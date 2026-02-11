دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ وقّعت شركة فيرتكس القابضة، المجموعة التجارية المتنوّعة ومقرها أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع المجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال، وذلك لتعزيز التعاون المؤسسي ودعم ريادة الأعمال، وبناء القدرات، وإقامة إطار استراتيجي للتعاون يشمل تقديم الخدمات المهنية والمالية، وبرامج التدريب المشتركة، وورش العمل، وجلسات التطوير في مجالات المحاسبة، والاندماج والاستحواذ، والتدقيق المالي والتحقيقي، والضرائب، والامتثال، وإدارة المخاطر من خلال شركتها التابعة فيرتكس للتدقيق، إحدى أبرز شركات التدقيق والاستشارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة فيرتكس القابضة، والسيد أنتونيو روتوندو، رئيس المجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال.

وقال السيد عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة فيرتكس القابضة: «إن التعاون العملي بين القطاع الخاص، ورواد الأعمال، وقادة الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في دولة الإمارات وأوروبا سيخلق المزيد من الفرص لنا جميعًا. مبادرة شركة فيرتكس القابضة لتوسيع التعاون مع المجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال ستقرب منظّمات وكيانات القطاع الخاص بدولة الإمارات، والأعمال، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة وقادة الأعمال — حتى يستفيدوا من فرص اتفاقيات التجارة الاقتصادية المشتركة — عندما تصبح واقعًا.»

وتشمل هذه الشراكة أيضًا التعاون في المنتديات التجارية والمبادرات المجتمعية، مما يعزز الروابط بين الشبكات التجارية الإقليمية والدولية، واستكشاف الفرص لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية مقرها أوروبا. ويدعم هذا التعاون توسيع الشراكات الدولية ويعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار.

وقال أنتونيو روتوندو، رئيس المجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال: «تُعد أوروبا الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات. ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، ويحتاج القطاعان الخاصان في كلا الاقتصادين إلى تشكيل تعاون أكثر معنى من أجل تسريع ذلك. وسيساعدنا مذكرة التفاهم مع شركة فيرتكس القابضة على تحقيق هذا الهدف.»

كما شدّد الطرفان على أن مذكرة التفاهم تعكس التزامهما المشترك بدعم منظومة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الاقتصادية والتنموية.

يسعى المجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال لتوفير الدعم الاستراتيجي المخصّص، والخدمات المفصّلة، والوصول إلى شبكة دولية من العلاقات. كما يهدف إلى تسهيل الحوار والتعاون بين المؤسسات، والجهات الحكومية، والممثلين الدبلوماسيين، مما يعزز الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية بين المنطقتين.

وبُني المجلس على ركائز تشمل الابتكار، والشفافية، والمهنية، ونهجًا مخصّصًا، ليكون استجابة مباشرة لاحتياجات الاقتصاد المتزايد الترابط والعولمة. ويضع نفسه كمرجع ليس فقط للشركات بل أيضًا للمؤسسات والممثلين الدبلوماسيين، مما يعزّز التنمية المستدامة ويرسّخ علاقات دولية ذات معنى بين أوروبا ودولة الإمارات.

عن شركة فيرتكس القابضة

تُعد شركة فيرتكس القابضة مجموعة استثمارية واستشارية للشركات متنوّعة المقر في أبوظبي، وتمتلك محفظة متنوعة بقيمة تتجاوز مليار درهم إماراتي. وتعمل المجموعة في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك العقارات، واحتفاظ الاستثمارات، والاندماجات والاستحواذ، والتعليم، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والمأكولات والمشروبات، والخدمات المهنية من خلال شركتها التابعة فيرتكس للتدقيق.

تركّز الشركة على الحوكمة، والابتكار، والنمو المستدام، وتدعم رواد الأعمال والمؤسسات عبر مختلف القطاعات، بينما تعزّز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.

الموقع الإلكتروني: www.vertixholdings.com

عن المجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال

المجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال هو منظمة دولية غير ربحية تعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بين أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتربط المؤسسات، والشركات، والمستثمرين من أجل تعزيز التجارة، والاستثمار، والابتكار، والشراكات المستدامة، مما يساعد أعضائها على التوسع عالميًا وبناء تعاونات دائمة.

الموقع الإلكتروني: www.euaebc.org

-انتهى-

#بياناتشركات