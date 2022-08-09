الدوحة: أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز عن تعيين سافيو إبراهيم مديراً للشركة في دولة قطر. وسيتولى إبراهيم مسؤولية تقديم حلول تقنية مخصصة لتلبية احتياجات العملاء في الدولة، بالإضافة إلى الخدمات السحابية والحوسبة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي، والحافة الذكية، والبرمجيات، والتخزين. كما أوكلت إليه مهمة تعزيز نمو الشركة والحفاظ على مستويات عالية من الأداء تثري تجربة العملاء والشركاء.

وقبل توليه منصبه الجديد، شغل إبراهيم منصب مدير المبيعات ومسؤولاً عن قنوات التوزيع في مصر وقطر ومنطقة المشرق العربي، حيث انضم إلى أتش بي إي في عام 2014 كمدير أول للعملاء في لبنان، وعقب النجاح الذي حققه، تمت ترقيته إلى مدير القنوات الإقليمية التي تغطي لبنان والعراق. وفي عام 2018، عُيّن ابراهيم مديراً للمبيعات في منطقة الخليج والمشرق العربي، حيث تمكن خلال مسيرة عمله في الشركة من بناء نماذج ناجحة للمبيعات ومن تطوير علاقات وثيقة مع الشركاء والعملاء وتحقيق نمو مستمر للشركة.

إبراهيم هو مهندس كمبيوتر واتصالات حاصل على درجة الماجستير في الشبكات والاتصالات، وعلى ماجستير إدارة الأعمال الدولية في إدارة المشاريع من جامعة باريس دوفين وجامعة باريس 1 - بانتيون سوربون في فرنسا، ويتمتع بخبرة طويلة في إدارة المبيعات وتطوير القنوات واستراتيجيات نمو الأعمال، ويملك أكثر من 14 عامًا من الخبرة الفنية والمبيعات تمكن خلالها من تحقيق إنجازات استثنائية.

وبهذه المناسبة، قال رائف أبو دياب، المدير العام لمصر وقطر ومنطقة المشرق العربي في أتش بي إي: "يمتلك إبراهيم خبرة قيادية متميزة وباعًا طويلًا في الإدارة والقدرة على تحقيق الأهداف التي وضعتها الشركة، وقد تمكن خلال منصبه السابق من إرساء رؤية لمستقبل أعمالنا في قطر تتمحور حول الأفراد والنمو ونشاط الشركة في السوق، لذا أنا واثق بأنه يمكننا تحقيق نجاحات كثيرة تحت قيادته".

من جانبه، قال سافيو إبراهيم مدير الشركة في دولة قطر، قائلًا: "أنا سعيد جدًا واتطلع بشغف لتولي مهمة قيادة أتش بي إي في قطر خلال هذه الأوقات بالتحديد، في الوقت الذي بدأ فيه العالم بالتعافي تدريجيًا من جائحة كوفيد-19، واستعداد قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لنا لدعم شركائنا وعملائنا وترسيخ مكانتنا في قطر وجعل هذه التجربة ناجحة واستثنائية. ونظرًا إلى أننا نقدم خدمات التحول الرقمي بناءً على الطلب باستخدام منصة أتش بي إي جرين ليك من الحافة إلى السحابة، فسأركز على مساعدة عملائنا لتحقيق أهداف أعمالهم ودعم شركائنا لدفع عجلة النمو".

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لمحة عن هيوليت باكارد إنتربرايز

تعد هيوليت باكارد إنتربرايز شركة عالمية رائدة في مجال توفير منصات الربط بين الشبكات الطرفية والحوسبة السحابية كخدمة، حيث تساعد الشركات على تعزيز إنتاجيتها من خلال توفير قيمة مضافة من جميع بياناتها بصرف النظر عن مواقع حفظها. واستناداً إلى عقود طويلة من إعادة تصور المستقبل والابتكار لتطوير أنماط حياتنا وعملنا، توفر هيوليت باكارد إنتربرايز حلولاً تقنية فريدة ومنفتحة وذكية، مع خبرات معمقة تشمل جميع أشكال الحوسبة السحابية والشبكات الطرفية لمساعدة العملاء على تطوير نماذج أعمال جديدة، والتفاعل بطرق مبتكرة، وزيادة الأداء التشغيلي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hpe.com

للتواصل الإعلامي:

يحيى عيسى

Yehia.Issa@fleishman.com