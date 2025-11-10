التصميم من إبداع شركة روجرز ستيرك هاربر أند بارتنرز وتنفذه شركة إتش آند إتش للتطوير حيث ستعيد ذا ريزيدنسز آت دبي بيتش إديشن تعريف أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بوصفها الوجهة الأولى التي تحمل أول علامة إديشن في المنطقة

دبي- كشفت "شمال القابضة"، شركة الاستثمار المتنوعة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تفاصيل تصميم وتطوير مشروع "دبي بيتش إديشن"، المنتجع الفاخر على الواجهة البحرية في دبي هاربر، والذي يشمل فندقاً فاخراً ومساكن حصرية هي الأولى من نوعها التي تحمل علامة "إديشن" عالمياً. ويقدم المشروع تجارب ومعايير غير مسبوقة للعيش على الواجهة البحرية وفنون الضيافة في المنطقة.

وتنفّذ "شمال القابضة" المشروع الجديد بالتعاون مع شركة إتش آند إتش للتطوير، فيما تولّى تصميمه شركة روجرز ستيرك هاربر أند بارتنرز، على أن يكتمل إنشاؤه في عام 2029. ويعكس المشروع الذوق الرفيع وفن الضيافة الذي تشتهر به علامة "إديشن" عالمياً، حيث يتيح للسكان والضيوف الإقامة ضمن مساحات فاخرة، مع الاستمتاع بالإطلالات البحرية والوصول بسهولة إلى أشهر معالم دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لـ "شمال القابضة": "تواصل قطاعات الضيافة والعقارات الفاخرة في دبي إرساء معايير عالمية استثنائية، ولمواكبة هذه المكانة العالمية لا بد لنا من ابتكار أساليب جديدة في التطوير العقاري للعقد القادم، تتجاوز معيار حجم المشروع لتجمع بين الموثوقية العالية والخصائص الثقافية وأنماط المعيشة الفاخرة وفق أعلى المستويات. وفي ضوء ذلك، نحرص على تقديم مفهوم استثنائي للحياة على الواجهة البحرية في مشروع ’دبي بيتش إديشن‘، الذي نتوقع له إرساء معايير جديدة في القطاع. يعكس هذا المشروع رؤيتنا في جعل ’دبي هاربر‘ نموذجاً عالمياً يُحتذى به في أنماط الحياة على الواجهة البحرية، كما يجسد التزامنا الراسخ بإنشاء وجهات تنبض بالأصالة وتفيض بقيمة دائمة على مرّ الزمن".

وتشمل الشقق السكنية في "ذا دبي بيتش إديشن ريزيدنسز" 165 منزلاً خاصاً في 4 مبانٍ منخفضة الارتفاع، بتصميم يشبه الأجنحة المعمارية الفخمة، حيث يتميز كل مسكن بشاطئ خاص به، ويقدم إطلالة بانورامية خلابة تمتد على طول الساحل ودبي هاربر وأفق المدينة. ويعكس التصميم المعماري المبتكر الذي أبدعته شركة روجرز ستيرك هاربر أند بارتنرز فلسفةً عصرية، تقوم على الخطوط الواضحة والانفتاح على الضوء الطبيعي، مع تصميم طوابق رحبة تتيح تواصلاً سلساً بين المساحات الداخلية والخارجية.

وتجمع المساكن بين اللمسات العصرية الراقية والطابع المحلي الأصيل، وفق فلسفة الفخامة المخصصة التي تعتمدها "إديشن". تماشياً مع هذه الرؤية الإبداعية، تجمع التصاميم الداخلية بين المواد الطبيعية المريحة والزخرفات الحرفية، مع مساحات فنية استثنائية تمنح المساحة أجواءً دافئة من الفخامة غير المتكلفة.

ويضم المشروع مجموعة حصرية من المرافق الشهيرة لعلامة "إديشن"، مثل الشاطئ الخاص، والحدائق الخضراء، والمسابح المتماهية مع الأفق، والردهات الفخمة، ومساحات العمل المشتركة، والمطاعم، بالإضافة إلى نادي صحي متكامل يضم سبا، ونادي رياضي، وأجنحة مخصصة لتقديم أفخم العلاجات لراحة الجسد والذهن.

وانسجاماً مع النهج الراقي الذي يميز العلامة، تنبض كل مساحة بتصميم مخصص وفريد، وخدمة فائقة التخصيص، ونمط حياة ينبع من البساطة المدروسة. وتتراوح الوحدات السكنية ما بين غرفتين إلى أربع غرف نوم، وتمتد على مساحات بين 1,450 و3,770 قدم مربع، لتجسّد أرقى معاني الجمال العصري على الواجهة البحرية.

يقع "فندق إديشن" بجوار الشقق السكنية، ويضم 185 غرفة وجناحاً تتيح للضيوف والسكان فرصة الاستمتاع بتجارب تناول الطعام والعافية والمساحات الاجتماعية، التي تجسد جميعها هوية "إديشن" في طابعها الإبداعي واللمسات الحرفية المعاصرة. ويحتضن المشروع كذلك مناطق حصرية لسكانه، حفاظاً على أعلى مستويات الخصوصية في المعيشة والرفاهية.

وستتولى شركة "إتش آند إتش للتطوير" تسليم المشروع، استمراراً لإرثها العريق في إبداع وجهات استثنائية تعتمد أجمل التصاميم المدروسة بالتعاون مع "شمال القابضة". من جانبه، قال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش آند إتش للتطوير": "نفتخر بحصولنا على شرف إنجاز هذا المشروع وإبراز رؤية ’شمال‘ من جديد، إذ يسطّر مشروع ’دبي بيتش إديشن‘ فصلاً جديداً في مشهد الفخامة بدبي، تتلاقى فيه التصاميم العصرية بنمط الحياة المفعم بالسكينة والهدوء على الواجهة البحرية. كما يجسد هذا المشروع أرقى مستويات الضيافة التي لطالما تميزت بها ’إديشن‘، ويعبّر عن هوية دبي الحيوية، ليكون وجهة استثنائية غير مسبوقة في المنطقة".

