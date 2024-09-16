تُحفةٌ عمرانية تضم 145 غرفة وجناح وتمتاز بهندسة معمارية خارجية فريدة وتصميمات داخلية رائعة في منطقة وسط مدينة دبي التي تُعد من أكثر المناطق جذباً في المدينة

وجهةٌ مثالية لأفخم تجارب تناول الطعام ووسائل الراحة والخدمات الرفيعة مع إطلالات خلابة على برج خليفة

تُعد علامة بكارات مرادفاً لمن يختارون الأفضل في الحياة، من العائلات الملكية إلى الأثرياء والنجوم

تجربة فندقية فخمة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "شمال القابضة"، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والتجارب والأصول المتنوعة، عن تفاصيل أول فندق فخم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحمل اسم العلامة التجارية الفخمة بكارات "Baccarat “، والتي تطمح من خلاله لتقديم معايير جديدة ومبتكرة في مجال الضيافة الفاخرة في دبي. تتميز هذه المنشأة الفندقية الفخمة التي تضم 145 غرفة وجناح، بهندستها المعمارية الفريدة وتصميماتها الداخلية الساحرة، فضلاً عن مجموعة متكاملة من تجارب الطعام رفيعة المستوى، إلى جانب ما تزخر به من وسائل راحة وخدمات عالية الجودة.

يقع "فندق بكارات دبي" في منطقة وسط مدينة دبي، المنطقة الأشهر والأكثر جذبًا للسياح، وتشرف جميع إطلالاته الخلابة على برج خليفة الشهير. ويبرز السحر المعماري للفندق من خلال هندسته المعمارية الفريدة المستوحاة من جمال وفخامة ودقة التفاصيل التي تتميز بها منتجات "بكارات" الكريستالية، حيث تجسد الواجهة الزجاجية المتلألئة الإرث العريق لعلامة "بكارات" الشهيرة والطموح اللامحدود لمدينة دبي. وسيمثل "فندق بكارات دبي" تحفة معمارية متألقة وإضافة لافتة تتزين بها منطقة وسط مدينة دبي وتضفي عليها المزيد من السحر والجمال.

تصاميم داخلية فريدة تجسد أعلى معايير الرفاهية

وفي داخل هذا المعلم الفندقي الفاخر ومتعدد الاستخدامات، يقدم "فندق بكارات دبي" لضيوفه تجارب إقامة فريدة من نوعها تتجلى فيها أرقى معايير الجودة والتميز، مع التركيز على أدق التفاصيل التي تشتهر بها علامة "بكارات" العالمية. تتميز ردهة الفندق الفسيحة بأسقفها العالية وستائرها الناعمة وإضاءتها الطبيعية المستمدة من ثريات "بكارات" الكريستالية، وتضفي لمسات اللون الأحمر الأنيقة التي تُميز العلامة الفرنسية، مزيدًا من الفخامة على أرجاء المكان. ومع غروب الشمس، يتوهج "بكارات بار" المميز بسحر خاص حيث تتلألأ الإنارة المنعكسة من المرايا، وتُزين تفاصيل المخمل الفاخرة المحيطة آلة البيانو الكبيرة في الوسط، لتخلق أجواءً راقية تبعث على الفخامة والجاذبية.

غرف وأجنحة فندقية عصرية مجهزة بأفخر أنواع الأثاث

تتميز غرف وأجنحة "فندق بكارات دبي" بتصميمات فريدة تجمع بين الأناقة التقليدية والرفاهية العصرية، وهي مفروشة بأناقة وتضم جميع وسائل الراحة والديكورات الجذابة التي تزينها اللمسات الرخامية والأعمال الفنية الأصلية لتضفي عليها لمسة من التميز والرفاهية على كل زاوية.

مرافق حديثة وخدمات رفيعة المستوى

يقدم الفندق للباحثين عن تجارب طعام راقية وعصرية ممشى وساحة يحتضنان جلسات ساحرة بإطلالات خلابة لوجهات طعام راقية تقدم أشهى الأطباق. أما للباحثين عن الراحة وتجديد النشاط والحيوية، فيزخر الفندق بمرافق تمنح روادها الهدوء والسكينة مثل منطقة حوض السباحة المطلة على برج خليفة أو المنتجع الصحي الفاخر والمميز بإضاءته المريحة التي تعزز من شعور الفخامة والراحة.

