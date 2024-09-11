سيتيح جسر دبي هاربر الجديد الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مداخل ومخارج إلى الواجهة البحرية بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية منها وإليها، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.



دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، النقاب عن مجموعة فريدة من صور تصاميم مشروعها السكني "دبي هاربر رزيدنسز"، الذي يضم العديد من الوحدات السكنية الفاخرة وشقق البنتهاوس التي يجري حالياً العمل على تشييدها في قلب دبي هاربر. كما أعلنت شمال القابضة بالتزامن مع الكشف عن هذه الصور، عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك المرافق الخدمية التي سيتمكن السكان من الاستفادة منها.

مشروع تطويري برؤية عصرية

ويجمع مشروع "دبي هاربر رزيدنسز" بين الهندسة المعمارية العصرية ونمط الحياة الشاطئي الخلاب، فيما سلّطت صور تصاميم المشروع التي تم الكشف عنها مؤخراً، الضوء على التصاميم الخارجية الفريدة من نوعها، والمساحات المجتمعية التي تمتاز بجمالها الأخاذ والشقق الفاخرة ووحدات البنتهاوس، لتوفر تجربة معيشة استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة. كما يمتاز المشروع بإطلالات بانورامية على الخليج العربي وأفق مدينة دبي الساحر ومعالمها الشهيرة، فضلاً عن مراسي اليخوت التي لا تبعد سوى خطوات معدودة، ليستمتع السكان بتجارب متفردة ونمط معيشة شاطئي في قلب المدينة الأكثر حيويةً في العالم.

أول تجربة معيشة شاطئية ضمن مباني منخفضة الارتفاع في دبي هاربر

ويتيح مشروع دبي هاربر رزيدنسز مفهوماً متفرداً في نمط الحياة الفاخر من خلال مجموعة من الأبنية منخفضة الارتفاع بطوابقها الثمانية ذات التصاميم المميزة، وهو ما يعزز من الشعور بالخصوصية والدفء ويخلق بيئة أكثر ترابطاً. كما توفر تصاميم الأبنية بارتفاعها المنخفض، المزيد من المساحات المعيشية القابلة للتخصيص وتعزز من دخول الأضواء الطبيعية والشعور بالخصوصية مع الحفاظ على الاتصال المباشر بالمنطقة البحرية المحيطة ومناظرها البديعة. وسيتمكن سكان دبي هاربر رزيدنسز من الاستمتاع ببيئة سكنية هادئة ضمن مجتمع نابض بالحياة، وإمكانية الوصول إلى المرافق الاستثنائية والمزايا العديدة التي يحتضنها دبي هاربر. وسيتألف المشروع من 345 وحدة سكنية تتوزع بين شقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، إلى جانب وحدات البنتهاوس الفخمة.

مساحات معيشة حديثة ومصممة بعناية

صُممت مناطق الاستقبال والردهة في دبي هاربر رزيدنسز لتضفي على التصميم الداخلي طابع مبهر، بأسقفها المرتفعة وأرضياتها المرصعة بالرخام الأنيق والقطع الفنية التي جرى تنسيقها بشكل حِرفي، لتوفر جميع هذه العناصر إحساساً فريداً بنمط الحياة الراقي. ويجمع تصميم الردهة الرئيسية بين أروع اللمسات العصرية والألوان الدافئة مع تلك المستوحاة من الطراز البحري، والتي تخلق جميعها أجواءً تمزج بين الفخامة والترحاب. كما تتفرد هذه الوحدات بمفروشاتها الأنيقة ومصابيح الإضاءة النابضة بالحياة والتشطيبات المميزة التي تضيف رونقاً جميلاً إلى سحر التصاميم الفريدة، بينما يرسم المدخل الرئيسي لوحة فنية ولمحة عن تجارب العيش الفاخرة التي تنتظر السكان.

مرافق عالمية المستوى

ويزخر مشروع دبي هاربر رزيدنسز بمجموعةٍ كبيرة من الخيارات الصحية والمساحات العائلية والخدمات المخصصة التي تلبي جميع احتياجات السكان ومتطلباتهم، من بينها حوض سباحة مخصص للبالغين على السطح بطراز "إنفينيتي"، ومنطقة خارجية لتناول الطعام في الهواء الطلق ومركز متكامل للياقة البدنية واستوديو مخصص لممارسة رياضة اليوغا، فضلاً عن صالون ومركز تجميل ومرافق استجمام مُصممة خصيصاً لتعزيز الاسترخاء والصحة. كما راعى المشروع احتياجات العائلات ومتطلباتهم، حيث يضم مناطق مخصصة للعب وحوض سباحة للأطفال ومركز للتعلُّم وقاعة عائلية يمكن فيها للآباء والصغار تعزيز روابطهم ضمن بيئة آمنة وفريدة من نوعها. كما سيحظى سكان مشروع دبي هاربر رزيدنسز بطيفٍ واسع من الخدمات المخصصة التي تشمل خدمات الاستقبال والإرشاد "كونسيرج" المتاحة على مدار اليوم وخدمة صف السيارات وغيرها من المزايا

