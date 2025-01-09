الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة (شركة مساهمة عامة مدرجة في تداول( إبرام عقد إستراتيجي مع طيران الرياض وذلك لمدة خمسة سنوات، حيث ستقوم شركة كاتريون للتموين القابضة بمقتضى هذا العقد تزويد رحلات الطيران المحلية والدولية بخدمات التموين وعدد من الخدمات المساندة الأخرى بقيمة تقديرية تبلغ مليارين وثلاثمئة مليون ريال سعودي.

وأعلنت الشركة في بيان لها على موقع تداول عن توقعها بأن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من نهاية الربع الاخير (Q4) من عام 2025م، كما ستحظى الشركة باستفادة كبيرة من النمو المتزايد والمرتقب في أسطول ورحلات طيران الرياض وضيوفها المسافرين مما يعزز أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتنوع مصادر الدخل فيها. إضافة الى مساهمته في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية، حيث ستستفيد الشركة بموجب هذا العقد من إنطلاق رحلات طيران الرياض. ويأتي هذا العقد ضمن جهود شركة كاتريون للتموين القابضة لدعم خطط ومبادئ الإستدامة التي تعمل عليها، وتفعيل دورها الريادي في صناعة الطيران والخدمات المرتبطة به، وتعزيزا "للتعاون المشترك مع شركة طيران بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة 2030 ودعما" للجهود الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز طيران عالمي بوضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية.

و بهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لشركة كاتريون للتموين القابضة الأستاذ وجدي بن محمد الغبان قائلًا "نحن فخورون جداً بالشراكة الإستراتيجية مع طيران الرياض والتي تعد مؤشراً على خبرة وكفاءة الشركة وثقة عملائها وتميز خدماتها ومواكبتها للتطور المستمر طوال العقود الماضية، وسنواصل بعزم سلسلة النجاحات والتقدم وذلك بتوفير منتجات مبتكرة وإستثمار الموارد بشكل فعال ودخول اسواق جديدة بما يعود بالنفع على عملاءنا ومساهمينا وكذلك موظفينا ."

وأضاف قائلا: مؤكدا على جاهزية الشركة لتقديم الخدمات بأعلى المعايير العالمية بما يتوافق مع خطط ورؤى شركة طيران الرياض (وقد شهدت الشركة نمواً كبيراً لتصبح الشركة الرائدة والشريك المفضل في مجال تموين الطائرات، حيث أننا نقدم خدمات التموين لأكثر من 100 خطوط طيران محلية و عالمية في مطارات المملكة العربية السعودية).

كما أعرب السيد آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي المالي في طيران الرياض: "تعد تجربة الضيوف من خلال تقديم أفضل تجربة لخيارات لقائمة الوجبات والمشروبات، سواء خلال الرحلات الجوية أو على الأرض أمراً بالغ الأهمية لضيوفنا المسافرين ونسعى إلى تحديد معيار عالٍ لكل من يسافر مع طيران الرياض. ومن خلال اختيار كاتريون، وهي شركة تشاركنا شغفنا بالجودة والتميز، فإننا نعزز التزامنا بتقديم تجربة سفر لا مثيل لها لضيوفنا".

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