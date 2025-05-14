دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة فارنك، الشركة الرائدة في إدارة المرافق الذكية والصديقة للبيئة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وحدة فارنك الهجينة (FHU)، مُحدثةً نقلةً نوعيةً في مجال التنظيف من خلال دمج العاملين البشريين بسلاسة مع أجهزة التنظيف الروبوتية المتطورة والذكية.

وبهذه المناسبة قال جوليان خليل، المدير الإداري لشركة فارنك سيرفيسز: "يتمحور هذا النموذج بشكل أساسي حول الوحدات الهجينة (HU)، حيث تُنجز المهام دون تمييز بين البشر والروبوتات، مع التركيز على الكفاءة وجودة النتائج، إذ تستطيع الوحدات الروبوتية التعامل مع الرفع الثقيل والتنظيف المتكرر والمساحات الكبيرة، مما يسمح للعاملين اليدويين بالتركيز على المهام الأكثر أهمية أو المتخصصة، مثل تعقيم المناطق الحساسة وتنظيف المناطق الموضعية".

وأضاف خليل قائلاً: "بخلاف العاملين البشريين، يُمكن نشر الروبوتات في العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي تعب، حيث تُقلل هذه القدرة على العمل في نوبات متعددة من الحاجة إلى قوى عاملة إضافية، لا سيما في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة وخارج ساعات الذروة"

وتستطيع الروبوتات التعاون مع فرق العمل دون الحاجة إلى إشراف جسدي تقليدي، حيث تُنفذ مسارات التنظيف، وتُشحن تلقائيًا، وتستخدم تحديد المواقع في الوقت الفعلي والإدراك البيئي لتجنب المخاطر، كل ذلك أثناء تنظيف مساحة تصل إلى 5,000 قدم مربع في الساعة. الروبوتات مُجهزة بأجهزة استشعار وآليات تُمكّن من اكتشاف العوائق، ومنع السقوط، ورصد أي تأثير غير طبيعي أثناء التنظيف الذاتي.

الروبوتات مُصممة رقميًا أيضًا، مما يضمن تغطية كاملة للمساحة بدقة، متجنبةً الفجوات التي تُخلفها العمليات اليدوية، وقد تُؤدي عمليات التنظيف التقليدية بالمكنسة الكهربائية أحيانًا إلى ترك مساحات مكشوفة بسبب خطأ بشري أو إرهاق لأن مسارات الروبوتات مُصممة مسبقًا ومُحسّنة، مما يضمن تغطية كاملة للأسطح لتحقيق معايير تنظيف مُحسّنة

هذا وتتم جدولة جميع الوحدات الهجينة ومراقبتها ديناميكيًا عبر تطبيق CAFMTEK للجوال من فارنك، والذي صممته وطورته شركة HITEK AI، الشركة الشقيقة لفارنك، حيث يتيح هذا للمشرفين الاطلاع الفوري على المهام وتحديثاتها المباشرة وتقاريرها المخصصة. كما يتيح تعديلات فورية على مهام القوى العاملة والروبوتات بناءً على الطلب الفوري، مع توفر تحديثات الحالة باستمرار عبر تطبيق CAFMTEK على الهاتف الذكي أو الحاسوب الشخصي.

من جهتها قالت جافيريا إعجاز، المدير العام لشركة هاي تك: "يتميز نموذج فارنك الهجين باستخدامنا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وحلّنا الرقمي CAFMTEK، الذي يوفر الاتصال وتكامل التكنولوجيا، يربط الروبوتات بفرق الإدارة التشغيلية، مما يُسرّع المراقبة الدقيقة والفورية والصيانة التنبؤية، ويُحسّن عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات به".

ومن خلال التحسين، تتضح وفورات التكلفة، إذ لا تأخذ الروبوتات أي إجازة أو إجازات مرضية أو تعاني من التعب، بل تعمل باستمرار، مما يقلل من أي تأثير محتمل على الكفاءة أو التكلفة نتيجة أي توقف للعمال أو معدات التنظيف.

هذا وتنخفض الإنتاجية البشرية عادة خلال فترة عمل مدتها ثماني ساعات، بينما تحافظ الوحدات الروبوتية على الأداء الثابت طوال الوقت، مما يقلل من تكلفة إدارة التحولات، وكشوف الرواتب، والامتثال، من خلال الجدولة الآلية.

وأضاف إعجاز قائلة: "تمثل وحدة فارنك الهجينة خطوةً ثوريةً في تقديم خدمات التنظيف التجارية، لأنها تعد أكثر من مجرد نقلة تكنولوجية نوعية، بل هي تطورٌ ثقافيٌّ في نظرتنا إلى مستقبل التنظيف وقائمة على البيانات، ومُركزة على الأداء، ومواكبة للمستقبل".

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

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