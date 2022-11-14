افتتحت مؤخراً شركة نيو أوتو للسيارات صالة عرض جديدة وعصرية في منطقة دبي للسيارات المخصصة (DUCAMZ) في دبي. تمتد الصالة الجديدة على مساحة واسعة وتشمل 4 صالات عرض تتضمن كل واحدة منها على مجموعة متميزة من السيارات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود والوقود البديل والسيارات الكهربائية من أهم مصنعي السيارات الرائدين في العالم مثل فولكس فاجن وتويوتا وشيفروليه وميتسوبيشي وغيرها الكثير.

وقد شهد سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة انتعاشًا لافتاً في عام 2022 مع مبيعات تنافسية للطرازات المختلفة عبر القطاعات. بينما تستمر سيارات الدفع الرباعي في الهيمنة، شق الملتحقين الجدد من المركبات الكهربائية والهجينة طريقهم إلى قائمة تفضيلات العملاء، لتقديم خيارات صديقة للبيئة.

وفي تعليقه عن النمو الإيجابي بعد الأداء المتراجع للصناعة خلال جائحة كوفيد-19؛ قال السيد بلال نصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيو أوتو للسيارات: "شهد سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة انتعاشاً كبيراً بعد ركود طويل خلال الجائحة. حيث سجلنا نموًا لافتًا في المبيعات في عام 2022 فقد شهد هذا القطاع منحنى تصاعديًا وخيارات وقود بديلة توفرها دواسة الوقود التي تشتد الحاجة إليها لزيادة إجمالي إيرادات مبيعات السيارات. "

وتلبية للطلب المتزايد على السيارات عبر القطاعات ولمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة؛ قامت شركة "نيو أوتو للسيارات" بتدريب العاملين في الصالة لاكتساب المعرفة الفنية المتكاملة.

من خلال توفير معلومات شفافة عن الفروقات بين العلامات التجارية من حيث الأداء، والأسعار، وخدمات ما بعد البيع؛ اكتسبت الشركة الرائدة في تجارة السيارات سمعة طيبة كونها مصدراً موثوقاً لشراء السيارات والتجارة. ومن خلال التوسعة الجديدة للشركة عبر إضافة صالة عرض جديدة إلى محفظتها الحالية، عززت نيو أوتو للسيارات من وجودها في المنطقة.

وفقاً لموقع Statisca.com، من المتوقع أن تصل إيرادات سوق سيارات الركاب إلى 5.38 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وغالباً ما ستظهر معدل نمو سنوي (معدل نمو سنوي مركب 2022-2026) يبلغ 1.74٪، مما يؤدي إلى حجم سوق قدره 5.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. في حين أنه من المتوقع أن تصل مبيعات وحدة سوق السيارات الكهربائية إلى 15070.2 سيارة في عام 2027. مع توسيع مجالات العمل، وإدارة سلسلة التوريد بسلاسة، وخدمات ما بعد البيع التنافسية ؛ تستعد شركة نيو اوتو للسيارات للمساهمة في الارتقاء بإحصاءات المبيعات هذه بشكل تنافسي.

وقد سجلت شركة "نيو أوتو" في العام الماضي بيع أكثر من 24000 مركبة، حيث كان لعلامة ميتسوبيشي النصيب الأكبر لفئات مثل باجيرو، إل200، أوتلاندر سبورت إلى جانب العديد من الطرازات الأخرى. حتى في الوقت الذي تلبي فيه قاعدة عملاء واسعة النطاق، فإن الجزء الأكبر من عملاء شركة نيو أوتو هم من الذين يسعون إلى شراء سيارات للتصدير إلى منطقتي رابطة الدول المستقلة، منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، افريقيا، بالإضافة إلى العديد من البلدان الموجودة على خارطة خطة التوسع الخاصة بها.

وتابع بلال نصر مشاركًا المزيد من التفاصيل: "تدعم حكومة الإمارات العربية المتحدة قطاع السيارات لجعله مصدراً رئيسيًا للإيرادات، وقد شهدنا نموًا هائلاً لهذه الصناعة في الفترة الماضية ليحتل المرتبة الثانية في الترتيب باعتباره سوق السيارات الأسرع نموًا بعد المملكة العربية السعودية. أما فيما يتعلق بالسيارات الصديقة للبيئة، فوجود ميزات متعددة مثل توفير الحوافز لتشجيع استيراد واستخدام المركبات الكهربائية، والتخفيف من الضرائب كانت عاملاً مساعداً لتسارع الطلب على المركبات الخالية من الانبعاثات. وتعتبر إمارة دبي على وجه الخصوص مركزاً رئيسياً للسيارات وستبقى في موقع الريادة فيما يتعلق بتصدير المركبات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم توقيت إطلاق صالة العرض الجديدة لدينا بشكل جيد لمواكبة ارتفاع الطلب على المركبات عبر القطاعات ونأمل أن يكون لنا مساهمة كبيرة في رفع معدل النمو المتوقع. "

تم تصميم صالة العرض الجديدة لتلبي الطلب المتزايد على السيارات والخدمات الملحقة بها، واستيعاب وكلاء ومديري مبيعات إضافيين للانخراط في الأعمال التجارية مع العملاء. ومع وجود فئات وطرازات متنوعة للاختيار من بينها، ستوفر الشركة أيضًا حلول تصدير سريعة وسلسة للسيارات ليتم توصيلها لجميع أنحاء العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -