الكويت، عقدت شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.، إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، اجتماع جمعيتها العامة العادية الخامس والعشرين يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026 في دولة الكويت، وأقرت الجمعية كل بنود جدول أعمالها بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 45% من القيمة الاسمية للسهم، أي 45 فلساً للسهم الواحد.

وفي كلمته خلال الجمعية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ميزان القابضة، السيد/ منتصر جاسم الوزان: "لقد نجحت مجموعة ميزان القابضة خلال عام 2025 في تحقيق نمو ملموس على مستوى الإيرادات وتحسين مستويات الربحية، مدعومةً بتطوير مستمر في كفاءة العمليات، وتحسين مزيج الأنشطة، وتعزيز الانضباط المالي. ولم يكن هذا الأداء نتاج ظروف مرحلية، بل نتيجة عمل مؤسسي متراكم، قائم على وضوح التوجه، ودقة التنفيذ، والتركيز على تحقيق قيمة حقيقية ومستدامة."

ومن ناحيته قال السيد/ عمرو فرغل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة: "نحرص بشكل مستمر على التواصل مع مساهمينا ومناقشة أداء الشركة، وقد عكس أداء عام 2025 استمرار تحقيق نمو متوازن وتحسن في جودة الأرباح. في ميزان، نؤمن أن دورنا يتجاوز الأرقام ، بل يمتد إلى مسؤوليتنا تجاه المجتمع، من خلال ضمان استمرارية توفير الغذاء والمياه والأدوية، وهو التزام نضعه في صميم عملنا. وخلال المرحلة القادمة، سنواصل التركيز على تعزيز أعمالنا الأساسية في قطاع التصنيع و التوزيع الغذائي، إلى جانب التوسع في قطاع الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي، حيث يحرز مشروع الشفاء تقدماً مستمراً ويعد احد أهم محركات لنمو المستقبلية للمجموعة. ونفخر بأن يُعقد اجتماع هذا العام في موقع مشروع الشفاء، والذي يجسد رؤية واضحة بدأت تتحقق على أرض الواقع، بجهود وقيادة الزملاء السيد علي عبدالرحمن الوزان والدكتور راشد خزعل.”

أبرز البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

الإيرادات: 297.1 مليون د.ك.، بارتفاع 3.8%

الأرباح التشغيلية: 26.6 مليون د.ك.، بارتفاع 18.0%

الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 35.3 مليون د.ك.، بارتفاع 11.8%

الأرباح قبل الضرائب: 20.5 مليون د.ك.، بارتفاع 25.0%

الأرباح بعد الضرائب: 18.6 مليون د.ك.، بارتفاع 20.0%

الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم: 17.3 مليون د.ك.، بارتفاع 19.0%

عن مجموعة ميزان القابضة:

تباشر عمليات في ست دول من خلال 34 شركة تابعة لها، ويعمل فيها ما يزيد عن 8,000 موظّف

توزّع أكثر من 34,000 صنفٍ (SKU)

لمنتجات غذائية واستهلاكية من كبرى العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، وهو ما يجعل شركة ميزان القابضة من كبرى الشركات من حيث عدد العلامات التجارية التي تصنعها وتوزعها وكذلك من حيث المبيعات والحصة السوقية، إضافة إلى حصة الشركة من إجمالي إنفاق المستهلك في الفئات التي تخدمها. يغطي نشاطها مختلف القطاعات الاستهلاكية، ويدعمه علاقات طويلة الأمد مع شركات عالمية معروفة منها "جونسون آند جونسون" ( Johnson & Johnson )، و"عليان كميبرلي كلارك" ( Olayan-Kimberly Clark ) و"ريكيت بنكينزر" ( Reckitt Benckiser ) و"أرلا فودز" ( Arla Foods ) و"جنرال ميلز" ( General Mills ) و"ساره لي" (Sara Lee) والعديد من الشركات المصنّعة الأخرى.

تجهز 110,000 وجبة يومياً في الكويت وقطر ضمن قطاع التجهيزات الغذائية.

تمتلك مرافق تصنيع الغذاء والمشروبات والسلع الاستهلاكية على مساحة تغطي 190,000 متر مربع في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

تتمتع بعلاقات قوية مع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.

تقوم الشركة على التكامل الرأسي بما في ذلك تصنيع المعلبات، وتزويد الوجبات، وتقديم الخدمات المساندة واللوجستية.

تضمن قائمة عملاء الشركة في قطاع "خدمات الأغذية" مطاعم المأكولات السريعة العالمية، وشركات التجهيزات الغذائية للطيران، وكبرى شركات الخدمات الغذائية.

تعد شركة ميزان القابضة شركة ذات تاريخ يمتد الى 80 عاماً، وقد تم إدراجها في بورصة الكويت خلال الربع الثاني من عام 2015. يقع المقر الرئيسي للشركة في الكويت، مع أنشطة تشغيلية مباشرة في الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، والأردن.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

التصاريح الإعلامية: سعد البرازي، البريد الإلكتروني: saad@bensirri.com

علاقات المستثمرين: عمر فودة، هاتف: 22286475-00965، البريد الإلكتروني: ir@mezzan.com

-انتهى-

#بياناتشركات