أبو ظبي، دبي: أعلنت شركة وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع، ("وطنية" أو "الشركة")، وهي شركة استثمارية قابضة رائدة في مجال الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لا سيما في قطاع التكافل، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز WATANIA، عن تعيين الرمز كابيتال ذ.م.م كموفر سيولة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

وستبدأ شركة الرمز التداول المستقل على أسهم شركة وطنية إنترناشيونال القابضة ضمن المعايير المحددة وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها اعتبارًا من 15 أغسطس 2024.

تعتبر شركة الرمز من شركات صناعة السوق المرخصة في سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز السيولة من خلال وضع آلية للتداول تهدف الى تخفيض الفجوات بين العرض والطلب والحد من التقلبات السعرية وزيادة حجم التداول مما يساعد على تضييق الفجوة بين القيمة الحقيقية والقيمة السوقية وتحسين كفاءة تداول اسهم الشركة.

وصرح السيد جوتام داتا، الرئيس التنفيذي لشركة وطنية إنترناشيونال القابضة:"يسعدنا تعيين شركة الرمز كابيتال كمزود للسيولة بما يتماشى مع جهودنا المستمرة للحفاظ على النمو في الاداء التشغيلي والمالي القوي للشركة وسعيا منا لتعزيز وضعها في السوق وثقة المستثمرين، من خلال المساهمة في خلق بيئة تداول ديناميكية وشفافة. وستعمل شركة الرمز بفعالية على تحسين جودة عمليات التداول من خلال توفير أسعار تنافسية ثنائية الاتجاه لزيادة احجام التداول و زيادة الاهتمام بتداول أسهمنا المدرجة في سوق دبي المالي. ونتطلع إلى العمل مع شركة الرمز لتعزيز السيولة ودعم جهودنا المستمرة لخلق قيمة مستدامة لمساهمينا".

وتعليقاً على ذلك، قال كريم شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة الرمز كابيتال: "نحن سعداء بتعييننا كموفر سيولة لشركة وطنية إنترناشيونال القابضة التي تعد إضافة هامة إلى محفظة عملائنا التي تغطي قطاعات مختلفة في الدولة. يعكس هذا التعيين التزامنا الراسخ بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة لعملائنا مع حفاظنا في ذات الوقت على أعلى معايير الحوكمة والشفافية. ونحن نسعى بشكل مستمر إلى خلق مستويات تداول صحية منتظمة، والموازنة بين العرض والطلب. نرحب بشركة وطنية إنترناشيونال القابضة ونؤكد لمساهميها حرصنا على تنفيذ التزاماتنا المتفق عليها على أكمل وجه".

وتعرف شركة الرمز على نطاق واسع بتقديمها خدمات عالية المستوى في صناعة السوق، إلى جانب أنها أثبتت قدرتها بشكل متواصل في تعزيز السيولة من خلال ترسيخها للعلاقات التعاونية في الأسواق التي تعمل فيها. احتلت شركة الرمز مركز الصدارة منذ إطلاقها خدمات صناعة السوق المتاحة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

نبذة عن الرمز

تأسست شركة الرمز في العام 1998، وهي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وكذلك سلطة دبي للخدمات المالية. تقدم الرمز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إدارة الأصول وتمويل الشركات والوساطة المالية والتداول بالهامش وصناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الطرح العام والأبحاث المالية.

نبذة عن شركة وطنية انترناشيونال القابضة

وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع هي كيانٌ مدرجٌ في سوق دبي المالي برأسمالٍ يقدر بـ 260 مليون درهمٍ إماراتي. تشكّلت الشركة بعد دمج مشغلَي تكافل رئيسيَّين في الدولة بما في ذلك الاستحواذ في عام 2020 من قبل دار التكافل على شركتي نور تكافل العام والعائلي واندماج دار التكافل في يوليو 2022 مع شركة وطنية تكافل (وطنية).

وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع، هي شركةٌ استثماريةٌ قابضةٌ، غيرت اسمها في مارس من عام 2023 من دار التكافل ش.م.ع. وفي يوليو 2023، تم تغيّر رمز تداول الشركة في سوق دبي المالي من [DARTAKAFUL] إلى [WATANIA] بعد استكمال الشروط التنظيمية المطلوبة. ويقع المكتب الرئيسي للشركة في صالات العرض 2 في جبل علي بدبي.

وتعد وطنية انترناشيونال القابضة المساهم الوحيد في شركتين عاملتين: وطنية للتكافل العام (نور تكافل العامة ش.م.ع سابقًا) ووطنية للتكافل العائلي (نور للتكافل العائلي ش.م.ع سابقاً). حيث تقدم الشركتان العاملتان مجموعةً كاملةً من منتجات التكافل بما في ذلك منتجات التكافل العام والتأمين التكافلي الصحي والعائلي للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعد الشركتان من مقدمي خدمات التكافل الرائدتين في الإمارات العربية المتحدة، وتديران مكاتب خدماتٍ كاملةً تقع في أبو ظبي وجبل علي في دبي وفروع بيزنس بوينت والقرق في ديرة وفي الشارقة.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الاتصال على 800-WATANIA أو زيارة www.watania.ae

لاستفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ:

نهى حبيب، نائب الرئيس - الاتصالات المؤسسية وعلاقات المستثمرين، وطنية انترناشيونال القابضة من خلال noha.habib@watania.ae

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