلكتريك بتصنيع مجموعة من حلول أتمتة الطاقة المتقدمة، بما في ذلك إنتاج المفاتيح الكهربائية ولوحات التحكم المتطورة، بالإضافة إلى تصميم وهندسة الطاقة المؤتمتة.

وتم التوقيع الرسمي على الشراكة الاستراتيجية في معرض أديبك 2022 والمقام حالياً في العاصمة أبوظبي، أهم وأكبر الفعاليات العالمية للمتخصصين في قطاع الطاقة، وذلك بحضور عدد من كبار التنفيذيين من الشركتين، حيث أكد كل منهم على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة لدعم عملية التحول النوعي الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وقال سعادة يوسف محمد النويس، الرئيس ومدير عام شركة الإنماء العربية: "كونها واحدة من أكثر الاقتصادات التنافسية في الوطن العربي، تستعد دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً الصناعات وذلك بحلول عام 2031، ونحن في شركة ملتزمون برؤية القيادة الرشيدة للدولة ودعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية واستراتيجية "اصنع في الإمارات".

كما أضاف سعادته بأن الشراكة الاستراتيجية مع شركة شنايدر إلكتريك ستمكن شركة الإنماء العربية من مواصلة مسيرة تطوير القطاع الصناعي والاستعداد للطلب المتنامي على حلول الطاقة المبتكرة والمستدامة في الدولة، كما ستلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة تطوير رأس المال المعرفي واعتماد أفضل الممارسات

العالمية في مجالات متقدمة في الهندسة والتصنيع المتقدم، والارتقاء في عملية بناء المهارات الفنية للمواهب والقوى العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

ومن جانبه، قال أحمد خشان، رئيس منطقة دول الخليج في شنايدر إلكتريك: "تمثل شراكتنا مع شركة الإنماء العربية علامة فارقة في التزامنا تجاه دولة الإمارات والمنطقة، حيث يشهد قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة تحول نوعي يتمحور حول التقنية والابتكار. وستتابع شنايدر إلكتريك بتمكين قطاع التصنيع في الدولة من خلال العمل مع شركائنا على تعزيز الابتكار في حلول الطاقة المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً".

كما وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطاب نوايا تعبر من خلاله عن اهتمامها بتكنولوجيا التصنيع التي ستنتج عن المشروع المشترك بين شنايدر إلكتريك وشركة الإنماء العربية، وذلك تماشياً مع مساعي الحكومة الإماراتية لدعم التصنيع المحلي واستراتيجية ’اصنع في الإمارات‘، والتزام أدنوك المستمر بتعزيز مساهمة القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي بالدولة.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، والموقّع بالنيابة عن الشركة: "نحن مستعدون للعمل مع المستثمرين والموردين لتمكينهم من إطلاق أو توسيع عملياتهم الصناعية في دولة الإمارات، وندعو الشركاء المحليين والتجاريين لاغتنام الفرص الكبيرة التي ستنتج عن ذلك".

وأضاف خشان بهذا الصدد: "إن هذا المشروع المشترك يؤكد الأهمية الاستراتيجية للشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة واستدامتها".

ويذكر بأنه وفي وقت سابق من العام الحالي، وقعت شنايدر إلكتريك مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتقنيات المتقدمة وللتعاون في عدد من المجالات من ضمنها تعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق عدد من المبادرات مختلفة مثل تقييمات الاستدامة الشاملة للمصانع

القائمة في الدولة، وسلسلة من الندوات المعرفية التحول الرقمي وكفاءة الطاقة، وبرامح تدريب لرفع المهارات الوطنية في عدد من المجالات الفنية في إدارة الطاقة الرقمية والأتمتة والاستدامة.

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نبذة عن شنايدر إلكتريك

تهدف شنايدر إلى تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من طاقتنا ومواردنا، وسد الفجوة بين التقدم والاستدامة للجميع. نحن نسمي هذا Life Is On. مهمتنا هي أن نكون شريكك الرقمي للاستدامة والكفاءة.

نحن نقود التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات العمليات والطاقة الرائدة عالمياً، ونقطة النهاية إلى السحابة التي تربط المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات، عبر دورة الحياة بأكملها، مما يتيح الإدارة المتكاملة للشركة، للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

نحن أكثر الشركات العالمية محلية. نحن دعاة للمعايير المفتوحة والنظم الإيكولوجية للشراكة التي هي متحمسة لأهدافنا المشتركة ذات المغزى والقيم الشاملة والتمكينية.

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