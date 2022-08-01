70 عاما "عاج" شركة مساهمة سعودية تابعة لمجموعة الخضير

(الرياض) دشنت شركة عاج للاستثمار العقاري هويتها الجديدة بحضور رئيس مجلس الإدارة للشركة خالد بن محمد الخضير وعدد من منسوبي الشركة في إطار سعيها نحو مواكبة التطور وتحقيق تطلعات الشركة العريقة في مجال الاستثمار العقاري.

وصرح رئيس مجلس الادارة خالد الخضير بأن الهوية الجديدة تعكس عدداً من القيم المستمدة من الإرث العريق للشركة على مدار (7) عقود من العمل في التطوير والاستثمار العقاري، وتمثل خارطة لمستقبل نشاطات الشركة.

مضيفاً أن الشركة تهدف من خلال هذه الهوية إلى تحقيق عدة مستهدفات تتركز حول أنسنة المدن وجودة الحياة، وبناء جسور متينة من الثقة بين الشركة وعملاءها، إضافة إلى ترسيخ وتعزيز مكانتها في سوق الاستثمار العقاري في المملكة.

مؤكداً أن المعايير الحالية وتطلعات القيادة الرشيدة المتمثلة في رؤية (2030) والتي تعد أكبر دافع لكل من يتواجد في هذا المجال، من أجل المشاركة في دفع عجلة التغيير بأقصى سرعة ممكنة في خدمة الوطن والمواطن وتقديم أرقى الخدمات بأعلى المعايير.

وتعد "عاج" شركة سعودية مساهمة تابعة لمجموعة الخضير ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتقدم العديد من الحلول العقارية والمشاريع المتنوعة التي تجاوزت اكثر من (1500) منتجاً عقارياً، بالإضافة إلى باقة من المحافظ الاستثمارية العقارية والمالية والاستثمار في الصناديق العقارية. www.aaj.com.sa

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