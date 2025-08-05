دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم، عن نتائجها غير المالية للربع الثاني من عام 2025، ما يمثل نقطة محورية في مسيرتها نحو إتمام برنامجها "تأثير شنايدر للاستدامة" الممتد من 2021-2025. ومع تبقي ستة أشهر على نهاية البرنامج، تواصل الشركة تحقيق تقدم ملموس وشامل على مستوى مختلف أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث سجلت هذا الربع معدل أداء بلغ 8.06 من 10 في مؤشر "تأثير شنايدر للاستدامة"، ما يعكس الزخم المستمر في تنفيذ التزاماتها.

ربع سنوي حافل بالتكريمات العالمية والتأثير الفعلي

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، حصلت "شنايدر إلكتريك" على لقب "الشركة الأكثر استدامة في العالم" من مجلة تايم (TIME) وشركة Statista للعام الثاني على التوالي. ويأتي هذا التكريم عقب حصولها مؤخرًا على لقب "الشركة الأكثر استدامة في أوروبا" من قبل مؤسسة Corporate Knights ، مما يعزز ريادتها في مجال الاستدامة عالمياً.ولم تقتصر إنجازات "شنايدر إلكتريك" على الجوائز، حيث تخطت خلال الربع الثاني من عام 2025، هدفها المتمثل في تدريب مليون شخص على إدارة الطاقة، وهو أحد المرتكزات الأساسية لالتزامها بالتحول الشامل في مجال الطاقة وتمكين الشباب.

ويأتي هذا الإنجاز، الذي يتماشى مع اليوم العالمي لمهارات الشباب 2025، ضمن إطار برنامج التعليم وريادة الأعمال للشباب، الذي ينشط في أكثر من 60 دولة، ويهدف إلى تزويد الفئات الأقل حظاً بالمهارات التقنية ومهارات ريادة الأعمال للمشاركة في تحول الطاقة.

وتسلط عدة مبادرات الضوء على الأثر والنطاق العالمي للبرنامج، وهي:

في كوكس بازار، في بنغلاديش، يتم استخدام تقنية التوأم الرقمي لتدريب المجتمعات النازحة على صيانة الأنظمة الشمسية وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.برنامج “Conserve My Planet”، يشارك فيه الطلاب في الهند وكينيا وفيتنام وتايلاند من خلال مشاريع استدامة عملية.

في البرازيل، تساهم منصات التدريب المتنقلة في تقديم تعليم حول الطاقة المتجددة للشباب المسجونين، مما يدعم إعادة تأهيلهم ويحد من عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى.

وتشترك هذه المبادرات في رؤية واحدة: عندما يلتقي التعليم بالتكنولوجيا والهدف، يصبح التغيير المنهجي ممكنًا.

تقدم مستدام في ركائز الاستدامة الرئيسية

كما أحرزت "شنايدر إلكتريك" أيضًا تقدماً ملحوظاً في عدد من مؤشرات الاستدامة الرئيسية، من أبرزها: تم انخفاض 734 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2018 لصالح العملاء، متجاوزةً بذلك حاجز 700 مليون طن.

تحقيق تقدم في جهود إزالة الكربون من سلسلة التوريد، إذ انخفضت الانبعاثات التشغيلية لأبرز 1000 مورد بنسبة 48%، أي بفارق نقطتين فقط عن الهدف النهائي للعام الجاري" وذلك ضمن إطار "مشروع صفر كربون"، الذي يجمع بين الحلول المحلية، والدعم الميداني، ورؤى الطاقة المتجددة، والتدريب الموجّه.

ارتفاع تغطية "برنامج العمل اللائق" إلى 79% في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 39 نقطة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تحسين ظروف العمل ورفع مستويات الامتثال، خاصة في الشرق الأوسط وشرق آسيا واليابان

وفي هذا الصدد، قالت إستر فينيدوري، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شنايدر إلكتريك: "بصفتنا شركة مؤثرة ومعترف بها كأكثر الشركات استدامة في العالم، نؤمن بأن التعليم هو أحد أقوى محفزات التحول طويل الأمد. كما أن تدريب أكثر من مليون شخص على إدارة الطاقة أمر نفخر به، وتذكير بما يمكن تحقيقه عندما تقترن الأهداف بالأفعال. ومع تبقي ستة أشهر على انتهاء برنامج "تأثير شنايدر للاستدامة" 2021-2025، فإن أولويتنا واضحة، وهي: التسريع بعزيمة وإحداث تأثير مستدام."

للاطلاع على عرض تفصيلي لجميع المؤشرات والتقدم المحرز، يرجى مراجعة التقرير الكامل لبرنامج "تأثير شنايدر للاستدامة" للربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك اللوحة الأحدث للمعلومات حول التقدم:

التكريمات في الآونة الأخيرة:

احتلت "شنايدر إلكتريك" المركز الأول في قائمة "أفضل 25 سلسلة توريد" من شركة Gartner لعام 2025، بعد عشر سنوات متتالية من التواجد على القائمة

حصلت "شنايدر إلكتريك" على التكريم ضمن فئة "التأثير من أجل الاستدامة" في جوائز تايم الافتتاحية لأكثر 100 شركة تأثيرًا.

حصلت "شنايدر إلكتريك" على جائزة "أفضل معلومات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة" من جوائز لابرادور للشفافية.

حصلت "شنايدر إلكتريك "على جائزة "التميز الاجتماعي للشركات" من معهد روتجرز، تقديرًا لـ 16 عامًا من الاستثمار المؤثر.

صنفت صحيفة فاينانشال تايمز شنايدر إلكتريك كواحدة من أفضل أرباب العمل في أوروبا.

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