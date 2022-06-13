(عمّان، الأردن): أعلنت شركة "نتورك إنترناشيونال"، المزوّد الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن دخول تعاونها الاستراتيجي مع شركة "مدفوعاتكم"، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني، ومشغل نظام "إي فواتيركم" الإلكتروني لدفع الفواتير مرحلتها التالية، وذلك إثر توقيع اتفاقية إطلاق بوابة التجارة الإلكترونية بين الطرفين.

وتهدف الاتفاقية لتمكين شركة "مدفوعاتكم" من تطوير نموذج أعمالها والتوسع في قطاعات جديدة - وهي المدفوعات والمعالجة؛ حيث ستسمح لها بتسهيل الحصول على خدمات التجارة الإلكترونية من خلال بوابة مدفوعات التجارة الإلكترونية الخاصة بشركة "نتورك انترناشيونال".

وتقدم شركة "مدفوعاتكم"، التي تأسست في العام 2011 متخذة من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، حلاً قياسياً لدفع الفواتير، متمكنة معه من تحقيق نمو ملحوظ في زيادة عدد المنضمين لمنظومة الدفع الإلكتروني من المستخدمين في جميع أنحاء الأردن.

وفي تعليق له على ذلك، قال الرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك انترناشيونال - الأردن"، أمجد الصادق: "بصفتها المزود الرائد لحلول الدفع في الأردن والمنطقة، فقد لعبت "نتورك انترناشيونال" دوراً مهماً في تطور الأعمال الأساسية لشركة "مدفوعاتكم" على مر السنين؛ حيث وفرت التكنولوجيا والخبرة اللازمتين لاستكمال نموها وقيمتها المقترحة القوية. يسعدنا مواصلة هذا التعاون الناجح ومساعدة شركة "مدفوعاتكم" على توسيع عروض التجارة الإلكترونية الخاصة بها."

ومن جهته، قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة مدفوعاتكم، ناصر صالح: "تمتلك شركة "نتورك إنترناشيونال" خبرة هائلة ومعرفة فنية في معالجة المدفوعات، لذلك كانت الخيار الأول للتعاون معها، والذي نثق بأنه سيدعم نمو وتطوير نموذج عمل شركة "مدفوعاتكم". وبالنظر إلى المرحلة التالية من النمو، نحن متحمسون للتوسع في مجال معالجة المدفوعات والحلول المدعومة بقدرات "نتورك إنترناشيونال"."

وتعمل شركة "نتورك إنترناشيونال"، مع شركة "مدفوعاتكم" لإنشاء عرض قيمة الإصدار/ عرض قيمة الفاتورة المصدرة، والذي سيمكن "مدفوعاتكم" من تقديم حلول إصدار البطاقات والمدفوعات لقاعدة عملاء جديدة كانت في السابق محدودة من حيث الوصول إلى هذه الحلول.

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