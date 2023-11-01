مسقط، انطلقت إلى الجبل الأخضر بداية هذا الأسبوع مجموعة من طالبات الكليات/الجامعات والباحثات عن عمل من مختلف مناطق السلطنة في دورة خارجية لمدة أربعة أيام ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي لشركة مصفاة الدقم بالتعاون مع مؤسسة أوتورد باوند عُمان. وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركات بمجموعة من المهارات الأساسية وأخلاقيات العمل.

وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج "مهارة" الذي تنفذه أوتورد باوند عُمان بدعم من شركة مصفاة الدقم لدعم الشباب العماني وتطوير إمكاناتهم عن طريق خوض تجربة تعلم مميزة في البيئة الخارجية تتخللها مجموعة من الأنشطة والنقاشات التي تركز على المهارات الوظيفية الأساسية، والأخلاق المهنية. يستهدف برنامج "مهارة" طلاب المدارس الحكومية من ولاية الدقم في دورة المهارات الحياتية، وطلاب الكليات والجامعات والباحثين عن عمل من مختلف محافظات السلطنة في دورة الجيل القادم.

وحول هذه الشراكة، قال جاسم بن حسن العجمي، رئيس الهوية المؤسسية وثقافة العمل بمصفاة الدقم: "يسرنا أن نعلن عن تعاوننا مع مؤسسة أوتورد باوند عُمان، أكبر مقدّم لبرامج التدريب التجريبي في البيئة الخارجية في سلطنة عُمان، وذلك في إطار شراكة وثيقة تعكس التزامنا المشترك بتمكين الشباب العُماني وتوفير برامج تسمح لهم بإطلاق العنان لإمكاناتهم اللامحدودة.

من خلال مجموعة مميّزة من الأنشطة والتجارب المفعمة بالتحديات في الهواء الطلق، توفر هذه الدورة التدريبية للمشاركين فرصة فريدة لتوسيع دائرة معارفهم وصقل مهاراتهم الحياتية والمهنية وتسليحهم بالمعرفة والخبرات اللازمة لمجابهة التحديات اليومية التي قد تقف عائقًا أمام تقدّمهم سواء في مجال عملهم أو في مجتمعاتهم.

نحن في شركة مصفاة الدقم، إذ نؤمن بأهمية التعلّم المستمر وتطوير الذات، وتماشيَا مع رؤية عُمان 2040، نواصل بثبات رحلتنا لتعزيز ازدهار المجتمعات العُمانية من خلال الاستثمارات الاجتماعية الاستراتيجية التي تستهدف الشباب وتؤهلهم لحمل راية المستقبل."

ومن جانبه قال محمد الزدجالي، القائم بأعمال المدير التنفيذي بمؤسسة أوتورد باوند عُمان: "نثمن لشركة مصفاة الدقم دعمها المستمر الذي سيمكن عددا من الشباب العمانيين من خوض دوراتنا الخارجية التي ستزودهم بمهارات قيمة للحياة والعمل والتعليم، إذ باتت أوتورد باوند عُمان منذ بداياتها في عام 2009 مؤسسة رائدة تسعى إلى تطوير المواهب الوطنية في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040."

انطلاقًا من بداياتها في عام 2009، باتت أوتورد باوند عُمان مؤسسة رائدة تسعى إلى تطوير المواهب الوطنية في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، حيث قدمت دوراتٍ تدريبية لأكثر من 23 ألف شخصٍ، بالإضافة إلى تشغيلها لثلاث مراكز تدريب وطنية بمستويات عالمية داخل السلطنة.

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نبذة عن مصفاة الدقم:

مصفاة الدقم مشروع مشترك بين شركة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب. ويعد موقعه الإستراتيجي ميزة تنافسية، وذلك بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا من شأنه أن يسهّل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها. تبلغ الطاقة التكريرية 230.000 ألف برميل يومياً وستعمل على إنتاج الديزل و وقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال باعتبارها المنتجات الرئيسية للمصفاة.

نبذة عن أوتورد باوند عُمان:

أوتورد باوند عُمان هي مؤسسة غير ربحية أنشأت بموجب قرار وزاري وهي جزء من مؤسسة أوتورد باوند العالمية التي بدأت عام 1941م. تساعد دورات أوتورد باوند عُمان على تطوير الأفراد وتزويدهم بمهارات قيمة للحياة والعمل والتعليم باستخدام صحاري وجبال عُمان كبيئة لها. تقدم المؤسسة دوراتها للشباب بالتعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم أيضا برامج تدريب وتطوير مهني لعدد كبير من الشركات الرائدة في السلطنة، وكذلك دورات تدريبية متخصصة في القيادة وتطوير الفريق.