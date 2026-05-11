دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كلٌّ من شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (سوق دبي المالي: SHUAA)، الرائدة في مجال الخدمات المالية الإقليمية منذ ما يزيد على أربعة عقود، وشركة كي كابيتال المحدودة (Key Capital)، المتخصصة في إدارة الاستثمارات الثانوية لرأس المال الجريء، عن إطلاق شراكة استراتيجية تُعيَّن بموجبها شعاع كابيتال مستشاراً استثمارياً لصندوق “Key Fund I LP” ، وهو اول صندوق للاستثمارات الثانوية لرأس المال الجريء في المنتقة يستهدف فرص التكنولوجيا عبر منطقتَي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يستهدف الصندوق حجم تمويل يبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وينتهج استراتيجية ثانوية منضبطة تقوم على الاستحواذ على حصص ثانوية في شركات تكنولوجيا عالية النمو من خلال صفقات خارج جدول الملكية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير السيولة للمساهمين الأوائل، مع إتاحة نقطة دخول متميزة إلى أصول ناضجة، بهدف تحقيق توزيعات متسارعة وتعرض محفظي متنوع. لقد نجحت كي كابيتال بإتمام صفقتين استثماريتين في إطار اتخاذ الصندوق شكل شراكة محدودة مُسجَّلة في سوق أبوظبي العالمي.

تأتي هذه الشراكة في لحظة محورية لمنظومة رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد نما إجمالي الاستثمارات الجريئة السنوية في المنطقة من 1.1 مليار دولار أمريكي عام 2020 إلى 3.8 مليار دولار أمريكي عام 2025 وفقاً لمنصة "Magnitt". وبينما تسارعت وتيرة هذه الاستثمارات، لم تواكبها مسارات السيولة المناسبة، مما أفرز حاجة هيكلية ماسّة إلى حلول ثانوية متخصصة. ويُفضي هذا الواقع إلى تكوّن مسار ناضج من الأصول التكنولوجية وتوسّع مستمر في قاعدة المؤسسين والمساهمين الأوائل والمستثمرين الساعين إلى السيولة. وتُقدّر كي كابيتال حجم سوق الاستثمارات الثانوية الإقليمي بأكثر من مليار دولار أمريكي في تنامٍ مستمر. كما بلغ الحجم الإجمالي للصفقات الثانوية على المستوى العالمي مستوىً قياسياً بلغ 240 مليار دولار أمريكي عام 2025 وفقاً لمؤسسة "Jefferies"، مما يعكس الأهمية المتنامية لهذه الفئة من الأصول لدى المخصِّصين المؤسسيين حول العالم.

وبموجب شروط الشراكة، ستقدم شعاع كابيتال دعماً استشارياً يشمل تكوين رأس المال، والعلاقات الاستراتيجية، وتنفيذ عمليات أسواق رأس المال، مستعينةً بمنصتها المؤسسية الراسخة لتعزيز استراتيجية الاستثمار الثانوي المتخصصة لكي كابيتال وشبكة صفقاتها ومنهجيتها الاستثمارية.

وفي هذا السياق، صرّح نبيل الرنتيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال قائلاً: "بلغ سوق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة تحوّل فارقة، ويمثّل قطاع الاستثمارات الثانوية اليوم أحد أبرز الفرص وأكثرها إلحاحاً في المنطقة. تمتلك كي كابيتال فريقاً متخصصاً ذا سجل استثماري مثبت وميزة الريادة بوضوح، ويسعدنا الشراكة معهم بصفتنا مستشاراً استثمارياً. وتنسجم هذه الشراكة تماماً مع استراتيجية شعاع الرامية إلى توسيع منصة إدارة الأصول ودعم أفضل مديري الصناديق في المنطقة."

وأضاف باسل مفتاح، الشريك الإداري لكي كابيتال، قائلاً: "تنطلق كي كابيتال من قناعة راسخة بأن منظومة رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نضجت بوتيرة أسرع مما واكبته البنية التحتية للسيولة. وحان الوقت لاطلاق استراتيجيتنا للاستثمارات الثانوية للمنطقة، نسعى إلى إيجاد طبقة سيولة متخصصة ، تتيح لأصحاب المصلحة الأوائل مسارات خروج منظّمة، وتمكّن المستثمرين من الوصول إلى أصول تكنولوجية عالية الجودة عند نقطة دخول أكثر توازناً. وستعزز المنصة المؤسسية لشعاع كابيتال وحضورها الإقليمي قدرتنا على تطوير هذه الاستراتيجية وتوسيع قاعدة المستثمرين في الفئة، في حين نقترب من إتمام إغلاقنا الأول."

عن شعاع كابيتال

شعاع كابيتال ش.م.ع رائدة في مجال الخدمات المالية الإقليمية، تأسست عام 1979 وهي مدرجة في سوق دبي المالي (SHUAA). تحمل الشركة ترخيصاً من هيئة سوق المال الإماراتية، وتقدم طيفاً واسعاً من الخدمات المالية يشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وحلول أسواق رأس المال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستند شعاع كابيتال إلى منصة راسخة من الخبرة المؤسسية الممتدة لعقود وعلاقات إقليمية متجذّرة، لتقديم خدماتها لقاعدة متنوعة من العملاء المؤسسيين والمؤسسات والأفراد ذوي الثروات من دول الخليج العربي وما وراءها.

عن كي كابيتال

كي كابيتال المحدودة (Key Capital Ltd) الشركة الاولى اقليميا المتخصصة في إدارة الاستثمارات الثانوية لرأس المال الجريء، مرخّصة من هيئة الخدمات المالية والتنظيمية التابعة لسوق أبوظبي العالمي. تأسست الشركة على يد فريق من المشغّلين المتمرسين يمتلكون خبرة استثمارية تراكمية تمتد لأكثر من 29 عاماً، يجمعون بين التخصص في هيكلة الاستثمارات الثانوية لرأس المال الجريء وتنفيذها، وتغطية واسعة لشركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعدّ كي كابيتال أول مدير صندوق في المنطقة مكرّس بالكامل لاستراتيجية الاستثمارات الثانوية لرأس المال الجريء.

بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية:

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خلال استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح

المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال

التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارجاً عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها.

ويستند أي من التصريحات الاستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. ولا نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. يرجى العلم أن الأداء السابق قد لا يكون مؤشرا على النتائج المستقبلية.

لا تشكل هذه الوثيقة عرضاً لبيع أو التماساً لعرض شراء أو التوصية بأي مصالح كانت في أي ورقة مالية أو منتج أو خدمة تقدمها "شعاع كابيتال" أو أي من شركاتها التابعة بصرف النظر عن الإشارة إلى هذه الورقة المالية أو المنتج أو الخدمة ضمن هذه الوثيقة. تجدر الإشارة إلى أن الأداء السابق للشركة لا يمكن اعتباره مؤشراً على نتائجها المستقبلية.

