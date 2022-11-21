المنامة، البحرين– قامت شركة عقارات كارلتون بالتوقيع على اتفاقية حصرية مع شركة سيتي فيو للتطوير العقاري، وذلك لتسويق مشروع سيتي فيو الواقع في ضاحية السيف. حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة شركة سيتي فيو للتطوير العقاري السيد ميسان المسقطي ورئيس قطاع الأعمال في شركة عقارات كارلتون السيد علي الغسرة بحضور عدد من المسؤولين بالشركتين.

إن مشروع سيتي فيو، وهو برجٍ سكني يقع في ضاحية السيف مقابل مجمع الدانة، مكون من 88 شقة تتراوح مساحاتها مابين 60 متر مربع و 170 متر مربع، مع وسائل ترفيهية مخصصة للسكان تشمل صالة رياضية ونادٍ صحي وبركة سباحة.

وبهذه المناسبة، قال السيد المسقطي: "يسرنا تعيين عقارات كارلتون كمسوق حصري لمشروع سيتي فيو. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق المزيد من النجاح لهذا المشروع المتميز، خاصة أنه يوفر شقق سكنية فاخرة ذات جودة عالية في قلب ضاحية السيف".

من جانبه قال السيد الغسرة: "إننا فخورون جداً بمنحنا هذه الثقة لتسويق مشروع سيتي فيو، المشروع المتميز بموقعه حيث يعد امتلاك الشقق السكنية فيه بمثابة استثمارٍ رابح نظراً للموقع الاستراتيجي القريب من العديد من المجمعات التجارية والمشاريع الترفيهية والحيوية".

الجدير بالذكر أن شركة عقارات كارلتون شهدت هذا العام توقيع عددٍ من الاتفاقيات لتسويق مشاريع عقارية متنوعة في مختلف مناطق البحرين. كما تعمل الشركة على ضم العديد من المشاريع العقارية الحصرية، عبر عرضها ضمن جناح الشركة في معرض سيتي سكيب، المعرض الإقليمي الرئيسي للتطوير العقاري. وتعد مشاركة المشاريع العقارية في هذا المعرض بمثابة حضور عالمي، لا سيما وأن المعرض سيضم شركات عقارية محلية وإقليمية وعالمية.

يذكر أن عقارات كارلتون هي شركة وساطة عقارية بحرينية، تأسست في العام 1996م، وتعد وسيطًا معتمدًا برخصة من RERA وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات في جميع أنحاء مملكة البحرين، من بينها: الشراء والبيع والتأجير وتسويق المشاريع وتثمين العقارات والاستشارات العقارية.

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