تقدم الغرف والأجنحة في الطوابق العلوية من الفندق، بمستوياتها العالية من الفخامة والخصوصية، للضيوف تجارب إقامة يومية رفيعة المستوى وبتوقيع علامة "بكارات"، تتناغم مع التصاميم الأنيقة والساحرة للفندق. وتشمل الوحدات المفروشة شققاً تتراوح بين غرفتي نوم إلى أربع غرف نوم، إلى جانب أربع شقق بنتهاوس، بما فيها شقة فخمة من خمس غرف نوم مع صالة ألعاب رياضية خاصة ومسبح وركن للمشروبات، وتتمتع جميع هذه الأجنحة والشقق الفخمة بإطلالات رائعة على برج خليفة، مع وصول سهل إلى جميع وسائل الراحة في الفندق.

وتعليقاً على هذا الإطلاق قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة: "نحن فخورون بإطلاق أول فندق يحمل اسم العلامة العالمية "بكارات" في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيقدم لضيوفه المميزين تجارب إقامة فاخرة لا مثيل لها، مستمدة من إرث هذه العلامة التي تجاوزت 250 عاماً من التميز في تقديم أعلى معايير الفخامة. وبفضل موقعه البارز في منطقة وسط مدينة دبي، سيجمع الفندق بين التراث العريق والحداثة الراقية، مما يضفي عليه طابعاً استثنائياً. يعكس هذا المشروع التزامنا الراسخ بتقديم تجارب لا تُضاهى، ويأتي تماشياً مع النمو المتسارع في الطلب العالمي على السياحة الفاخرة".

وستتولى شركة التطوير العقاري وإدارة الأصول في دبي "إتش أند إتش للتطوير" العمل على المشروع بالتعاون مع شمال القابضة، بالإضافة إلى شركة "اس اتش للفنادق والمنتجعات"، التي تقف وراء تطوير علامة "بكارات للفنادق والمنتجعات" والتي ستتولى بدورها إدارة وتشغيل الفندق، في حين يتولى كل من استوديو "ليبسكيند" الشهير، واستوديو التصميم الداخلي المعروف "1508 لندن" تصميم هذا المشروع الرائد.

من جانبه، قال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آند إتش للتطوير: "يرسي هذا المشروع الرائد والمميز معايير جديدة في قطاع الضيافة الفاخرة في دبي، ونحن سعداء بتعاوننا مع شركائنا في شمال القابضة لجلب هذه التحفة المعمارية الجديدة والإضافة اللافتة على الأفق الساحر لمنطقة وسط مدينة دبي، ونتطلع بشغف لرؤيتها تنبض بالحياة."

وأشار راؤول ليل، الرئيس التنفيذي، اس اتش للفنادق والمنتجعات، إلى أن "فندق بكارات دبي" يشكل إضافة جديدة إلى إرث العلامة التجارية، بما تجلبه معها من حرفية وفن وإبداع إلى مدينة دبي الرائعة، وأضاف: "يجسد الفندق بجميع مرافقه وتصاميمه الفريدة قمة الاتقان والجودة العالية، ويحقق التوازن بين الراحة والفخامة بأسلوب يعكس روح علامة بكارات العريقة، ما يوفر للضيوف والسكان عيش أجواء لا مثيل لها من الرفاهية في وجهة جرى تصميم كل جزء من تفاصيلها بعناية فائقة لتمنح قاطنيها أسلوب حياة عصري لا مثيل له."

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معلومات عن شمال القابضة

تأسست شمال القابضة في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والتجارب والأصول الاستثنائية. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، إضافة إلى المساحات المكتبية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و"حدائق ند الشبا". تستثمر شمال القابضة في نخبة مختارة من العلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءًا من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "فايف جايز" و"جميرا زعبيل سراي"و" فندق هارت شورديتش لندن، كوريو كوليكشن باي هيلتون". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال القابضة لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالميًا.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.shamalholding.com

معلومات عن "بكارات للفنادق والمنتجعات"

