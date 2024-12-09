شراكة استراتيجية: انضمت هانوا ليف إلى شروق كداعم رئيسي، مما يمكّن التوسع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

الخبرة عبر الحدود: بدعم من 10 صناديق سيادية، بما في ذلك KVIC ، تستفيد شروق من خبرتها في بناء جسور بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

، تستفيد شروق من خبرتها في بناء جسور بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا. تركيز الاستثمار: تركز الشراكة على القطاعات ذات النمو العالي مثل التكنولوجيا المالية، المنصات، البرمجيات، التقنية العميقة و الذكاء الاصطناعي

تحالف مؤثر: تهدف هذه الشراكة إلى تحويل مشهد الاستثمار البديل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، مما يوفر قيمة لا مثيل لها للنظام البيئي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شروق على هامش أسبوع أبوظبي المالي، الشركة الرائدة في الاستثمار البديل المتعدد الأبعاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة استراتيجية بارزة مع مجموعة هانوا ليف، وهي سابع أكبر تكتل تجاري في كوريا الجنوبية حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 61 مليار دولار وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار. تُعد هذه الشراكة خطوة محورية في جهود شروق لربط ممرات الاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط، معززة بدعم من مستثمرين وصناديق سيادية عالمية مرموقة، بما في ذلك شركة كوريا للاستثمار في رأس المال الجريء (KVIC).

إن اختيار هانوا ليف لشروق كشريك رئيسي لدخول سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعكس مكانة شروق كقوة استثمارية رئيسية. ستمكن هذه الشراكة شروق من توسيع خدماتها المالية مع الحفاظ على تركيزها على الاستثمارات ذات التأثير العالي في مجالات التكنولوجيا المالية، المنصات، البرمجيات، الذكاء الاصطناعي والتقنية العميقة. كقائد موثوق في الاستثمارات عبر الحدود، قامت شروق سابقاً بتنظيم تعاونات مهمة، بما في ذلك إنشاء صندوق استثماري بقيمة 160 مليون دولار بين السعودية وكوريا الجنوبية بدعم من 10 صناديق سيادية من المنطقة.

تصريح لكبير مسؤولي الاستثمار لمجموعة هانوا:"تعد شراكتنا مع شروق خطوة استراتيجية في التزامنا بتوسيع حضورنا العالمي في المناطق ذات النمو المرتفع مثل منطقة الشرق الأوسط، التي نراها قوة رئيسية في مستقبل الابتكار المالي والاستثمارات البديلة. لقد جذبنا سجل شروق المميز في قطاع الخدمات المالية، حيث أظهرت قدرة فريدة على بناء وتوسيع حلول ذات تأثير وقيمة مستدامة. سيسهم هذا التعاون ليس فقط في تعزيز نجاحات شروق الحالية، بل في توسيع نطاقها وخلق فرص جديدة لتوسيع الخدمات المالية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. معاً، نسعى إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز دور المنطقة كلاعب محوري في النظام المالي العالمي."

محمود عدي، الشريك المؤسس لشروق، علّق على الشراكة قائلاً: *“شراكتنا مع هانوا هي شهادة على قوة شروق كشركة استثمارية متعددة الأبعاد. بدعم من هانوا، سنتمكن من تعزيز تأثيرنا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. هذه الشراكة تتماشى مع رؤيتنا لتحويل مشهد الاستثمار من خلال دعم الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل القطاعات الرئيسية في المنطقة.”*

شاين شين، الشريك المؤسس لشروق، أضاف قائلاً: “دأبت شروق دائمًا على سد الفجوات بين الشرق الأوسط وآسيا، مما يفتح فرصاً استثمارية فريدة ويدعم النمو. هذه الشراكة مع هانوا تعزز قدرتنا على التوسع والابتكار ودعم الشركات الناشئة في القطاعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية. معاً، نحن مستعدون لإطلاق موجة جديدة من النمو والابتكار.”

مع تطور بيئات الشركات الناشئة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل سريع، تكتسب التزامات شروق في خلق التآزر عبر الحدود وتعزيز الابتكار أهمية أكبر. بدعم من هانوا و10 صناديق سيادية، تمتلك شروق مكانة فريدة لرفع مستوى الاستثمارات البديلة في المنطقة، بما يتماشى مع التحولات التنظيمية والأهداف الإقليمية للنمو المستدام.

نبذة عن شروق

تأسست شروق في عام 2017، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستثمر صناديقنا لرأس المال الجريء والائتمان الخاصة في أكثر الشركات تطورا في العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد..

بالاستفادة من خبراتنا العميقة في مجالات التقنية المالية، والمنصات، و البرمجيات، والتكنولوجيا المتقدمة، استثمرنا في مبتكرين رائدين في السوق، كسبيل المثال و ليس الحصر، Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، تمارة، Sarwa، لين للتكنولوجيا، مزن وليندو.

بُنيت شروق على قيم بناء الشركات مع المؤسسين وتحديد عوائد جذابة للمستثمرين و لدينا حضور قوي وفعال في الامارات، السعودية، مصر وكوريا.

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