دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كاسكو للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الأول “أوندا” في منطقة الخليج التجاري، باستثمار يتجاوز 500 مليون درهم. يُعتبر “أوندا” الخطوة الأولى نحو تطوير مليون قدم مربع من المشاريع السكنية بحلول عام 2025، مع التركيز على توفير رفاهية متكاملة للسكان.

يتكون مشروع “أوندا” من برج سكني مكون من 23 طابقًا، يضم 348 وحدة سكنية متنوعة، منها 85 استوديو بمساحة تبدأ من 449 قدمًا مربعًا، و190 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 848 قدمًا مربعًا، و69 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1246 قدمًا مربعًا، بالإضافة إلى أربع شقق ثلاثية فاخرة بمساحة تبدأ من 3025 قدمًا مربعًا، تتميز بمسابح خاصة، مما يوفر للسكان خصوصية ورفاهية إضافية.

يركز المشروع على راحة السكان من خلال توفير مساحات مجتمعية داخلية وخارجية، ومراكز صحية، وتقنيات منازل ذكية متطورة، تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي ومريح. كما سيشمل المشروع مرافق رياضية مثل مسار للجري، وصالة رياضية حديثة، ومنتجع صحي يتضمن حوضًا باردًا وساونا، بالإضافة إلى مسبح داخلي وخارجي. يُضاف إلى ذلك مقهى يعزز التوازن الصحي الشامل.

من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في “أوندا” في الربع الرابع من عام 2024، مع توقعات بإنهاء المشروع وتسليم الوحدات في الربع الثاني من عام 2027.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة كاسكو للتطوير العقاري، قائلاً: “نحن متحمسون لتقديم مشروع ‘أوندا’ كأول مشاريعنا في الإمارات، حيث نهدف إلى التميز في السوق العقاري المتنامي في دبي عبر التركيز على رفاهية العملاء وتقديم تجربة سكنية ملهمة.”

كما أضاف عيسى عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي للشركة: “لقد شهد سوق العقارات في دبي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ونحن نرى أن الوقت قد حان لتأسيس وجود قوي لنا في هذا السوق. يُعتبر ‘أوندا’ أول مشروع من بين عدة مشاريع جديدة نخطط لتطويرها، بما يتماشى مع رؤيتنا لإنشاء مساحات تلهم وتعزز جودة الحياة.”

يتمتع المشروع بموقع استراتيجي يسهل للسكان الوصول إلى أبرز معالم دبي، مثل متحف المستقبل، برج خليفة، دبي مول، مطار دبي، وشاطئ جميرا، مما يوفر مستوى عالياً من الراحة والسهولة.

ستكون “أوندا باي كاسكو" متاحة حصريًا من خلال شركة “أوكتا” للعقارات

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