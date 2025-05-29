شركاء شنايدر إلكتريك من الشركات السعودية تحصد 4 جوائز من أصل 16 جائزة على مستوى العالم في برنامج EcoXpert لتحقيق الاستدامة وكفاءة الطاقة

شنايدر إلكتريك شريكًا رئيسيًا في رؤية المملكة 2030 لدفع عجلة التحول الرقمي والاستدامة

الرياض، المملكة العربية السعودية - احتفلت شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بالإنجازات البارزة لشركائها من الشركات السعودية الفائزة ضمن فعاليات يوم الابتكار لبرنامج “EcoXpert”، والذي نظمته شركة شنايدر إلكتريك في مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك لتكريم شركائها من مختلف أنحاء العالم وعرض أحدث حلولها التكنولوجية المبتكرة. ويأتي هذا التكريم ليؤكد على الدور المحوري لشنايدر إلكتريك كشريك رئيسي في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تساهم بفاعلية في دفع عجلة التحول الرقمي والاستدامة عبر حلولها المتقدمة.

شهد يوم الابتكار لبرنامج EcoXpert، حصول شركاء شركة شنايدر إلكتريك من منطقة المملكة العربية السعودية، باكستان، اليمن، والبحرين على أربع جوائز من أصل ستة عشر جائزة عالمية خُصصت لشركاء البرنامج المتميزين على مستوى العالم، حيث استضاف الحدث الذي نُظم للمرة الأولى ما يقرب من 400 خبير ضمن برنامج EcoXpert يمثلون أكثر من 70 دولة حول العالم، إلى جانب فريق عمل شنايدر إلكتريك من مختلف الأسواق وقطاعات الأعمال، وقد استعرضت الشركة أحدث حلولها وابتكاراتها في مجال إدارة الطاقة، مع التركيز على محاور الاستدامة، الابتكار، والكفاءة، كما تضمن اليوم سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية والأنشطة التفاعلية التي أثرت تجربة الحاضرين.

وتأتي جوائز برنامج EcoXpert من شنايدر إلكتريك لتكريم الإنجازات البارزة لمجموعة واسعة من الشركاء ضمن فئتين رئيسيتين، "مشروع العام" و"قطاع البنية التحتية". وقد فازت بالجوائز شركات سعودية رائدة شملت مركز القوى الكهربائية "Power Center Factory"، شركة التصنيع السعودية للأنظمة الفنية MOTS، الشركة السعودية لأنظمة التحكم الكهربائية والالكترونية (SELCO) التابعة لشركة الجهاز القابضة الاستثمارية - شركاء EcoXpert لتوزيع الطاقة، وشركة الميسان للخدمات التقنية المحدودة – شريك EcoXpert لإدارة المباني والتحكم المنزلي. وقد تم تقييم الشركات المشاركة في البرنامج بشكل منهجي شامل بناءً على خبرتها الفنية، التزامها بالحلول الرقمية والمستدامة، أدائها في السوق، وقدرتها على بناء علاقات قوية مع العملاء وتقديم قيمة مضافة لهم.

وجاءت المشاركة السعودية في برنامج EcoXpert هذا العام مميزة، بعد أن أثبتت قدرتها على منافسة الشركات العالمية والتفوق عليها، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات المحلية بمفهوم الاستدامة وحرصها على تبني ممارسات صديقة للبيئة، سواء على مستوى عمليات الشركة أو الخدمات المقدمة لعملائها، بما يحد من التأثيرات السلبية للطاقة على المناخ، وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة للشراكات المحلية كجزء من استراتيجية شنايدر إلكتريك والتزاماتها الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة، والتي تتوافق تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتعليقًا على الحدث، صرح محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية، باكستان، اليمن والبحرين، قائلاً: "السوق السعودي يشهد طفرة هائلة في قطاع إدارة الطاقة. ونحن نؤمن بأهمية الشراكة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فعلى مدار أكثر من 40 عامًا من تواجد شنايدر إلكتريك في السوق السعودي، نجحت الشركة في بناء شبكة واسعة من العملاء تتجاوز 8 آلاف عميل من القطاعين الحكومي والخاص، تشاركنا سويًا الرؤية والأهداف لدعم مسيرة المملكة نحو مستقبل مستدام، وترسيخ مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. إنه من دواعي فخرنا أن نشهد تكريم أربعة من شركائنا المحليين ضمن جوائز برنامج EcoXpert على المستوى العالمي، وهو ما يؤكد على الطفرة التي يشهدها قطاع الأعمال في السوق السعودي والاهتمام المتنامي بتحقيق عناصر الاستدامة وكفاءة الطاقة كمحرك أساسي للعمليات التشغيلية."

يعد برنامج EcoXpert مبادرة عالمية رائدة من شنايدر إلكتريك تهدف إلى تدريب ومنح شهادات معتمدة لشركائها في قطاع إدارة الطاقة والتحكم الآلي، بهدف خلق شبكة متنامية من الشركاء في مختلف المجالات لتقديم أحدث وأفضل الحلول الرقمية والتحكم الآلي لتحقيق الكفاءة والاستدامة للعملاء. يمثل برنامج EcoXpert خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز الشراكات، وتعمل الشركة على تمكين عملائها من تحقيق أهدافهم في الاستدامة من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات استشارية متخصصة، مما يجعلها الشريك الموثوق به في رحلة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلال تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر إلكتريك" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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