في إطار الارتقاء بالمعيشة الفاخرة إلى مستوىً جديد، يوفّر مشروع ليف لاكس للمقيمين والمستثمرين مرافق عالمية المستوى تتميز بإطلالات استثنائية على أفق المحيط والمارينا، فضلًا عن خدمات ركن السيارات على مدار 24 ساعة.

سيضم برج ليف لاكس شقق بنتهاوس دوبلكس مصممة حسب الطلب تطلّ على الشاطئ وتحتوي على مسابح لا متناهية.

يسطّر ليف لاكس المشروع الثاني للشركة خلال العام 2022 في قلب دبي مارينا بعد دبي مارينا الناجح.

يقع أول بنتهاوس دوبلكس فائق الفخامة في دبي مارينا والذي تبلغ قيمته 75 مليون درهم إماراتي في الطابقين الأخيرين من برج ليف لاكس.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت اليوم ليف للتطوير العقاري، الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير المشاريع السكنية الفاخرة، عن إطلاقها ليف لاكس، أحدث أبراجها السكنية فائقة الفخامة التي تتألف من أكثر من 47 طابقاً في دبي مارينا، إحدى أكثر المناطق ازدهاراً في دولة الإمارات. ويأتي هذا الإعلان كخطوةٍ من الشركة للارتقاء بمستوى المعيشة الفاخرة في دبي مارينا، لا سيّما بما يتمتّع به المشروع من هندسة معمارية مذهلة لم يسبق لها مثيل، فضلًا عن موقعه المثالي مقابل فندق ريتز كارلتون وفندق لو رويال ميريديان.

مع مجموعة مشاريع قيد الانشاء بقيمة تزيد على 1.6 مليار درهم إماراتي، حيث يعتبر مشروع ليف لاكس أحدثها، ترسّخ شركة ليف للتطوير العقاري دبي حضورها في المنطقة. كما تعمل الشركة على زيادة محفظة بنوكها العقاريّة في مواقع فائقة التميّز في دبي بقيمة تزيد على 2 مليار درهم، وستتابع خططها التوسعيّة على المستوى الإقليمي أيضاً.

وسعياً إلى إرساء معايير جديدة على مستوى المعيشة الفاخرة، يضع ليف لاكس في متناول المقيمين والمستثمرين47 طابقاً راقياً مجهّزاً بأحدث وسائل الراحة يتميز بإطلالات لا مثيل لها على البحر وبمرافق تحاكي أسلوب الإقامة في المنتجعات. كما يتألف ليف لاكس من شقق فاخرة بغرفة وغرفتي وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس دوبلكس مميزة تلبّي رغبات المشترين الذين يتطلعون إلى الإقامة في أحد الأبراج الفاخرة في أبرز المواقع في دبي، أو أولئك الذين يسعون إلى الاستثمار في عقارات تعود عليهم بإيرادات إيجارية عالية.

من ناحية أخرى، يقدّم ليف لاكس مجموعة شقق البنتهاوس ومجموعة الشقق المميزة التي تتألف من جملة من المساكن الفخمة، وذلك للمساهمة في توفير المزيد من المساكن الفاخرة في دبي مارينا، والتي يعود ما يقارب نصفها إلى مجموعة ليف المميزة. في المقابل، تتراوح مساحة شقق البنتهاوس ما بين 7,000 و15,000 قدم مربع، وتوفر ميزات فاخرة مذهلة، مثل المعارض الفنية الخاصة والجاكوزي في الهواء الطلق والحدائق والمسابح اللامتناهية على التراسات الخاصة، والأسقف بارتفاع 6 أمتار مع إطلالات رائعة على بحر العرب ونخلة جميرا، فضلاً عن المساحات الترفيهية الخارجية، ممّا يجعل شقق البنتهاوس من بين الأفضل والأكثر فخامة في العالم بلا منازع.