يُشار إلى أنه قد تم افتتاح مركز مبيعات مخصص لمشروع "ذا ريزيدنسز آت دبي بيتش إديشن" في مركز دبي المالي العالمي، يتلقى حالياً طلبات تسجيل الاهتمام المبكر ويقدم لمحة أولية وحصرية عن المشروع.

لمحة حول شمال

تأسست شمال في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة. وتعتمد الشركة في اختيار استثماراتها منهجية استراتيجية تقوم على دراساتٍ معمّقة، لتعكس الأجواء الحيوية والطموحة لإمارة دبي.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و"حدائق ند الشبا". وتستثمر شمال في نخبة مختارة من العقارات والامتيازات والعلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءاً من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "جميرا زعبيل سراي" و"فندق هارت شورديتش لندن" و"فندق ومساكن بكارات دبي"، ومطاعم "سوشي سامبا" و"فايف جايز". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالمياً.

لمحة حول شركة "إتش أند إتش"

تأسّست شركة "إتش أند إتش للتطوير" عام 2007، وهي شركة عقارية تمكّنت خلال الفترة الماضية من ترسيخ مكانتها كمطوّرٍ عقاريٍ رائد متخصص في إدارة الأصول والاستثمار في السوق العقاري بدبي. وتُعنى "إتش أند إتش للتطوير" بتقديم مشاريع يتم تصميمها وتنفيذها حسب الطلب، مع رؤية معاصرة تهدف إلى رسم ملامح جديدة لتجربة العيش الحديثة، وذلك من خلال تاريخها الغني بالمشاريع والتصاميم الفريدة التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة والتميّز.

وتُظهر المشاريع الرائدة للشركة، بما في ذلك مشروع "إيدن هاوس"، التزام "إتش آند إتش للتطوير" بأعلى معايير التميز في البناء. يجسّد تطوير كل من فندق فور سيزونز دبي في مركز دبي المالي العالمي، ومنتجع فور سيزونز دبي في شاطئ جميرا، نهج شركة إتش آند إتش للتطوير في صياغة تجارب فاخرة، إذ يُعدّان من أبرز المعالم وأرقاها في قطاع الضيافة في دبي. وتتكون الشركة من ثلاثة أقسام هي التطوير والعقارات والتصاميم، حيث يقدم كلٌ منها للعملاء منتجات وخدمات مميزة.

لمحة حول فنادق إديشن:

فنادق إديشن هي مجموعة مبتكرة ومتجدّدة من الفنادق الفريدة والمتميزة ذات المفاهيم المصمّمة حسب الطلب، التي تعيد تعريف مفهوم الرفاهية التقليدية وتقدّم جميع فنادق إديشن وجهةً فريدة تعكس أروع الملامح الثقافية والاجتماعية للموقع الذي تشغله والزمان الذي تعاصره، مع باقةٍ متنوعة من خيارات المطاعم والمقاهي المتنوعة والعروض الترفيهية الفريدة من نوعها، والكثير غير ذلك تحت سقفٍ واحد.

ويتحلّى كلّ فندقٍ من فنادق إديشن بهويته العريقة والأصيلة الخاصّة، ويمتلك خواصاً فريدة تعكس أفضل الملامح الثقافية والاجتماعية للموقع الذي يشغله والزمان الذي يعاصره. وعلى الرغم من أن فنادق العلامة تبدو مختلفة تماماً عن بعضها البعض، إلّا أنّ جميعها تركز على الاهتمام بالنواحي الجمالية في جميع تفاصيل نهجها الخاص بالحياة المعاصرة والحديثة بدلاً من التركيز على التصاميم والمظهر الخارجي فقط. ويتمحور مفهوم العلامة حول تقديم تجربة حسية فريدة للضيوف ترتقي بمستوى الفخامة والرقي الذي توفره، حيث تسهم المساحات المشتركة الأنيقة والتصاميم واللمسات الفريدة في تشكيل ملامح التجربة بدلاً من الارتقاء بها بمفردها.

وبالنسبة لسوق تستقطب ضيوفاً أثرياء ومثقفين ممّن ينشدون الخدمات المتميزة، فإن نمط الحياة الذي تقدمه تجارب إديشن يسلّط الضوء على النقاط التي تضمن تحقيق التوازن المثالي بين جوانب التصميم والابتكار والخدمة الممتازة وفق أرقى المعايير العالمية. وتدير إديشن حالياً 20 فندقاً في نيويورك وتايمز سكوير وميامي بيتش وويست هوليود وتامبا وبرشلونة وبودروم ولندن وريكيافيك ومدريد وروما وأبوظبي ودبي وسانيا والصين وشنغهاي وطوكيو وتورانومون وسنغافورة ومجمّع كاناي على شاطئ ريفييرا مايا بالمكسيك وحي جينزا في طوكيو وجدة في المملكة العربية السعودية.

الوحدات السكنية في ذا ريزيدنسز آت دبي بيتش إديشن لا تملكها، ولا تطوّرها، ولا يتم بيعها من قبل ماريوت الدولية أو إحدى الشركات التابعة لها ("ماريوت").

تُستخدم العلامات التجارية لـ إديشن من قبل ED RESIDENCES L.L.C. وHARBOUR PROPCO L.L.C.، وهما شركتا المشروع التابعتان لـ شمال القابضة ذ.م.م، بموجب ترخيص من ماريوت، والتي لم تؤكد دقة أي من البيانات أو التصريحات الواردة هنا.

