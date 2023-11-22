الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات جاكوار لاند روڤر في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مهمة مع شركة إمكان للتمويل، المتخصصة في تقديم حلول مالية ميسرة، بهدف تقديم خيارات دفع مبتكرة لعملائها في مجال خدمات ما بعد البيع.

وتتضمن هذه الاتفاقية حلاً مبتكرًا يشمل تمويل المشتريات، والذي سيتيح للعملاء التمتع بمزيد من المرونة والراحة في خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لسيارات جاكوار ولاند روفر، حيث بإمكان العملاء الحصول على مبلغ تمويل من 1500إلى 80ألف ريال وبمدة مرنة من 3أشهر حتى 36شهر، بإصدار القسيمة الشرائية رقمياً عبر تطبيق إمكان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بتقديم تجربة عميل استثنائية ومواكبة التطورات الرقمية في صناعة السيارات، وتعتبر هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز حلول التقنية المالية وتقديم خيارات مالية متعددة لعملائها.

وقام بتوقيع الإتفاقية كل من الأستاذ رامي سندي مدير خدمات ما بعد البيع في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – جاكوار لاند روڤر.

رامي سندي، مدير خدمات ما بعد البيع في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات - جاكوار لاند روڤر، تحدث بهذه المناسبة قائلاً: "سعدنا بشراكتنا مع شركة إمكان المتخصصة في تقديم الحلول المالية، هذه الشراكة تعكس التزامنا بتقديم تجربة استثنائية لعملائنا ومواكبة التطورات الرقمية في صناعة السيارات، نحن متحمسون لتقديم خيارات دفع مبتكرة ومريحة لعملائنا في مجال خدمات ما بعد البيع، ونعتبر شركة إمكان شريكًا موثوقًا في تلبية احتياجات العملاء المالية المتنوعة، هذه الشراكة تعزز استراتيجيتنا لتعزيز التقنيات المالية وتقديم خيارات مالية متعددة لعملائنا."

هذا وقدمت شركة إمكان نفسها كشريك موثوق به في مجال الخدمات التمويلية، وهي تتماشى مع رؤية شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، فهي تقدم حلول مالية رقمية مبتكرة تناسب جميع شرائح المجتمع لتلبية جميع احتياجات العميل المالية المختلفة، كذلك تتميز في تقديم خدمات ما بعد البيع، وتخضع لمراقبة وإشراف البنك المركزي السعودي.

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عبدالله الصيدلي

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نبذة عن لاند روڤر:

منذ عام 1948، تقوم لاند روڤر بتصنيع سيارات الدفع الرباعي الأصلية التي تمثل "اتساعًا حقيقيًا للقدرات" عبر مجموعة الطرازات. تحدد كل من ديفندر وديسكڤري وديسكڤري سبورت، ورينج روڤر، ورينج روڤر سبورت، ورينج روڤر ڤيلار، ورينج روڤر إيڤوك قطاعات سيارات الدفع الرباعي في العالم، حيث يتم تصدير 80 في المئة من مجموعة الطرازات هذه إلى أكثر من 100 دولة.

ملاحظة هامة:

تحرص جاكوار لاند روڤر، باستمرار على البحث واكتشاف الطرق والأساليب التي تساهم في تحسين مواصفات وتصميم وإنتاج مركباتها وأجزائها وملحقاتها والتعديلات التي تضاف باستمرار. وفي حين يتم بذل كل جهد ممكن لإنتاج أدبيات محدثة، لا ينبغي اعتبار هذه الوثيقة دليلاً خالي من الأخطاء فيما يتعلق بالمواصفات الحالية أو التوافر، كما أنها لا تشكل عرضاً لبيع أي مركبة أو جزء أو ملحق معين. جميع الأرقام والبيانات هي تقديرات الشركة المصنعة.