كذلك يقع أول بنتهاوس دوبلكس فائق الفخامة في دبي مارينا في الطابقين الأخيرين من برج ليف لاكس. ويتألف بنتهاوس سوبر لاكس الذي تبلغ قيمته 75 مليون درهم إماراتي من طابقين كاملين مصممين بحسب الطلب يمتدان على مساحة 15,270 قدم مربع. كما يضم البنتهاوس حوض سباحة لا متناهي بطول 9 أمتار على التراس الخاص، ويتميز بسقف يصل ارتفاعه إلى 6 أمتار، وبمساحات ترفيهية استثنائية تضعه في صفوف الأفضل في فئته في العالم. كما يشتمل هذا البنتهاوس الفريد من نوعه على معرض فنّي خاص يضم المجموعات الفنيّة للمالكين، بالإضافة إلى سينما ومكتبة وصالة بيانو.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال إحسان خواجة، مدير شركة ليف للتطوير العقاري: "ها نحن اليوم نطلق مشروعنا الثالث في دبي مارينا، وتكاد الفرحة لا تسعني إثر ذلك. وبناءً على النتائج البارزة والمعاملات القياسية التي حقّقناها خلال العام الماضي، بات بإمكاننا الجزم بأن دبي هي إحدى أكثر المدن جاذبية للمستثمرين العقاريين، لا سيّما ومع استمرار الطلب على المساكن الفاخرة والفخمة فيها. وعليه، فقد آثرنا بناء ليف لاكس في دبي مارينا بعد ما شهده ليف مارينا، مشروعنا الأخير في دبي مارينا، من نجاح هائل خلال العام 2022، حيث حقّقنا مبيعات عظيمة خلال وقت قياسي. وإن دلّ إطلاق برج ليف لاكس على شيء، فإنما يدل على أن دبي مارينا تعتبر دائماً بلا منازع الخيار الأفضل للمستثمرين والمشترين على السواء".

في الواقع، سيكون ليف لاكس جوهرة دبي مارينا الجديدة، وذلك لما يمتاز به من تشطيبات فاخرة تلائم الإطلالات الخلابة على البحر، مما يعد السكان بنمط معيشة فريد. كما ستجسد الشقق المتوفرة حداثة متطورة، لا سيّما بفضل مساحاتها الفسيحة والعصرية، ناهيك عن أحدث الأجهزة ووسائل الراحة من العلامات الشهيرة مثل ميلي وسيمنز وفيليروي آند بوش. ولتعزيز نمط حياة السكان بشكل أكبر، ستوفر ليف لاكس مرافق مميزة تمتد على مساحة 27,000 قدم مربع، بما في ذلك مسبحاً بمساحة 27 متراً وملعب تنس وملاعب الجولف بالعشب الأخضر الاصطناعي ومرافق مؤتمرات وسينما في الهواء الطلق وصالون تجميل خاص.

ويأتي إطلاق برج ليف لاكس في دلالة على مواصلة شركة ليف للتطوير العقاري إرثها المميز في بناء مساكن مخصصة للمواطن العالمي المميز. من ناحية أخرى، وفي غضون بضعة أشهر فقط من إطلاقها في أبريل 2022، بيعت جميع شقق ليف مارينا، وذلك بسبب الإقبال الهائل عليها. كما تم الانتهاء من بناء الطابق الحادي عشر في أقل من 7 أشهر، علماً أنّ عمليات البناء كانت قد بدأت في العام 2022. وعليه، فقد سطّر ذلك معدّل إنجاز بناء بنسبة 20% وفقاً لآخر فحص أجرته مؤسسة التنظيم العقاري، مع توقع اكتماله في العام 2025. ومن خلال رؤيتها المتمثلة بالارتقاء بمفهوم الإقامة المنزلية، تمنح شركة ليف للتطوير العقاري دبي الراغبين فرصة لعيش الحياة الفاخرة إلى أقصى مستوياتها.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم تصفّح الموقع الالكتروني التالي: https://www.livuae.com/.

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