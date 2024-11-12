القاهرة: وقعت شركة "شفاء"، المنصة الرائدة في توفير الأدوية للمرضى عبر الانترنت في مصر والسعودية، اتفاقية تعاقدية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين سبل الرعاية الصحية من خلال رقمنة سلسلة الإمداد الدوائي في مصر.

تعمل شركة شفاء والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال هذه الاتفاقية على دعم 250 صيدلية لتبني التكنولوجيا من أجل خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية الميسورة والمتاحة، ومساعدة الصيدليات على بناء أعمال مستدامة، وتوسيع عملياتها، والمساهمة في سوق دوائي قائم على البيانات وموجه نحو المرضى.

ويعد أحد الأهداف الرئيسية لوكالة "USAID" في مصر هو مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكيف والنمو من خلال الربط بالتمويل والاستثمار وسلاسل القيمة المدفوعة بالشراء المستدام. ويتماشى هذا بشكل مباشر مع مهمة "شفاء" في تمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للتكيف مع المشهد المتغير لسوق الأدوية.

كما تلعب أعمدة "شفاء" الأساسية، “Chefaa Now” و “Chefaa Supply”، دورًا محوريًا في هذه الاتفاقية من خلال التركيز على دعم الصيدليات من خلال تعزيز وجودهم الرقمي، وبناء قدرات الصيادلة، وتحسين سلسلة الإمداد واللوجستيات. ويشمل ذلك نشر أسطول متخصص لتلبية الطلبات وتمكين أصحاب الصيدليات من اعتماد البنية التحتية الرقمية، مثل حلول الصيدلة الإلكترونية والمشتريات الرقمية، لتخفيف الضغوط المالية، وذلك من خلال دعم الصيدليات في تبني هذه الابتكارات. تهدف المبادرة إلى تحسين وصول المرضى إلى الأدوية، وتعزيز الالتزام بالعلاج، وتحقيق تأثير إيجابي على نتائج الصحة.

نبذة عن شفاء:

"شفاء" هي شركة تعمل بتوجه رؤية وتقنية تهدف إلى قيادة التحول الرقمي الآمن في الرعاية الصحية وسلسلة الإمداد في إفريقيا والشرق الأوسط. تم تصميمها لتمكين المرضى من العيش بحياة أكثر صحة وسعادة من خلال توفير حلول رعاية صحية شاملة وأساسية للأفراد والكيانات، تهدف لتكون الحل الصحي الشامل الأول لتجربة الرعاية الصحية من البداية إلى النهاية. نحن نعمل على تعزيز جودة الحياة من خلال تسهيل طلب، جدولة، وإعادة تعبئة الوصفات الطبية، سواء كانت مغطاة بالتأمين أو مدفوعة من الجيب.

حصلت شفاء على جائزة المرأة في مجال التكنولوجيا 2023 من Falak Hub، وجائزة VivaTech الأولى لتكنولوجيا الصحة في أفريقيا لعام 2022، وجائزة Cartier Impact لعام 2022، وزميل مبادرة Cartier Women's Institute (CWI) لعام 2020.

مدعومة من " Newtown Partners " (جنوب إفريقيا) و" Global Brain " (اليابان)، مع " with GMS Capital Partners LLC " (الولايات المتحدة)، و" Verod-Kepple Africa Ventures " (نيجيريا)، و"M3, Inc." (اليابان)، و" Falcons 500 Startups " (الولايات المتحدة)، و" LoftyInc Capital " (نيجيريا)، و" Vision Ventures " (السعودية)، و" Flat6Labs " (مصر)، بالإضافة الى العديد من المستثمرين الملائكيين.

تأسست "شفاء" في عام 2018 على يد الدكتورة دعاء عارف والدكتورة رشا راضي، وتربط أكثر من 2 مليون مستخدم نشط شهريًا بأكثر من 1100 صيدلية عبر مصر والسعودية ولديها أكثر من 1 مليون تحميل لتطبيق الهاتف المحمول.

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