شركة التطوير العقاري الأوروبية في دولة الإمارات تطلق ثاني مشاريعها في دولة الإمارات، بعد بيع 80% من الوحدات في مشروعها الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 مايو 2025: أعلنت شركة مستر إيت للتطوير العقاري، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال التطوير العقاري مع خبرة تزيد عن 20 عاماً، عن إطلاق مشروع فيلا ديل جافي في جزر دبي، ثاني مشروعاتها السكنية في دولة الإمارات. واستناداً إلى نجاح مشروعها الأول، فيلا ديل ديفوس، الذي شهد إقبالاً ملحوظاً، حيث تم بيع ما يقرب من 80% من وحداته، يواصل مشروع فيلا ديل جافي التأكيد على رسالة الشركة في إعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية من خلال تصميم خلاب وفخامة مُصممة بعناية.

وفي إطار الاحتفال بتدشين هذا المشروع، تستضيف شركة مستر إيت للتطوير العقاري حدثاً حصرياً في فندق أتلانتس ذا رويال في 3 مايو 2025. وسيجمع الحدث مشاهير من هوليوود، وقادة من القطاع ومستثمرين وضيوف رفيعي المستوى وستقدم الشركة خلاله لمحة حصرية عن المشروع.

هذا ويقع مشروع فيلا ديل جافي في موقع مثالي على الخط الساحلي الأول لجزر دبي، وعلى بعد خطوات من المياه. ويضم المشروع 87 وحدة سكنية تتراوح بين شقق واسعة من غرفتين إلى أربع غرف نوم، بما في ذلك شقق بثلاث غرف نوم مع غرفة خادمة. وتم تصميم جميع الوحدات السكنية في البرج المكون من 12 طابقاً بما يحاكي هدوء الخليج العربي، مع نوافذ واسعة تمتد من الأرض حتى السقف، ومساحات معيشة مفتوحة، وشرفات خاصة بإطلالات خلابة على مياه الخليج.

ويتميز مشروع فيلا ديل جافي بروعة استثنائية في التصميم الداخلي، حيث سيتم تشطيب الشقق باستخدام حجر الترافرتين الفضي الإيطالي رومانو، ورخام كالاكاتا فيولا، ومطابخ وخزائن ملابس فابل كازا من إيطاليا، وأجهزة مطبخ من علامة SMEG الفاخرة، وتجهيزات حمامات فاخرة من تصميم الفنان البريطاني الشهير توم ديكسون.

وفي تعليقه على هذا المشروع الجديد، قال إيميلز داوياتس، المدير في شركة مستر إيت للتطوير العقاري: "بعد النجاح الباهر الذي حققه مشروع فيلا ديل ديفوس، فإنه يسرنا أن نُطلق مشروع فيلا ديل جافي في جزر دبي. ويُمثل هذا المشروع الجديد الخطوة التالية الطبيعية في سياق التزامنا بتصميم مساحات معيشة استثنائية في أكثر المواقع رواجاً في دبي. ويُتيح مشروع فيلا ديل جافي فرصة فريدة تقدم تجربة عيش فاخرة على شاطئ البحر مع مرافق لا مثيل لها. وقد حظي هذا المشروع بإقبال كبير، حيث تم حجز 38% من وحداته قبل إطلاقه بشكل رسمي. وجدير بالذكر أن مشروع فيلا ديل جافي سيتميز وبشكل حصري بشقق مكونة من غرفتي نوم فما فوق. ولن تتوفر وحدات بغرفة نوم واحدة في هذا المشروع، حيث أننا نُركز في هذا المشروع على تقديم وحدات سكنية أكثر اتساعاً وراحة للمعيشة".

وتم تصميم مشروع فيلا ديل جافي ليوفر ليس فقط وحدات سكنية فاخرة لقاطنيه، بل أسلوب حياة غامر. وسيحظى سكان المشروع بمجموعة من المرافق الحصرية، بما في ذلك حماما سباحة لا متناهيان يطلان على الساحل، ومركز لياقة بدنية حديث بتوقيع تكنوجيم، ونادٍ حصري خاص بالسكان، وردهة ذات تصميم مذهل تعرض أثاثاً من علامتي كاسينا ومينوتي الرائدتين، وتركيبات إضاءة فاخرة من تصميم توم ديكسون، وفلوس، وزوندا. وسيكون هناك أيضاً لمسات مميزة تُضفي ألقاً أكبر على المكان ولمسةً من الأناقة والإلهام على المساحات المشتركة، مثل تركيبات كريستالية من علامة لاليك الفرنسية الراقية، وأعمال زجاجية فنية من علامة لاسفيت المشهورة.

كما يبعد المشروع 20 دقيقة فقط من وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي ودبي مول، مما يضمن لسكانه الوصول بشكل سلس إلى مراكز الأعمال والترفيه في المدينة. ويوفر المشروع لسكانه إمكانية الوصول إلى وسائل راحة عالمية المستوى، بما في ذلك شواطئ خاصة وملعبي جولف ومركز تسوق فاخر ومرافق رعاية صحية حديثة.

وسيصبح جميع سكان مشاريع شركة مستر إيت للتطوير العقاري في جزر دبي أعضاء في نادٍ حصري يوفر لهم عدداً من الامتيازات الرائعة، حيث يحظى السكان بوصول حصري إلى سيارات رولز رويس داخل المشروع، مع سائقين محترفين، متاحين عند الطلب للاستخدام الشخصي. كما سيتم توفير قارب بخاري فاخر مع قبطان متمرس، وعربات جولف خاصة وقائمة متنوعة من الخدمات حسب الطلب، من علاجات السبا داخل السكن، وتدريب اللياقة البدنية الشخصي، إلى التدبير المنزلي ورعاية الأطفال وخدمات الصيانة الطارئة على مدار 24 ساعة.

ولضمان هذه المعايير الاستثنائية، قامت شركة مستر إيت بتأسيس شركة خدمات متخصصة ستتولى إدارة جميع العمليات، وضمان عمليات صيانة سلسة وتوفير تجربة استثنائية لجميع سكان المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع فيلا ديل جافي يقدم وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 3.6 مليون درهم إماراتي للشقة المكونة من غرفتي نوم، وتصل الأسعار إلى 6.4 مليون درهم إماراتي للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، و9.5 مليون درهم إماراتي للشقة المكونة من أربع غرف نوم.

ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الأخير من عام 2027. كما تقدم شركة مستر إيت للتطوير العقاري خطة دفع مرنة تسمح للمشترين بدفع 35% أثناء البناء والباقي عند التسليم.

لمزيد من المعلومات حول المشروع وتسجيل الاهتمام الأولي، يرجى زيارة: https://mr8.ae/

نبذة عن شركة مستر إيت للتطوير العقاري Mr. Eight Development

تعد شركة مستر إيت شركة أوروبية متخصصة بالتطوير العقاري، قامت ببناء العديد من المشاريع السكنية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي على مدار العشرين عاماً الماضية. وحصلت الشركة على العديد من الجوائز عن مشاريعها المميزة من حيث المفهوم والتصميم والجودة. والآن تجلب الشركة خبرتها المتميزة والتزامها بالبناء المبتكر والجودة إلى دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هاتف: +971 4 817 0394 | جوال: | +971 50 453 7023 lejo.johnny@leidar.com

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