أعمال تطويرية متواصلة في دبي هاربر

يمثل مشروع دبي هاربر رزيدنسز جزءاً من استراتيجية شمال القابضة الاستثمارية طويلة الأمد، ويجسّد التزامها بتطوير مشاريع سكنية نابضة بالحياة، بالتزامن مع مواصلتها الاستثمار في دبي هاربر والعمل على تطوير مرافقه. ويتخذ المشروع الواقع في دبي هاربر، والذي يحتوي على أكبر مرسى لليخوت في المنطقة ويضم ما يقارب من 700 رصيفاً يمكنه استيعاب اليخوت التي يصل طولها حتى 160 متراً، موقعاً استراتيجياً بين جزيرتي "نخلة جميرا" و"بلوووترز"، وعلى مسافة قريبة من أشهر معالم مدينة دبي. كما يعزز جسر دبي هاربر بطول 1500 متر وبسعة مسارين في كل اتجاه، من انسيابية الحركة المرورية من وإلى الواجهة البحرية وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، فيما تعمل شمال القابضة على إجراء مجموعة من التحسينات الأخرى حول دبي هاربر ضمن خططها الرامية إلى إنشاء أكثر المجتمعات السكنية تكاملاً وفخامة وأفضلها من حيث مستوى جودة الحياة ورفاهية القاطنين والزوار على حدٍ سواء.

وتعليقاً على ذلك، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشمال القابضة، المالكة والمطورة لدبي هاربر: "يعد 'دبي هاربر رزيدنسز' أول مشاريعنا السكنية الفاخرة في دبي هاربر، وهو مشروعٌ يجسد التزامنا الراسخ بتطوير مجتمعات سكنية نابضة بالحياة وتقديم تجارب معيشية فريدة من نوعها. من خلاله، نستعد لتقديم نمط حياة شاطئي لا مثيل له في المنطقة."

وأضاف قائلاً: "هذا المشروع ليس مصمماً لأولئك الذين يطمحون لما هو أكثر من مجرد منزل فحسب، بل من يرغبون أيضاً في تجربة نمط حياة متكامل. رؤيتنا تتمثل في إنشاء مساحة فريدة يشعر فيها السكان بأنهم جزء من مجتمع، حيث يمكنهم الاستمتاع بأفضل ما تقدمه دبي من أسلوب حياة شاطئي وبحري على أعتاب منازلهم. دبي هاربر هي الوجهة الأكثر تفرداً من حيث رفاهية الحياة في المنطقة، ولا شك في أن المساكن الجديدة ستكون إضافة مثالية."

وستباشر شركة " إتش آند إتش للتطوير" التي تتمتع بخبرات تمتد لحوالي عقدين من الزمن في تطوير المشاريع الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، العمل على المشروع مع "شمال القابضة". وفي ذلك السياق قال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آند إتش للتطوير: "يمتاز مشروع دبي هاربر رزيدنسز بموقعه المتفرد في قلب دبي هاربر، وهو مصمم ليلبي رغبات الأفراد والعائلات الباحثين عن نمط حياة بحري بطابع حضري. وتبرز صور تصاميم المشروع لمحةً عن تصميمه المتميز والمريح ويكشف عن مجمع ذو ارتفاع منخفض وحصري. يجمع هذا المشروع الأفضل ما بين العالمين الحضري والبحري ليقدم مجمعاً هادئاً وعصري في قلب منطقة دبي هاربر النابضة بالحياة.

هذا وتولّت شركة نيكين سيكي "Nikken Sekkei" اليابانية الشهيرة بنهجها المبتكر في الهندسة المعمارية، التصاميم الخاصة بالمشروع، فيما أكد د. فادي جبري، المدير الإقليمي والرئيس التنفيذي لشركة "نيكين سيكي" بأن رؤية الشركة لمشروع دبي هاربر رزيدنسز تمحورت حول إيجاد مزيج متناغم بين الفخامة الحديثة والجمال الطبيعي للواجهة البحرية الخلابة، حيث أشار بالقول: "لقد تمكنّا من دمج التصاميم الأنيقة والحديثة التي تعزز من نفاذ الضوء الطبيعي إلى كافة وحدات المشروع، لنتيح لسكانه إطلالات بانورامية ساحرة على الشواطئ والبحر، فيما اخترنا كافة التصاميم بعناية فائقة لنوفر للسكان تجارب معيشة زاخرة بالرقي والفخامة والتي تعكس رونق دبي وروحها المتجددة".

