دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2025: أعلنت شركة مستر إيت للتطوير العقاري، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال التطوير العقاري مع خبرة تزيد عن 20 عاماً، عن إطلاق مشروع فيلا ديل ديفوس في جزر دبي، أول مشروعاتها السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد هذا المشروع الأول من بين خمسة مشاريع تعتزم الشركة تنفيذها في الجزر، مع إجمالي حجم استثمار يبلغ نصف مليار درهم، ما يرسي معايير جديدة للحياة الفاخرة على الواجهة البحرية.

وفي إطار الاحتفال بتدشين هذا المشروع، تستضيف شركة مستر إيت للتطوير العقاري حدثاً حصرياً في منتدى بلوواترز في 8 فبراير 2025، عند الساعة 6 مساءً. وسيجمع الحدث قادة من القطاع ومستثمرين وضيوف رفيعي المستوى وستقدم الشركة خلاله لمحة حصرية عن المشروع.

هذا ويقع المشروع على جزر دبي، وهو يمثل أول مشروع يحمل علامة تجارية من شركة مستر إيت للتطوير العقاري. ويضم المشروع 108 وحدات سكنية وشقق بنتهاوس تتراوح بين وحدات من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم مصممة بعناية فائقة. ويوفر المشروع للمستثمرين فرصة مميزة لامتلاك منزل فخم على شاطئ البحر في أحد أكثر مشاريع التطوير تميزاً في دبي، حيث سيتم استخدام أرفع معايير التشطيبات الداخلية في كل وحدة سكنية، فضلاً عن استخدام أسطح حجرية ورخامية رائعة.

وفي سياق تطوير هذا المشروع، تتعاون مستر إيت مع المصمم البريطاني الشهير توم ديكسون، مبتكر مجموعة تجهيزات الحمامات الحصرية التي سيتم استخدامها في الوحدات السكنية. وسيتم دمج عناصر مميزة من تصميم ديكسون في التصميمات الداخلية للمرافق، مما يضيف لمسة فريدة من الرقي المعاصر. وسيحضر توم ديكسون شخصياً حفل إطلاق المشروع، حيث سيجتمع مع بعض اهم قادة القطاع وأصحاب الرؤى للاحتفال بهذا الإنجاز على جزر دبي.

ويقع مشروع فيلا ديل ديفوس في موقع متميز على الساحل الأول لجزر دبي، وهو يوفر للسكان إمكانية الوصول إلى وسائل راحة عالمية المستوى، بما في ذلك شواطئ خاصة وملعب جولف ومركز تسوق فاخر ومرافق رعاية صحية حديثة.

كما يبعد المشروع 20 دقيقة فقط من وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي ودبي مول، مما يضمن لسكانه الوصول بشكل سلس إلى مراكز الأعمال والترفيه في المدينة.

وفي تعليقه على إطلاق المشروع، قال إيميلز داوياتس، المدير في شركة مستر إيت للتطوير العقاري: "يمثل مشروع فيلا ديل ديفوس تتويجاً لسنوات من التخطيط والتصميم الدقيق. ونحن سعداء جداً بتقديم هذا المشروع الاستثنائي إلى سوق دبي وتقديم مزيج فريد من التصميم الحديث ووسائل الراحة عالمية المستوى وإطلالات هادئة على الواجهة البحرية للمقيمين المميزين. وسيحظى سكان المشروع بأفضل ما يوفره القرب من قلب دبي النابض بالحياة وهم ينعمون بالعيش في ملاذ ساحلي هادئ، وذلك بفضل الشعور بالخصوصية والعزلة التي يتسم بها المشروع".

وأضاف داوياتس: "نحن نكن احتراماً كبيراً لجمال دبي، ولهذا ارتأينا أن نستلهم في مشروعنا هذا هندسة معمارية تعزز جمال أفقها الرائع. ونعتقد أن كل مشروع يجب أن يكون أكثر من مجرد مبنى، بل يجب أن يكون بمثابة بيان يعكس الإبداع والتميز. ونحن نهدف إلى تصميم مشاريع ومعالم مميزة تضيف قيمة ولمسة شخصية وجمالاً مستداماً إلى هذه المدينة الاستثنائية".