تأسست "بكارات للفنادق والمنتجعات في نيويورك عام 2015، وهي أول علامة فندقية عالمية تابعة لعلامة "بكارات كريستال" التي يزيد عمرها عن 250 عامًا. يقع الفندق على امتداد شارع متحف الفن الحديث وعلى بعد خطوات من سوق" فيفث أفينيو" الشهير ويضم 114 غرفة وجناحًا مجهزة وفق أعلى معايير الفخامة لتقديم تجربة تثري الحواس عبر الاهتمام بجميع التفاصيل الحرفية. لطالما كان اسم "بكارات" رديفًا للملوك والملكات والسلاطين والقياصرة والأباطرة ونجوم العصر الحديث، وإن كل غرض فيه يتميز بالأناقة والأصالة، ويستخدم وسط أفخم الحفلات والاحتفالات. تحتفي علامة "بكارات" بالثقافة المعاصرة، بينما تحافظ على تاريخها العريق. وقد حاز فندق "بكارات نيويورك" على جوائز فئة الخمس نجوم من فوربس، وعلى جائزة الماسات الخمس من جمعية السيارات الأمريكية (AAA). تمتلك العلامة التجارية حاليًا مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي) وفلورنسا والرياض (هيئة تطوير بوابة الدرعية). لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.baccarathotels.com.

لمحة حول شركة "إتش أند إتش للتطوير"

تأسّست شركة "إتش أند إتش للتطوير" عام 2007، وهي شركة عقارية تمكّنت خلال الفترة الماضية من ترسيخ مكانتها كمطوّرٍ عقاريٍ رائد متخصص في إدارة الأصول والاستثمار في السوق العقاري بدبي. وتُعنى "إتش أند إتش للتطوير" بتقديم مشاريع يتم تصميمها وتنفيذها حسب الطلب، مع رؤية معاصرة تهدف إلى رسم ملامح جديدة لتجربة العيش الحديثة، وذلك من خلال تاريخها الغني بالمشاريع والتصاميم الفريدة التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة والتميّز.

يجسّد تطوير كل من فندق فور سيزونز دبي في مركز دبي المالي العالمي، ومنتجع فور سيزونز دبي في شاطئ جميرا، نهج شركة إتش آند إتش للتطوير في صياغة تجارب فاخرة، إذ يُعدّان من أبرز المعالم وأرقاها في قطاع الضيافة في دبي. كما تُظهر مشاريع الشركة الأخرى، بما في ذلك مشاريع عليا للتطوير العقاري في مركز دبي المالي العالمي و"إيدن هاوس"، التزام إتش آند إتش بالتميز في التطوير.

وللمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الرسمي على هذا الرابط: www.h-h.ae.

معلومات عن "إس إتش للفنادق والمنتجعات"

تعد "إس إتش للفنادق والمنتجعات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة الاستثمار الخاص العالمية "ستاروود كابيتال"، وهي شركة رائدة في مجال إدارة العلامات التجارية للفنادق المستدامة التي تدير علامة "ون هوتيلز" وهي علامة تجارية مستوحاة من الطبيعة تم إطلاقها في عام 2015 مع عقارات في ساوث بيتش ومانهاتن وتشمل الآن جسر بروكلين وويست هوليود وسانيا (الصين) وتورنتو وسان فرانسيسكو وناشفيل والعقار الرئيسي الذي تم افتتاحه مؤخراً في خليج هانالي وأول عقار أوروبي للعلامة التجارية في مايفير (لندن) مع مشاريع قيد التطوير في كابو سان لوكاس وباريس وإلوندا هيلز (كريت) وأوستن وكوبنهاغن والرياض وملبورن، إلى جانب مشروع فنادق ومنتجعات بكارات، العلامة التجارية الفاخرة التي ظهرت لأول مرة في مارس 2015 عند افتتاح فندقها الرئيسي في نيويورك، مع مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي) وفلورنسا والرياض ودبي وروما؛ ومجموعة فنادق "تري هاوس"، التي افتتحت لأول مرة في لندن في عام 2019، مع مشاريع قيد التطوير في مانشستر وصنيفيل وبريكل (ميامي) والرياض. وتستفيد "إس إتش للفنادق والمنتجعات" من خبرتها التسويقية والتشغيلية والتكنولوجية لتكون القوة المحركة وراء بعض من أهم العلامات التجارية الفندقية في العالم. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.shhotelsandresorts.com

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