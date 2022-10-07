دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عُمان للتأمين، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات التأمين في دولة الإمارات العربية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي عن تغيير علامتها التجارية إلى "سكون"، وقد كشفت الشركة عن شعارها المؤسسي الجديد على برج خليفة الأيقوني في يوم 6 أكتوبر 2022؛ حيث أُقيمت فعالية هذا الإعلان المهم بحضور رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء، ووسائل الإعلام والصحافة.

وأعرب معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عمان للتأمين ("سكون" حاليًا) عن سعادته بهذا التحول الفريد قائلاً: "لقد أسس والدي عبد الله الغرير شركة عُمان للتأمين في عام 1975، أي منذ ما يقرب من نصف قرن، بهدف تعزيز الخبرات المحلية، وتوفير حلول تأمينية تكفل حماية الأشخاص، وقد حققت الشركة على مدار تلك السنوات العديد من الإنجازات، وأحرزت تقدمًا ضخمًا خلال مسيرة عمل طويلة تستشرف فيها المستقبل، وتتأهب فيها للتحديات التأمينية، ما جعل الشركة تقف اليوم في مصاف أفضل وأقوى شركات التأمين في المنطقة، وأكثرها تركيزًا على تلبية متطلبات العملاء؛ وقد حان الوقت لتجسيد كل هذه التغييرات وقيمنا الراسخة في علامة تجارية جديدة ..."

"سكون" كلمة تعني "الطمأنينة" و"راحة البال" وهي كلمة مشتركة بين ثلاث لغات: العربية والأردو والهندية، وهي اللغات الثلاثة الأكثر انتشارًا في المنطقة. تأتي العلامة التجارية في صورة يدين بشريتين تتلاقيان؛ مما يوحي بوضوح بإحساس الأمان والحماية للعملاء وهو ما يعكس مرة أخرى الطمأنينة وراحة البال.

ويوضح جان لوي لوران جوسي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين، رحلة الشركة لتغيير اسمها من "عُمان للتأمين" إلى "سكون" قائلاً: "لقد أجرينا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بحوثًا مستفيضة على مستوى السّوق، وتعاونا مع نخبة من الخبراء في مجال تجديد العلامات التجارية على مستوى العالم، واستفدنا من توجيهاتهم وإرشاداتهم، كما عقدنا العديد من اللقاءات مع المجموعات المتخصصة، وأجرينا عدة مقابلات ودراسات استقصائية. اختبرنا الكثير من الأسماء والشعارات والألوان ليقع اختيارنا في النهاية على العلامة التجارية "سكون". إن تغيير العلامة التجارية للشركة يمُثل فصلاً جديدًا ومثيرًا في مسيرتنا بعد مرحلة التحوّل الناجحة على مدار سنوات طويلة ركزنا خلالها على ترسيخ قواعد كيان مؤسسي عملاق، وتقديم خدمات ذات جودة غير مسبوقة لأكثر من 800,000 عميل.

وأضاف جان لوي قائلاً: "تُمثل "سكون" نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الأسس التي وضعناها، وتطوير منصة تأمين استثنائية تهدف إلى حصول عملائنا على تجربة غير مسبوقة، وتقديم خدمات تأمين منقطعة النظير في المنطقة، ماضين في سبيل ذلك بخطى متسارعة من خلال الاستثمار المكثف في عمليات التحوّل، وتدشين العديد من المشاريع الجارية والتي تركز على التطور الرقمي وعقد الشراكات والتطور وفق أفضل المعايير الدولية، وأبرزها نقابة اتحاد لويدز للتأمين التّابعة للشّركة.

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نبذة عن "سكون"

تأسست شركة عُمان للتأمين ش.م.ع. ("سكون" حاليًا) في عام 1975، كواحدة من أكبر الشركات الرائدة في تقديم خدمات في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم الشركة مجموعة ضخمة من حلول التأمين الشاملة لأكثر من 800,000 فرد ومؤسسة تجارية في مجالات الرعاية الصحية والتأمين على السيارات والحياة والتأمين العام (التأمين على العقارات، والطاقة، والأعمال الهندسية، والملاحة الجوية، والبحرية، والتأمين ضد المسؤولية). تمارس "سكون" عملياتها في جميع الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى سلطنة عُمان.

تلتزم "سكون" بتوفير حلول تأمينية استثنائية تساعد في بناء الثروات وتعزيز رفاهية الإنسان وحمايتها. تعمل الشركة الكائنة في دبي على تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم خدماتها إلى الشركات والأفراد من خلال فريق عمل يضم 650 خبيرًا متمرسًا يعملون من خلال شبكة عمل واسعة من الفروع ووسطاء التأمين وشركاء التأمين المصرفي ووكالات التأمين إضافة إلى منصة تجارة إلكترونية ومركز متخصص لخدمة العملاء.

حققت "سكون" إجمالي أقساط تأمين مكتتبة بقيمة 3,54 مليار درهم إماراتي في عام 2021، وهي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة سوق دبي المالي. وبفضل وضعها المالي المستقر، تتمتع الشركة بتصنيف "A" لدي وكالة AM Best للتصنيف الائتمانى، وتصنيف "A" لدى وكالة ستاندرد آند بورز، و تصنيف "A2" لدى وكالة موديز.

تركز الشركة بصورة أساسية على تعزيز تجربة العملاء، والتركيز الكامل على جودة الخدمة المقدمة لهم، مع وضع مسألة إرساء علاقات طويلة المدى مع العملاء على رأس الأولويات، وتحقيق الرضا الكامل للعملاء، وهو هدف لا تحيد الشركة عنه. إننا نسعى ببساطة لنكون نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة في خدمة العملاء.

للتعرف أكثر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sukoon.com

للمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع:

أحسن خان رئيس قسم التسويق سكون للتأمين هاتف: 97142337018+ البريد إلكتروني: ahsan.khan@sukoon.com نانديني فوهرا مؤسسة "ذا جيلد" للعلاقات العامة هاتف: 971504578233+ البريد الإلكتروني: nandini@theguildpr.com