هذا وتتميز وحدات هذا المشروع بنوافذ واسعة ممتدة من الأرض حتى السقف تتماشى مع المناطق الساحلية الخلابة المحيطة. وسيتم تنفيذ الديكورات الداخلية باستخدام مواد عالية الجودة، بما في ذلك حجر الترافرتين الفضي الإيطالي رومانو، ورخام كالاكاتا فيولا الإيطالي، وتركيبات إضاءة فاخرة من تصميم توم ديكسون، وأنتونيو لوبي، وزوندا لايتينج، وأجهزة مطبخ من علامة SMEG، ما يوفر جواً مثالياً من الفخامة والرقي.

ويتميز مدخل اللوبي بسقف كبير يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار، مفروش بقطع فنية رائعة من تصميم كاسينا ومينوتي، وتوم ديكسون وفلوس من إيطاليا، وطاولة استقبال بتوقيع علامة لاليك الفرنسية الراقية.

ومن أهم ما يميز هذا المشروع، بنتهاوس سكاي مانشن الذي يتألف من خمس غرف نوم، وهو عبارة عن بنتهاوس واسع يتميز بتشطيبات رائعة ويوفر إطلالات مذهلة على البحر.

إلى ذلك، سيحظى سكان مشروع فيلا ديل ديفوس بمجموعة من المرافق الحصرية، بما في ذلك حماما سباحة لا متناهيان يطلان على الساحل، ومركز لياقة بدنية حديث بتوقيع تكنوجيم، ونادي شاطئي خاص ومركز صحي يضم سبا وساونا ومرافق علاج بالتبريد. كما سيوفر المشروع حدائق خاصة ومنطقة لعب للأطفال ومساحات ترفيهية متميزة مثل Sunset Terrace لممارسة اليوجا والتأمل.

وسيصبح جميع سكان مشاريع شركة مستر إيت للتطوير العقاري في جزر دبي أعضاء في نادٍ حصري يوفر لهم عدداً من الامتيازات الرائعة، حيث يحظى السكان بوصول حصري إلى سيارات رولز رويس داخل المشروع، مع سائقين محترفين، متاحين عند الطلب للاستخدام الشخصي. كما سيتم توفير قارب بخاري بطول 24 متراً مع قبطان متمرس بما يتيح للمقيمين الاستمتاع بغروب الشمس الأخاذ في دبي. ومن الامتيازات الأخرى التي ستتوفر لسكان المشروع، وجود بواب في الموقع بشكل دائم، وإمكانية الوصول إلى النادي الشاطئي، وخدمة صف السيارات، وخدمات السبا داخل المشروع.

ولضمان هذه المعايير الاستثنائية، ستقوم شركة مستر إيت بتأسيس شركة خدمات متخصصة ستتولى إدارة جميع العمليات، وضمان عمليات صيانة سلسة وتوفير تجربة استثنائية لجميع سكان المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع فيلا ديل ديفوس يقدم وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2.2 مليون درهم إماراتي للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، وتصل الأسعار إلى 28 مليون درهم إماراتي للشقة المكونة من خمس غرف نوم. ويضم المشروع 108 وحدات سكنية، بما في ذلك 12 شقة دوبلكس مع مسابح خاصة.

ومن المقرر أن يبدأ تشييد المشروع في الربع الأول من عام 2025، على أن يتم تسليمه في الربع الأول من عام 2027. كما تقدم شركة مستر إيت للتطوير العقاري خطة دفع مرنة تسمح للمشترين بدفع 35% أثناء البناء والباقي عند التسليم.

لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع، يرجى زيارة: https://www.villadivos.ae/.

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ملاحظات للمحرر

نبذة عن شركة مستر إيت للتطوير العقاري Mr. Eight Development

تعد شركة مستر إيت شركة أوروبية متخصصة بالتطوير العقاري، قامت ببناء العديد من المشاريع السكنية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي على مدار العشرين عاماً الماضية. وحصلت الشركة على العديد من الجوائز عن مشاريعها المميزة من حيث المفهوم والتصميم والجودة. والآن تجلب الشركة خبرتها المتميزة والتزامها بالبناء المبتكر والجودة إلى دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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