نبذة عن دبي هاربر

دبي هاربر هو واجهة بحرية استثنائية، تجسد ارتباط دبي الأصيل والعميق بالبحر، صممت لتمزج بين نمط الحياة العصرية الراقية وأجواء البحر الخلابة. يتميز دبي هاربر بإطلالة رائعة ومرافق عصرية وموقع حيوي، ويضم طيفاً واسعاً من خيارات المعيشة والتسوق والضيافة التي تقترن بمجموعة متكاملة من مراسي اليخوت الفاخرة ومرافق النقل البحري العالمية والتي تجعل منه الوجهة البحرية الأبرز والأكثر تفرداً في المنطقة. يبعد دبي هاربر نحو 30 كيلومتر عن كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) ويسهل الوصول إليه من عدد من أشهر معالم دبي مثل نخلة جميرا وبرج العرب ومدينة إكسبو.

يحتضن دبي هاربر بعضًا من أبرز الوجهات في إمارة دبي مثل "مراسي دبي هاربر"، أكبر مراسي اليخوت في منطقة الشرق الأوسط، و"محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية"، منشأة عالمية المستوى تضم مبنيين للمسافرين، و"سكاي دايف دبي". وقد حاز دبي هاربر على جائزة أفضل مشروع جديد للرحلات البحرية في العالم خلال فعاليات الدورة الأولى لجوائز الرحلات البحرية العالمية 2021. ومؤخرًا، نالت مراسي دبي هاربر ثلاثة جوائز مرموقة من جمعية موانئ اليخوت البريطانية وهي، جائزة "المرساة الذهبية" من التصنيف 5، و"المراسي النظيفة" و"سوبر يخت ريدي"، ليصبح بذلك أول مرسى لليخوت في المنطقة يحصل على هذا اللقب والأول الذي يتم تكريمه بثلاث جوائز مرموقة مرة واحدة من الجمعية أيضاً.

وباعتباره وجهة بحرية فريدة من نوعها، يسعى "دبي هاربر" إلى استضافة فعاليات بحرية محلية وعالمية نابضة بالحياة على مدار العام، بما في ذلك معرض دبي العالمي للقوارب، حيث تلعب هذه الفعاليات دوراً حيوياً في إحياء ارتباط سكان دبي وضيوفها بالبحر، وتوفر لقاطني الإمارة المزيد من خيارات الحياة التي تتيح لهم اختبار تجربتهم الخاصة على مشارف البحر.

وباعتبارها الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، تحرص "شمال القابضة" على استثمار مواردها على كافة الصعد لتجسيد رؤيتها الرامية إلى جعل دبي هاربر أحد أهم مشاريع الواجهات البحرية في إمارة دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.dubaiharbour.com/ en/

نبذة عن شركة "إتش أند إتش للتطوير"

تأسّست شركة "إتش أند إتش للتطوير" عام 2007، وهي شركة عقارية تمكّنت خلال الفترة الماضية من ترسيخ مكانتها كمطوّرٍ عقاريٍ رائد متخصص في إدارة الأصول والاستثمار في السوق العقاري بدبي. وتُعنى "إتش أند إتش للتطوير" بتقديم مشاريع يتم تصميمها وتنفيذها حسب الطلب، مع رؤية معاصرة تهدف إلى رسم ملامح جديدة لتجربة العيش الحديثة، وذلك من خلال تاريخها الغني بالمشاريع والتصاميم الفريدة التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة والتميّز.

يجسّد تطوير كل من فندق فور سيزونز دبي في مركز دبي المالي العالمي، ومنتجع فور سيزونز دبي في شاطئ جميرا، نهج شركة إتش آند إتش للتطوير في صياغة تجارب فاخرة، إذ يُعدّان من أبرز المعالم وأرقاها في قطاع الضيافة في دبي. كما تُظهر مشاريع الشركة الأخرى، بما في ذلك مشاريع عليا للتطوير العقاري في مركز دبي المالي العالمي و"إيدن هاوس"، التزام إتش آند إتش بالتميز في التطوير.

نبذة عن "نيكين سيكي"

تأسست شركة نيكين سيكي في عام 1900، وهي شركة استشارية شاملة مسجلة في اليابان تقدم خدمات متكاملة على مستوى العالم في مجال تخطيط المدن والتخطيط الحضري، وتصميم البيئة المبنية، وتصميم المساحات الخارجية، وخدمات الاستشارات المهنية، بالإضافة إلى الاستشارات المتخصصة في مجال الاستدامة والبحث الحضري.



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