دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت كلّ من "دوتكو" (Dutco) وشركة "سويد آند سويد" العقارية (Sweid & Sweid)، عن إطلاق "تيرالوجيكس" (Terralogix)، أكبر مجمّع للخدمات اللوجستية مملوك للقطاع الخاص في الإمارة، في خطوة تدعم طموحات دبي بأن تصبح واحدة من أفضل خمسة مراكز لوجستية من الدرجة الأولى في العالم. انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي في منطقة ورسان، شمال دبي، يمتد هذا المشروع على مساحة 3.3 مليون قدم مربع وقد تمّ تصميمه ليكون بمثابة نقطة وصل حيوية ضمن البنية التحتية لسلسلة التوريد في دبي.

وفي معرض تعليقه على هذا المشروع، قال ماهر سويد، المؤسس والشريك الإداري لشركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid): "سيتمّ تطوير مشروع ’تيرالوجيكس‘ (Terralogix) من قبل كلّ من ’دوتكو‘ (Dutco) و’سويد آند سويد‘ (Sweid & Sweid)، وهما شركتان راسختان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتمتعان بإرث قوي وسجل حافل ومثبت من الإنجازات في هذا المجال." وأضاف: "تحمل ’دوتكو‘ في جعبتها عقوداً من الخبرة اكتسبتها من خلال العمل ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك البناء والضيافة والعقارات وقطاعي النفط والغاز، في حين تشتهر ’سويد آند سويد‘ بانجازاتها المتمثلة في تطوير بعض من الأصول العقارية الأعلى مستوى والأعلى جودة. من خلال ضمّ جهودنا، سنعمل على تقديم مشروع ’تيرالوجيكس‘ (Terralogix)، الذي يعِد بأن يكون مشروعاً تاريخياً من شأنه أن يقود تطور القطاع الصناعي في دبي."

يتميّز مشروع "تيرالوجيكس" (Terralogix) عن غيره من المشاريع بفضل موقعه المتميز وقدرته على التكيف ليتناسب مع الظروف المختلفة في بيئة العمل المتغيرة باستمرار. باعتباره واحداً من المشاريع اللوجستية واسعة النطاق القليلة في شمال دبي، يتيح مشروع "تيرلوجيكس" (Terralogix) الوصول إلى المناطق التي لا تصل إليها خدمات المرافق اللوجستية الأخرى المتركزة بشكل كبير في منطقة جنوب دبي. بفضل تصميمه القائم على نهج الوحدات النمطية أو التصميم المعياري، واعتماده على نموذج التأجير المرن، يسمح المشروع للمستأجرين بتوسيع نطاق منشآتهم أو توسيعها أو ببنائها حسب الطلب لتلبية مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم. تجدر الإشارة إلى أن الأعمال جارية بالفعل ضمن المرحلة الأولى من المشروع، ومن المقرر الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2026.

من جهته، قال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوتكو" (Dutco Group): "مع تسارع الوتيرة نحو تحقيق هدف أجندة دبي الاقتصادية (D33) المتمثل في دفع عجلة النمو ومضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، تشكّل الخدمات اللوجستية والتجارة ركيزة أساسية في الجهود نحو بلوغ هذه الرؤية. يساهم المشروع في إضفاء قدرة جديدة وهامة على قطاع يرزح تحت وطأة الضغوط المتنامية الناتجة عن ارتفاع الطلب على مثل هذه الخدمات والعرض المحدود. بذلك، ومن خلال توفيره إمكانية الربط المباشر بالطرق السريعة الرئيسية والوصول الفوري إلى المطارات والموانئ البحرية، يحتل مشروع ’تيرالوجيكس‘ (Terralogix) مكانة هامة تتيح له دعم الشركات العاملة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل."

تجدر الإشارة إلى أن التأجير المسبق لمشروع "تيرالوجيكس" (Terralogix) مفتوح حالياً. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.terralogix.ae.

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